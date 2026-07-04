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“Bienvenido al Wanda Gate”: las pistas en redes que conectan a Franco Deambrosi con la China Suárez desde 2024

Fue Juariu la que descubrió los viejos likes del piloto en las publicaciones de la actriz

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La actriz compartió un video al ritmo de la banda mexicana (Video: TikTok)

Mientras el escándalo entre Mauro Icardi, la China Suárez y el piloto Franco Deambrosi seguía sumando capítulos, una voz se metió al caso con su propio archivo. Vicky Braier, más conocida como Juariu, la influencer especializada en rastrear pistas en redes sociales, tomó el hilo que había largado Yanina Latorre días antes y lo extendió con datos concretos: un like del año pasado y una canción que los dos usaron con horas de diferencia.

Todo arrancó cuando Juariu republicó en sus stories la imagen original que Latorre había publicado con la foto de Deambrosi. La acompañó con una aclaración para sus seguidores: “Esto puso Yanina el otro día”. No era un simple reposteo. Era el punto de partida de un hilo propio, construido story a story, con cada pieza ordenada para contar una historia.

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El primer dato que aportó fue una captura de pantalla de una publicación de la cuenta de la China Suárez, @sangrejaponesa, del 5 de octubre de 2024. La foto tenía 206 mil likes. Juariu la mostró con un círculo amarillo marcado sobre la sección de reacciones, donde se leía con claridad el nombre “francodeambrosi” entre los usuarios que habían dado me gusta. Su conclusión, directa: “El es piloto y likeaba a la China allá por el 2024”.

Ese dato ubicó el vínculo entre Deambrosi y la China Suárez mucho antes de que el escándalo estallara públicamente. No era una interacción reciente ni producto de la exposición mediática: el piloto seguía y reaccionaba a las publicaciones de la actriz al menos desde hacía dos años.

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Captura de pantalla de historia de Instagram de Juariu. Un hombre con gorra negra y barba mira hacia arriba, con textos superpuestos y un banner
Juariu difunde en Instagram una historia de Yanina Latorre que muestra a Franco Deambrosi y un texto que promete 'ampliar' información.
Captura de historia de Instagram: fondo fucsia, recuadro negro con texto blanco 'El es piloto y likeaba a la china allá por el 2024'. Usuario 'juariu'
Una historia de Instagram de Juariu muestra un texto que indica que el piloto Franco Deambrosi daba "me gusta" a publicaciones de China Suárez en redes sociales.

Pero la pista más sugestiva llegó después. Juariu reconstruyó un momento puntual: durante una crisis entre la China y Mauro Icardi, la pareja había salido a desmentir los rumores con lo que la influencer describió, con ironía, como “un trailer muy innovador y 0 cringe”. En medio de ese contexto, la China subió un TikTok con una canción de Maná. Juariu lo señaló en una story verde: “En esa crisis ella sube este tik tok”. Y en la siguiente, el remate: “Y no va que el piloto ayer sube con la misma canción”.

La coincidencia de la canción fue la pieza que Juariu eligió para coronar su investigación. Dos personas usando el mismo tema musical de Maná en un lapso de horas, en medio de una crisis de pareja que ya tenía nombre propio en los medios. Sin afirmar nada de forma explícita, la influencer dejó que los datos hablaran solos.

El cierre del hilo llegó con la story que Deambrosi había subido la noche del partido entre Argentina y Cabo Verde: el piloto recostado, con la camiseta albiceleste y el mate al lado, con su “Vamooo 🇦🇷” al pie. Juariu la republicó, pero le agregó su propio texto encima. La frase no dejó lugar a interpretaciones: “Bienvenido Franco al Wanda Gate”.

Captura de pantalla de Instagram. Perfil 'juariu' muestra foto de 'sangrejaponesa' en parque. Interfaz con 'likes', 'francoedambrosi' y fecha. Marcadores en pantalla
La influencer Juariu indica un 'me gusta' de Franco Deambrosi en una foto antigua de China Suárez en Buenos Aires.

La referencia era precisa. El Wanda Gate fue el nombre que el mundo del espectáculo argentino le dio al escándalo de 2021 entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la propia China Suárez. Al usar ese término para recibir a Deambrosi, Juariu lo ubicó en la misma línea de fuego que había atravesado a la actriz cinco años antes, y trazó un paralelo que sus seguidores no tardaron en amplificar.

Con sus stories, Juariu no hizo otra cosa que ordenar en secuencia lo que ya estaba disperso en las redes: la foto de Latorre, el like de 2024, la canción compartida y la story del partido. Cada elemento por separado podía ser casualidad. Todos juntos, en el hilo que armó la influencer, construyeron un relato que el propio Deambrosi, con su descargo del sábado, no se animó a desmentir del todo.

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