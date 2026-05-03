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Los Oscar, firmes contra la IA: actores y guiones creados con esta tecnología nunca serán nominados

Solo actores humanos y guionistas podrán aspirar a los galardones de la próxima edición.

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Premios Oscar
La Academia actualizó sus reglas para impedir la nominación de obras generadas por IA en los Oscar. (AP)

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha tomado una postura clara frente al avance de la inteligencia artificial en la industria del cine.

Según informó The Hollywood Reporter, la institución anunció que las interpretaciones y guiones generados con IA no serán elegibles para los premios Oscar, una decisión que marca un límite en el uso de tecnologías emergentes dentro de sus categorías más emblemáticas.

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Solo talento humano, según las nuevas reglas

Las nuevas reglas establecen que únicamente las actuaciones realizadas por actores humanos podrán ser consideradas en las categorías de interpretación. Estas actuaciones deberán figurar en los créditos oficiales de la película y realizarse con el consentimiento expreso del intérprete. De igual forma, los guiones deben estar escritos por personas para ser candidatos a premios de escritura.

Esta actualización responde al creciente desarrollo y adopción de la inteligencia artificial en la producción audiovisual, desde la generación de guiones hasta la recreación de actores y la alteración de interpretaciones. Sin embargo, la Academia recalca que la creatividad y el desempeño humano son el núcleo de los galardones que entrega cada año.

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La decisión responde al avance de la inteligencia artificial en la producción audiovisual de Hollywood. (Reuters)
La decisión responde al avance de la inteligencia artificial en la producción audiovisual de Hollywood. (Reuters)

La IA, una herramienta permitida, pero no premiada

Las reglas actualizadas, aprobadas en abril, adoptan una postura neutral respecto al uso de inteligencia artificial en la realización de películas. El reglamento permite que se utilicen herramientas generativas o digitales durante la producción, pero deja claro que esto “ni ayuda ni perjudica las posibilidades de lograr una nominación”. La determinación de la elegibilidad se centra en el grado de autoría y control creativo ejercido por seres humanos.

La Academia puede solicitar a los estudios detalles específicos sobre cómo se utilizó la inteligencia artificial en una película, evaluando el nivel de intervención humana en cada caso. Esta medida otorga a la institución la potestad de analizar situaciones límite y decidir si una obra cumple con el espíritu de los premios.

Un contexto de controversia y transformaciones

La decisión de la Academia llega en un momento en el que la inteligencia artificial está transformando Hollywood. Ejemplos recientes incluyen un video viral protagonizado por versiones generadas por IA de Tom Cruise y Brad Pitt, así como el uso de IA para “resucitar” digitalmente a Val Kilmer en la próxima película As Deep as the Grave. Este tipo de iniciativas ha encendido el debate sobre los límites éticos y laborales del uso de tecnología en la industria.

Imagen de perfil de dos hombres idénticos, con cabello oscuro y barba, vestidos de traje, mirándose directamente en un ambiente oscuro con luz cenital azulada.
Las nuevas reglas permiten el uso de IA como herramienta, pero excluyen su protagonismo en premios clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sindicato de actores SAG-AFTRA ha advertido que los intérpretes creados por IA representan una amenaza para los puestos de trabajo y se basan en trabajos existentes sin consentimiento. Por su parte, actores y músicos han comenzado a proteger su imagen y voz mediante marcas registradas y acciones legales. Sin embargo, algunos artistas como Matthew McConaughey y Michael Caine han colaborado con empresas como ElevenLabs para crear réplicas digitales autorizadas de sus voces.

En paralelo, voces como la de T.J. Miller, actor de la serie Silicon Valley, restan dramatismo a la irrupción de la IA en el sector. En declaraciones a Decrypt, Miller aseguró no temer que la inteligencia artificial pueda reemplazar su trabajo como presentador y comediante.

Excepciones y cambios adicionales en los Oscar

A pesar de la firmeza mostrada en las categorías de actuación y guion, la Academia no ha establecido normas específicas sobre el uso de IA en otras áreas como efectos visuales, diseño de vestuario o música. Por ahora, la decisión sienta un precedente que podría ser seguido por otras instituciones de la industria en el futuro.

La postura de los Oscar podría influir en otros certámenes internacionales de cine. (Reuters)
La postura de los Oscar podría influir en otros certámenes internacionales de cine. (Reuters)

Además de las restricciones frente a la inteligencia artificial, los Oscar anunciaron otros cambios. Por ejemplo, a partir de ahora los actores podrán ser nominados por múltiples interpretaciones en una misma categoría y las películas internacionales serán reconocidas como nominadas en sí mismas, en vez de hacerlo en nombre del país o región de origen.

La postura de la Academia frente a la IA define el rumbo de los premios más influyentes del cine, alineando el reconocimiento con la creatividad y el talento humano en un momento de profunda transformación tecnológica.

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