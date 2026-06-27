Valve elimina una de las principales promesas de Steam Machine: esto fue lo que cambió

La Steam Machine eliminó la promoción de una característica que aseguraba que iba a tener. (Valve)

Valve modificó la descripción oficial de Steam Machine y eliminó una de las características con las que promocionó inicialmente el dispositivo. La compañía ya no asegura que el equipo sea capaz de ejecutar videojuegos en resolución 4K a 60 cuadros por segundo (FPS), una promesa que figuraba desde su presentación y que desapareció tras la publicación de los primeros análisis especializados.

El cambio se produjo en la ficha oficial del producto dentro de Steam, donde la frase “Disfruta de juegos en 4K a 60 FPS” fue reemplazada por una formulación más cauta: “Disfruta de juegos en una resolución de hasta 4K”. La modificación llegó pocos días después de que distintos medios internacionales publicaran sus primeras impresiones sobre el equipo, cuestionando el rendimiento que ofrece frente a su precio.

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Valve cambia la descripción tras las primeras críticas

La actualización de la página oficial coincidió con el anuncio del precio del dispositivo, que parte de los 1.050 dólares. Aunque los análisis destacaron aspectos como el diseño, la facilidad de uso y la experiencia de llevar los juegos de PC al salón, también señalaron que el hardware no cumple con las expectativas creadas por la propia compañía.

La nueva consola de Valve recibió críticas tras su lanzamiento al no cumolir con algunas características que prometio.

Las pruebas realizadas por distintos medios concluyeron que Steam Machine tiene dificultades para mantener los 60 FPS en juegos AAA recientes incluso a resolución 1440p. En algunos títulos, el rendimiento tampoco alcanza esa tasa de cuadros por segundo en 1080p, dependiendo de la carga gráfica.

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Esta diferencia entre el rendimiento observado y la promesa inicial parece haber motivado el cambio de redacción en la página del producto.

Qué decía antes y qué dice ahora

La modificación afecta específicamente al apartado dedicado a la CPU y la GPU del equipo. La descripción original indicaba: “Disfruta de juegos en 4K a 60 FPS con FSR gracias a CPU y GPU de AMD independientes y semipersonalizadas, con rendimiento de PC de sobremesa”.

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La Steam Machine asegura que podía ejecutar juegos en 4K y a 60 FPS.

Tras la actualización, el texto quedó de la siguiente manera: “Disfruta de juegos en una resolución de hasta 4K con FSR 4.1 gracias a CPU y GPU de AMD independientes y semipersonalizadas, con rendimiento de PC de sobremesa”.

Aunque el cambio pueda parecer pequeño, elimina la referencia explícita a una velocidad de 60 cuadros por segundo, una especificación técnica que influye directamente en la experiencia de juego y que fue ampliamente utilizada durante la promoción del dispositivo.

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El rendimiento, en el centro de la discusión

Las primeras reseñas también señalaron que Steam Machine ofrece una potencia inferior a la de consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X en varios títulos actuales.

Mientras las consolas suelen recurrir a técnicas como la resolución dinámica para mantener una tasa estable de imágenes por segundo, esta tecnología no está estandarizada en el ecosistema de PC, por lo que el comportamiento depende de cada videojuego.

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Críticos aseguran que la capacidad de la Steam Machine es menor a la PS5. (Valve)

Como consecuencia, el dispositivo no logra mantener de forma constante el nivel de rendimiento que muchos usuarios esperaban para un equipo de su precio.

A ello se suma otro detalle mencionado por los análisis: el soporte para FSR 4.1, una de las tecnologías utilizadas para mejorar el rendimiento mediante reescalado de imagen, no estará disponible desde el lanzamiento y llegará en una actualización posterior.

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Una propuesta que busca acercar el PC al salón

Con Steam Machine, Valve pretendía ofrecer una alternativa a las consolas tradicionales, acercando la experiencia del juego en PC a un formato pensado para el salón de casa.

La estrategia consistía en combinar la flexibilidad del catálogo de Steam con un equipo de gama media que resultara más sencillo de utilizar que un ordenador gaming convencional.

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Puedes armar tu propia Steam Machine si consideras que la consola de Valve es muy cara. (Valve)

Sin embargo, el contexto actual del mercado ha complicado esa propuesta. El incremento en el precio del hardware y de los componentes electrónicos ha elevado el costo del dispositivo hasta superar los 1.000 dólares, una cifra que para muchos consumidores reduce su atractivo frente a otras alternativas disponibles.

El cambio en la descripción oficial refleja además un ajuste en las expectativas de rendimiento que Valve comunica a los usuarios. En lugar de garantizar una experiencia concreta de 4K a 60 FPS, la compañía ahora limita su promesa a indicar que Steam Machine puede ejecutar juegos con resoluciones de hasta 4K, dejando abierta la posibilidad de que el rendimiento varíe según cada título y su configuración gráfica.

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