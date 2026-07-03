No más consumo de agua en centros de datos: Nvidia planea reemplazarla por energía nuclear

Nvidia presentó un chip alimentado totalmente por un reactor nuclear modular desarrollado por Valar Atomics en Utah. (Referencial/Reuters)

La industria tecnológica avanza hacia un modelo más sostenible con la alianza entre Nvidia y la startup de energía nuclear Valar Atomics, que buscan desarrollar el primer centro de datos “sin agua”. El objetivo es eliminar el consumo de agua en la refrigeración de estas instalaciones, sustituyéndolo por un innovador sistema basado en energía nuclear.

En un evento reciente en Utah, Nvidia presentó un chip alimentado íntegramente por un reactor nuclear modular creado por Valar Atomics. El reactor, instalado en el San Rafael Energy Lab del estado, utiliza helio como refrigerante en lugar de agua, permitiendo operar a temperaturas más elevadas y eliminando la necesidad de sistemas tradicionales de enfriamiento hídrico.

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Isaiah Taylor, fundador de Valar Atomics, explicó a FOX 13 News: “Nuestro reactor opera a temperaturas más altas, lo que hace innecesario el enfriamiento por agua”. Por su parte, Nvidia ha adaptado su arquitectura de refrigeración para funcionar en condiciones similares, con enfriamiento por aire y un sistema cerrado.

El reactor de Valar Atomics, el primero en operar en Utah, ya logró generar 100 kilovatios de electricidad en pruebas iniciales. (Valar Atomics)

Un modelo replicable y sostenible

La propuesta de un centro de datos alimentado por energía nuclear y sin consumo de agua surge en un contexto de creciente preocupación ambiental en Utah, donde recientes proyectos de centros de datos han generado protestas por su impacto sobre el entorno y el Gran Lago Salado. Estas preocupaciones han llevado al gobernador Spencer Cox a emitir medidas regulatorias que establecen límites estrictos para el desarrollo de nuevas infraestructuras tecnológicas.

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Dentro de su iniciativa “Operation Gigawatt”, el gobierno de Utah impulsa la expansión de la energía nuclear como alternativa para satisfacer la creciente demanda energética sin sacrificar los recursos hídricos. Hasta ahora, Valar Atomics es la primera compañía en el estado que ha logrado la “criticidad” en un reactor modular, un hito esencial para el desarrollo nuclear y que se alcanzó antes del plazo fijado por la administración estadounidense.

Primeros resultados y planes de expansión

De momento, el reactor de Valar Atomics produce 100 kilovatios de electricidad, aunque la empresa planea escalar su capacidad en los próximos años para alcanzar sistemas comerciales completos en el condado de Emery. “Durante los próximos años en el condado de Emery, daremos los siguientes pasos para tener un sistema completamente comercial”, declaró Taylor.

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Nvidia anunció planes para instalar una futura fábrica de inteligencia artificial en el condado de Emery, impulsando la innovación tecnológica en la región. (Referencial/Reuters)

El proyecto cuenta con el respaldo de líderes locales y estatales. Jordan Leonard, comisionado del condado de Emery, destacó los beneficios económicos y laborales: “Es excelente para nuestra comunidad, no solo por la base de empleos sino también por la recaudación de impuestos. Están contratando a nuestra gente local y la tecnología es emocionante”.

La Oficina de Desarrollo Energético de Utah, encabezada por Emy Lesofski, monitorea de cerca el avance del proyecto. Lesofski subrayó que el uso responsable de los recursos es una condición indispensable: “Tienes que usar nuestros recursos de manera responsable, de lo contrario, no te lo permitiremos”. Pese a los desafíos, la funcionaria reconoció los avances del laboratorio y no descartó el éxito de la iniciativa conjunta.

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El representante estatal Carl Albrecht, responsable de la legislación que posibilita el desarrollo nuclear en Utah, sostuvo que este tipo de proyectos ayudará a preservar el agua en el norte y a impulsar la economía en zonas rurales a través de la construcción de centros de datos de inteligencia artificial.

Nvidia impulsa el avance tecnológico al presentar soluciones energéticas sostenibles para centros de datos de inteligencia artificial. (Reuters)

Un nuevo enfoque para la inteligencia artificial

Nvidia anunció también sus planes de instalar una futura “fábrica de IA” en el condado de Emery, aunque sin especificar fechas. Taylor remarcó la importancia estratégica de estos desarrollos: “Creemos que este es el camino a seguir. Estados Unidos necesita ser competitivo en inteligencia artificial, pero debemos hacerlo sin presionar a las comunidades locales por agua y energía. Eso es lo que estamos demostrando hoy”.

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El modelo de centro de datos sin consumo de agua y basado en energía nuclear se perfila como una alternativa sostenible y eficiente para el futuro de la tecnología, situando a Utah como pionero en la integración de energías limpias y desarrollo digital.