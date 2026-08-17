Economía
Agregar Infobae enGoogle

Quiénes pueden pedir la ayuda económica de Anses para personas sin trabajo y cómo se hace el trámite

El beneficio se dirige a empleados bajo relación de dependencia que quedaron desempleados y cumplen con los requisitos mínimos fijados por la entidad previsional

Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
El programa busca brindar respaldo económico a quienes atraviesan una situación de desocupación.
Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) brinda asistencia a empleados en relación de dependencia que perdieron su trabajo sin causa justificada. Este beneficio se extiende a quienes fueron desvinculados por finalización de contrato o por causas ajenas, siempre y cuando la situación esté contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo.

La Prestación por Desempleo que otorga Anses tiene como objetivo ofrecer apoyo económico a quienes se encuentran desempleados mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral, ayudando a aliviar la reducción de ingresos provocada por la pérdida de empleo.

PUBLICIDAD

Quiénes pueden pedir la prestación por desempleo

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir determinados requisitos. Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los 3 años previos al despido o a la finalización del contrato.

En el caso de empleados eventuales o de temporada, se requiere haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y más de 90 días en el último año anterior a la desvinculación.

PUBLICIDAD

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Anses exige al menos seis meses de aportes en los tres años anteriores al despido.

El monto a cobrar y la cantidad de cuotas, que puede variar entre 2 y 12, dependen tanto del salario recibido como de los meses aportados en los 3 años anteriores a la solicitud. Para quienes superan los 45 años, el plazo de cobro se prolonga por 6 meses adicionales.

Además, Anses gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social en un banco, a nombre del beneficiario, para que pueda recibir allí la prestación. El dinero se puede retirar en la sucursal designada, donde se entrega una tarjeta de débito que habilita el uso de cajeros automáticos, una vez formalizada la gestión.

Si la persona ya percibe algún otro beneficio de Anses mediante una cuenta bancaria, esa misma cuenta se utilizará para la prestación por desempleo. Quienes posean una cuenta personal pueden solicitar al banco que la adapte como Cuenta de la Seguridad Social.

El beneficiario puede percibir, de manera simultánea, otras asignaciones familiares, como la asignación por prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones por nacimiento o adopción, ayuda escolar anual y asignación por matrimonio.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
El trámite se puede hacer tanto de forma online como presencial.

Cómo se hace el trámite

El trámite funciona como una herramienta de respaldo financiero para quienes hayan perdido su empleo en relación de dependencia, siempre que cumplan los requisitos legales vigentes.

  • Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.
  • Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.
  • Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.
  • No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.
  • Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.
  • En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

Para iniciar el trámite, se debe presentar el DNI (original y copia) y la constancia de desempleo (original y copia), cuya modalidad varía según el caso.

La gestión puede realizarse desde el sitio web de Anses, ingresando a “Atención Virtual” con CUIL y Clave de la Seguridad Social, que puede generarse en el momento si no se dispone de ella. También existe la opción de realizar el trámite de forma presencial en una oficina del organismo previsional, solicitando un turno previamente.

Temas Relacionados

AnsesPrestación por DesempleoDesocupadosDesempleadosAyuda económicaTrámiteÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ya son nueve los bancos que se sumaron al programa de desendeudamiento en CABA: cómo es y quiénes pueden acceder

La iniciativa apunta a vecinos porteños con deudas en mora en tarjetas de crédito y préstamos personales; fija una tasa fija máxima del 35% y vence el 13 de octubre

Ya son nueve los bancos que se sumaron al programa de desendeudamiento en CABA: cómo es y quiénes pueden acceder

Las acciones argentinas trepan hasta 5% en Wall Street, sin negocios en la Bolsa local por el feriado

Mientras los índices de Nueva York operan con oscilaciones, los títulos del sector energía de Argentina movilizan las ganancias, en una sesión con renovada alza en la cotización del crudo

Las acciones argentinas trepan hasta 5% en Wall Street, sin negocios en la Bolsa local por el feriado

Una tradicional cafetería porteña entró en concurso: cerró locales, despidió empleados y enfrenta una deuda de $1.500 millones

Llegó a tener 39 sucursales y proyectaba seguir creciendo; ahora enfrenta una abultada deuda, la mitad de sus sucursales cerradas y una planta de trabajadores reducida a menos de un tercio

Una tradicional cafetería porteña entró en concurso: cerró locales, despidió empleados y enfrenta una deuda de $1.500 millones

El precio del petróleo vuelve a orillar los USD 90 al estancarse una salida para el conflicto entre EEUU e Irán

El crudo se sostiene en su precio más alto en lo que va de agosto, mientras los operadores sopesan el riesgo de una interrupción más grave y una escasez en el Estrecho de Ormuz

El precio del petróleo vuelve a orillar los USD 90 al estancarse una salida para el conflicto entre EEUU e Irán

Inflación: tras el 2,1% de julio, cuál fue el ritmo de los precios al consumidor en la primera mitad de agosto

Las consultoras registraron variaciones moderadas en alimentos y bebidas. Las proyecciones para el indice general y lo que espera el ministerio de Economía

Inflación: tras el 2,1% de julio, cuál fue el ritmo de los precios al consumidor en la primera mitad de agosto

DEPORTES

La oferta que rechazó Mauro Icardi y el histórico club italiano que busca contratarlo

La oferta que rechazó Mauro Icardi y el histórico club italiano que busca contratarlo

El impresionante choque en cadena que dejó dos pilotos heridos durante una carrera en Carhué

El posible 11 de Boca Juniors para la vuelta frente a Recoleta por la Sudamericana: la decisión de Arruabarrena con los convocados

Tras colapsar el pase de Enzo Fernández, el Manchester City eligió al reemplazante de Rodri: la impactante cifra que pagará

Murió Tommy John, el lanzador que dio nombre a la cirugía que cambió el béisbol

TELESHOW

Adabel Guerrero, en guerra eterna con Moria, reveló que fue llamada para interpretarla en su serie

Adabel Guerrero, en guerra eterna con Moria, reveló que fue llamada para interpretarla en su serie

Anita Espasandín apoyó a Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi: “No tenés que demostrar tu valor”

Stephanie Demner reveló el nombre de la beba que espera y cómo lo eligieron con su pareja

Batato Barea, el performer transgresor que brilla en la serie de Moria: de la cultura under al reconocimiento masivo

Transparencias, cuero y actitud: Lucila La Tora Villar impactó con una audaz sesión de fotos

INFOBAE AMÉRICA

La alianza entre Guatemala y México que busca cerrar brechas ante una temporada de incendios cada vez más extrema

La alianza entre Guatemala y México que busca cerrar brechas ante una temporada de incendios cada vez más extrema

Una carrera de motocicletas termina en una trifulca en el Autódromo Los Volcanes de Guatemala

Volcán Rincón de la Vieja mantiene vigilancia tras explosiones y aumento de actividad en Costa Rica

Honduras captura a hombre requerido por Estados Unidos por el asesinato de una mujer en Pensilvania

Mujeres privadas de libertad en Panamá presentan dificultades de socialización para poder reinsertarse en la sociedad