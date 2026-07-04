“Familias estafadas”: fuerte reclamo del gobernador de Chubut a un intendente tras el derrumbe del cerro Hermitte

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, cuestiona al intendente peronista Othar Macharashvili por la demora en la definición de los beneficiarios de las viviendas para familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermite.

Luego de 6 meses del desplazamiento del cerro Hermitte, en la provincia de Chubut, que dejó a un centenar de familias afectadas y casas destruidas, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres cuestionó con dureza al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, por la demora en definir la lista de beneficiarios de las viviendas, tras advertir que las familias fueron “estafadas por el municipio”.

“Intendente Macharashvili, de la misma manera que se lo transmití personalmente, quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, que además fueron estafadas por el municipio. Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias”, planteó Torres, desde sus cuentas de redes sociales.

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El mandatario indicó que “en menos de un mes estarán terminadas las primeras viviendas, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut”, pero advirtió que hay demoras en la gestión municipal para avanzar con la entrega.

El Gobierno de Chubut afirmó que las primeras viviendas por el derrumbe del cerro Hermitte estarán terminadas en menos de un mes

“Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios”, agregó.

Desde el Gobierno provincial se insistió en que la entrega quedará supeditada a que el municipio complete la nómina de beneficiarios. Y señalaron que las familias no pueden seguir esperando una resolución administrativa.

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En ese marco, el mandatario recordó que la comuna también había asumido el compromiso de construir 50 unidades adicionales. “Necesitamos que la Municipalidad nos facilite el relevamiento de las familias damnificadas que deben acceder a esas viviendas y que nos indique cuáles son los lotes con servicios disponibles para poder avanzar”, exigió Torres.

“Sí le voy a pedir al intendente que salga de abajo del escritorio, que defina de una vez por todas quiénes son los beneficiarios y que establezca tiempos concretos de entregas para los beneficiarios”, insistió.

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La publicación de Nacho Torres en las redes sociales

El derrumbe en el cerro Hermitte

El 18 de enero pasado, un deslizamiento en la ladera sur del cerro Hermitte provocó el colapso parcial y total de varias viviendas y obligó a la evacuación de más de 90 familias, en su mayoría residentes de los barrios Sismográfica y El Marquesado. Se trataba de sectores que eran afectados históricamente por la inestabilidad del terreno, aunque el episodio de este año fue calificado como uno de los más graves de los últimos años.

Días después, otro movimiento orogénico provocó nuevos derrumbes en la calle Cerro Escondido, sumando nuevos damnificados por el incidente. Los vecinos informaron haber sentido explosiones al momento del desmoronamiento.

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Torres sostuvo que las familias damnificadas por el cerro Hermitte fueron “estafadas por el municipio” porque se permitió construir en un lugar que no era apto

La fractura y deslizamiento de la tierra causó zozobra por los crujidos, vibraciones y ruidos intensos que antecedieron a la aparición de grietas de gran tamaño en muros, pisos y techos. “Mi casa se abrió por la mitad”, describió uno de los afectados.

Al recordar ese incidente, Torres insistió que “lo que ocurrió con el cerro Hermitte fue, literalmente, una estafa". “A las familias les dijeron que podían construir y vivir en un lugar que no era apto, pagaron impuestos, hicieron las veredas, llevaron servicios y levantaron sus casas en un sitio donde ya existían informes que advertían que no era viable”, sostuvo.

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Y completó: “Eso no puede ni va a volver a ocurrir, porque no vamos a repetir los errores del pasado”.

Las grietas en muros, pisos y techos expusieron el impacto del desplazamiento de tierra en el cerro Hermitte

Cómo son las viviendas en construcción

Según informó el gobierno de Chubut, las viviendas en construcción cuentan con un sistema de paneles de 75 milímetros con doble cara de chapa de acero pintada a horno y aislación de EPS.

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Las unidades cumplen con los estándares de balance térmico requeridos para la zona. Cada propiedad incluye ventanas de aluminio con vidrios dobles herméticos diseñadas para evitar filtraciones de agua. También cuentan con instalaciones de energía eléctrica, agua y equipos de aire frío/calor en todos los ambientes.

“La construcción de las casas avanza muy bien y también va a haber una segunda etapa”, anticipó Torres, al tiempo que ratificó “el compromiso que asumimos desde el primer momento, cuando dijimos que íbamos a construir estas viviendas para dar una respuesta concreta a las familias”.

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Ante el avance de esas obras, el mandatario sostuvo que habrá “distintas soluciones habitacionales para distintos casos, donde las situaciones más urgentes tienen prioridad”. Y aclaró: “Bajo ningún punto de vista vamos a hacer lo que durante muchos años ocurrió en Chubut, que fue entregar lotes sin servicios a los vecinos, porque eso es entregarles un problema y no una solución”.

En un encuentro con familias afectadas, Torres explicó: “Le dijimos a todos que vengan para que cada uno de ustedes puedan ver que efectivamente las casas se están haciendo. No voy a hacer ninguna conferencia de prensa con cartelito, ni voy a mandar ninguna patota como la que me mandó el municipio a la última reunión que hicimos”. “Yo estoy acá poniendo la cara y acá tendría que estar el intendente al lado mío acompañándonos para decirnos quiénes son los primeros beneficiarios de las casas”, concluyó.

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