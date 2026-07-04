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Cómo activar la memoria de Gemini Live para conversar más fácil con tu teléfono

Google apuesta por un asistente digital que mantenga el contexto de cada usuario

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Conoce qué puedes hacer con Gemini Live cuando usa la cámara de tu celular.
La memoria de Gemini Live ya comenzó a desplegarse en algunos dispositivos. (Google)

La llegada de la memoria en Gemini Live marca un avance decisivo en la apuesta de Google por transformar la experiencia con su asistente de inteligencia artificial. Esta nueva función permite que el asistente recuerde conversaciones anteriores y utilice información de aplicaciones conectadas, acercándose a una relación continua e integrada con el usuario.

La función de memoria anunciada durante el evento Google I/O 2026 ya comenzó a aparecer en algunos dispositivos, lo que representa uno de los cambios más profundos en la interacción con Gemini. El asistente deja atrás la dinámica de respuestas aisladas y adquiere la capacidad de mantener el contexto, ofreciendo una interacción más fluida y personalizada.

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Gemini Live utiliza detalles de charlas anteriores para enriquecer futuras respuestas, lo que evita que el usuario repita datos o preferencias ya proporcionadas. Además, el asistente puede sumar información procedente de aplicaciones vinculadas a la cuenta, ampliando sus posibilidades y adaptándose a las necesidades y hábitos de cada persona.

Activar la memoria en Gemini requiere acceder al menú de configuración de la app. (Europa Press)
Activar la memoria en Gemini requiere acceder al menú de configuración de la app. (Europa Press)

Cómo funciona la memoria en Gemini Live

La función de memoria permite que Gemini Live acceda a datos de conversaciones previas y los utilice como contexto. Esto facilita que las respuestas sean más relevantes para el usuario. Google no ha fijado un límite de tiempo para la retención de estos recuerdos, por lo que la inteligencia artificial podría utilizar información compartida incluso meses o años antes.

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El objetivo es lograr que Gemini comprenda mejor a cada usuario y adapte sus respuestas a partir de sus hábitos, intereses y solicitudes pasadas. Además, la memoria puede complementarse con datos de aplicaciones conectadas, lo que acerca a Gemini al concepto de un asistente digital siempre presente en segundo plano.

Cómo activar la memoria de Gemini Live

La activación de la memoria requiere algunos pasos sencillos. Primero, es necesario contar con la aplicación de Gemini y acceder con una cuenta de Google. Luego, se deben seguir estas instrucciones:

  • Abrir la aplicación de Gemini e iniciar sesión con una cuenta de Google.
  • Pulsar el menú ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
  • Acceder al apartado Configuración.
  • Entrar en la sección Inteligencia personalizada.
  • Activar la opción Memoria.
La función almacena información clave como cumpleaños, gustos y restricciones alimentarias. (Europa Press)
La función almacena información clave como cumpleaños, gustos y restricciones alimentarias. (Europa Press)

El sistema de memoria permanece desactivado por defecto, lo que permite que cada usuario decida si quiere emplearlo o mantener una experiencia más limitada. Además, desde el mismo menú es posible revisar las aplicaciones conectadas, gestionar instrucciones personalizadas o eliminar parcial o totalmente el historial almacenado.

Google señala que la función comenzó a desplegarse de manera gradual. En algunos dispositivos, todavía aparece el mensaje “próximamente en Live”, aunque pruebas recientes indican que la actualización ya está llegando a varias cuentas y podría demorar días o semanas hasta estar disponible de forma general.

Qué tipo de información puede recordar Gemini

La memoria de Gemini Live está diseñada para almacenar datos que permitan ofrecer respuestas más precisas y útiles. Entre los ejemplos más destacados, se encuentran:

  • Fechas importantes, como cumpleaños de familiares.
  • Preferencias sobre deportes o entretenimiento.
  • Restricciones alimentarias o dietas específicas.
  • Gustos relacionados con películas, música o libros.
  • Criterios habituales para solicitar recomendaciones.
La integración de Gemini Live permite interactuar mediante voz con el correo electrónico para realizar consultas rápidas.
Gemini Live busca diferenciarse al ofrecer respuestas adaptadas a hábitos y preferencias. (Foto: 9to5Google)

Al retener esta información, la inteligencia artificial puede adaptar automáticamente sus sugerencias y respuestas, evitando que el usuario repita datos en cada conversación.

La incorporación de la función de memoria forma parte de la estrategia de Google para que Gemini evolucione desde un chatbot convencional hacia un asistente digital capaz de recordar y comprender mejor a cada persona. La empresa busca que la inteligencia artificial interactúe con otros servicios y ofrezca respuestas más precisas, sin que el usuario deba empezar desde cero en cada intercambio.

Al mismo tiempo, Google desarrolla mecanismos de control que permiten a los usuarios decidir qué información conservar, qué datos eliminar y hasta qué punto desean que Gemini forme parte de su entorno digital.

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