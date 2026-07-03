Honduras

Especialistas alertan por el aumento de casos de cáncer de mama en Honduras

El cirujano oncólogo Raúl López, alertó que muchas pacientes llegan en etapas avanzadas de la enfermedad debido a la falta de evaluaciones médicas oportunas

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La detección temprana mejora las probabilidades de recuperación. (FOTO: BBC)
La detección temprana mejora las probabilidades de recuperación. (FOTO: BBC)

El incremento de los casos de cáncer de mama en Honduras preocupa a los especialistas del Hospital San Felipe, principal centro de referencia oncológica del país, donde diariamente se atienden nuevos diagnósticos de esta enfermedad.

El médico especialista en cirugía oncológica, Raúl López, advirtió que el hospital recibe un mínimo de cinco pacientes con cáncer de mama cada día, aunque en algunas jornadas la cifra puede elevarse hasta diez nuevos casos.

Según el especialista, uno de los principales problemas continúa siendo el diagnóstico tardío, ya que muchas mujeres acuden a los servicios médicos cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas.

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“Muchas pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada”, señaló el galeno.

Diagnósticos tardíos preocupan a especialistas

El médico explicó que numerosas pacientes identifican cambios físicos o la presencia de bultos en los senos, pero retrasan la consulta médica.

“Son mujeres que sintieron un bulto o notaron que algo estaba creciendo en sus pechos, pero nunca acudieron a un médico para una evaluación”, manifestó.

El especialista indicó que esta situación reduce las posibilidades de tratamientos menos invasivos y disminuye las probabilidades de éxito terapéutico.

El cáncer de mama afecta principalmente a mujeres entre 45 y 60 años. (FOTO: National Cancer Institute)
El cáncer de mama afecta principalmente a mujeres entre 45 y 60 años. (FOTO: National Cancer Institute)

López recordó que los centros de salud y hospitales regionales cuentan con capacidad para realizar las primeras evaluaciones y remitir a las pacientes a los especialistas correspondientes.

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Sin embargo, muchas personas postergan la atención médica por temor, desconocimiento o falta de controles preventivos.

Mayor incidencia entre los 45 y 60 años

De acuerdo con la experiencia clínica del Hospital San Felipe, la mayoría de los casos se presentan en mujeres cuyas edades oscilan entre los 45 y 60 años.

No obstante, el especialista aclaró que también se registran diagnósticos en mujeres jóvenes y en pacientes de mayor edad.

Los médicos recuerdan que el cáncer de mama puede afectar a personas de distintas edades, por lo que recomiendan mantener controles periódicos y consultar ante cualquier anomalía.

La detección temprana continúa siendo una de las principales herramientas para mejorar el pronóstico de la enfermedad.

Importancia del autoexamen

El doctor López recomendó a las mujeres familiarizarse con los cambios normales de su cuerpo y realizarse periódicamente el autoexamen de mama.

Asimismo, insistió en la importancia de acudir a controles médicos o ginecológicos ante cualquier alteración.

Los especialistas señalan que signos como bultos, cambios en la piel, secreciones o alteraciones en la forma del seno deben ser evaluados por personal médico.

La prevención sigue siendo clave para combatir la enfermedad. (FOTO: Proceso Digital)
La prevención sigue siendo clave para combatir la enfermedad. (FOTO: Proceso Digital)

La detección temprana permite iniciar tratamientos oportunos y aumentar las posibilidades de recuperación.

Tratamientos pueden extenderse por meses

El cirujano explicó que cuando el cáncer es detectado a tiempo y la paciente llega al hospital con los estudios diagnósticos completos, el tratamiento puede desarrollarse en un período aproximado de seis meses.

Sin embargo, la duración y complejidad del tratamiento dependen de la etapa en la que se encuentre la enfermedad.

Los especialistas destacan que los diagnósticos tempranos suelen requerir tratamientos menos agresivos y ofrecen mejores resultados clínicos.

Llamado a la prevención

El personal del Hospital San Felipe hizo un llamado a la población femenina para priorizar los controles preventivos y acudir a consulta ante cualquier señal de alerta.

El especialista concluyó que el cáncer de mama detectado oportunamente puede tratarse con mayores probabilidades de éxito.

“Acudir al médico ante cualquier señal de alarma puede marcar la diferencia”, expresó.

Las autoridades sanitarias continúan promoviendo la prevención y el diagnóstico temprano como herramientas fundamentales para reducir el impacto de una de las principales enfermedades oncológicas que afectan a las mujeres hondureñas.

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