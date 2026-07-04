Hondureña acusada de matar a su amiga por cobro de deuda relata qué pasó

La DPI capturó a una mujer de 38 años en la colonia Torocagua de Comayagüela. La sospechosa es originaria de Orica, Francisco Morazán, según las autoridades. La detención se realizó tras varios días de vigilancia policial en la capital. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

La detenida, originaria de Orica, Francisco Morazán, fue localizada tras varios días de vigilancia y seguimiento en el mismo sector donde residía en la capital. Las autoridades la señalan como presunta responsable del delito de homicidio en perjuicio de Florinda Bernarda Ramírez Bejarano, caso que ahora se encuentra bajo proceso judicial.

Captura tras orden de aprehensión

De acuerdo con el expediente investigativo, la mujer contaba con una orden de captura pendiente emitida el 6 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, lo que permitió a los agentes intensificar las labores de búsqueda hasta lograr su ubicación.

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La captura en la colonia Torocagua se ejecutó luego de un trabajo de inteligencia policial que incluyó vigilancia en la zona, donde finalmente fue requerida por agentes de la DPI para ser puesta a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Nacional indicó que la detención forma parte de los esfuerzos para dar respuesta a casos de violencia homicida registrados en el país, especialmente aquellos que permanecían en investigación.

Así habrían ocurrido los hechos

Las investigaciones detallan que el crimen ocurrió a finales de febrero de este año, cuando la víctima salió de su vivienda el 28 de febrero con el objetivo de dirigirse a la casa de conocidos para realizar el cobro de una deuda pendiente.

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La mujer es señalada por el delito de homicidio en perjuicio de una ciudadana. El hecho habría ocurrido a finales de febrero durante el cobro de una deuda. Familiares de la víctima encontraron el cuerpo en un solar baldío. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Según el informe policial, al momento de exigir el pago del dinero prestado, se habría generado una discusión que escaló a un hecho violento, en el que la víctima fue atacada con un arma blanca tipo machete, provocándole la muerte en el lugar.

Posteriormente, durante la madrugada del 1 de marzo, los presuntos implicados habrían trasladado el cuerpo hacia un solar baldío con la intención de incinerarlo y destruir evidencia, según el expediente investigativo.

El hallazgo del cadáver se produjo esa misma mañana, cuando familiares de la víctima alertaron a las autoridades, lo que permitió iniciar de inmediato las diligencias policiales y forenses.

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Declaraciones de la detenida

Durante su traslado a las instalaciones de la DPI, la mujer negó los señalamientos en su contra y aseguró ser inocente de los hechos que se le imputan.

“No fui yo, la verdad que me están echando la culpa a mí y no fui yo, me siento limpia y con mi cara levantada”, declaró ante medios de comunicación.

La detenida también afirmó que el día del hecho se encontraba realizando otras actividades fuera del lugar donde ocurrió el crimen, insistiendo en que no tuvo participación en el homicidio.

“Supuestamente dicen que en mi casa fue, y no fue porque ese día que estaba muerta yo me vine a firmar a Talanga, sí la conocía, pero no fui yo”, agregó durante su declaración.

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Las autoridades investigan el intento de incineración del cadáver. La detenida negó su participación en el crimen ante medios de comunicación. El caso continúa bajo investigación por parte de la Dirección Policial de Investigaciones. (FOTO: Referencia)

Las autoridades informaron que la mujer enfrentará el proceso judicial correspondiente mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Violencia contra mujeres en Honduras

El caso se suma a las cifras de violencia que afectan al país. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la UNAH, más de 140 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2026, lo que refleja la persistencia de este problema en el territorio nacional.

Las autoridades policiales han reiterado que continúan los esfuerzos para reducir los índices de homicidios y fortalecer las investigaciones en casos donde las víctimas son mujeres, especialmente en hechos relacionados con conflictos personales o situaciones de violencia interpersonal.

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