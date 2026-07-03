Violencia en Honduras: empresa de transporte suspende operaciones en Colón por amenazas de extorsión

Conductores denunciaron amenazas de muerte. (FOTO: Proceso Digital)

La empresa de transporte Cotraipbal anunció la suspensión temporal de sus operaciones en el departamento de Colón debido a amenazas de extorsión y muerte dirigidas contra sus conductores, una situación que ha generado preocupación entre trabajadores, usuarios y autoridades locales.

La decisión fue adoptada como una medida de protección para el personal de la empresa, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de las intimidaciones.

La paralización del servicio afecta a los pasajeros que diariamente utilizan las rutas entre Colón, Tegucigalpa y San Pedro Sula, además de los recorridos de retorno que conectan la región atlántica con las principales ciudades del país.

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Representantes de la empresa señalaron que los conductores han sido víctimas de amenazas constantes, situación que ha impedido el desarrollo normal de las operaciones.

Según explicaron, la decisión de suspender el servicio fue tomada en las últimas horas con el objetivo de proteger la integridad de los trabajadores.

Los directivos indicaron que las intimidaciones continúan pese a que la empresa ha realizado pagos exigidos por grupos dedicados a la extorsión.

Esta situación ha generado temor entre los motoristas y ayudantes, quienes consideran que no existen las condiciones necesarias para continuar prestando el servicio.

La empresa reporta pérdidas económicas por extorsión. (FOTO: X)

De acuerdo con representantes de Cotraipbal, las pérdidas económicas relacionadas con la extorsión oscilan entre 50 mil y 60 mil lempiras diarios.

La empresa sostiene que estos costos han afectado seriamente la operatividad y la estabilidad financiera del servicio.

La suspensión también deja fuera de circulación unas 14 unidades de transporte, afectando la movilidad de cientos de usuarios que dependen de estas rutas para desplazarse por motivos laborales, educativos y personales.

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La paralización temporal de operaciones mantiene sin trabajar a unas 30 personas, entre conductores y ayudantes.

Los trabajadores del transporte expresaron preocupación por la incertidumbre laboral y por las consecuencias económicas que la suspensión puede generar en sus familias.

Al mismo tiempo, los usuarios han reportado dificultades para movilizarse hacia otros municipios y ciudades del país debido a la interrupción del servicio.

Las rutas hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula fueron suspendidas. (FOTO: La Tribuna)

El sector transporte continúa siendo uno de los más afectados por los delitos de extorsión en Honduras.

Empresas de buses, taxis y transporte interurbano han denunciado durante los últimos años amenazas, ataques y cobros ilegales que afectan sus operaciones.

Los empresarios sostienen que los costos derivados de la extorsión impactan directamente en la sostenibilidad del servicio y en la seguridad de los trabajadores.

Además, las amenazas generan temor entre los conductores, quienes en muchos casos se ven obligados a suspender sus actividades.

Representantes de Cotraipbal hicieron un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad y brindar protección a los trabajadores del transporte.

La empresa espera que las investigaciones permitan identificar a los responsables y crear condiciones que permitan reanudar las operaciones.

Los directivos advirtieron que la prolongación de la suspensión podría generar mayores pérdidas económicas y afectar aún más a la población usuaria.

Mientras tanto, cientos de pasajeros permanecen a la espera de que el servicio pueda restablecerse en los próximos días.