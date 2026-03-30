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El avance hacia centros de datos ecológicos redefine el futuro de la tecnología en América Latina

Las empresas locales y globales encuentran nuevas oportunidades al integrarse en una red digital cada vez más interconectada y ecológica

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Un técnico en chaleco de alta visibilidad supervisa filas de servidores con luces azules en un centro de datos. Paneles indican 'POWER USAGE: HIGH'.
La demanda de centros de datos en América del Sur crecerá hasta un 22% anual hasta 2030, impulsando inversiones en infraestructura digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación digital acelerada por la inteligencia artificial, la expansión de la computación en la nube y los cambios tecnológicos están modificando las reglas del mercado de infraestructura digital a escala global. Según proyecciones de mercado, la demanda de centros de datos crecerá entre 19% y 22% anualmente hasta 2030, fenómeno que posiciona tanto a la región de América del Sur y a sus principales ciudades, en un lugar estratégico para el desarrollo y la inversión.

En este proceso, América del Sur se destaca por combinar una creciente conectividad, alta proporción de energías renovables en su matriz y una política regional de impulso al sector. Países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela se perfilan como polos de atracción para nuevos proyectos y capital extranjero, apoyados por gobiernos que incentivan el desarrollo de ecosistemas digitales robustos. La región transita desde mercados tecnológicos aislados hacia una red interconectada de centros de datos que redefine su papel en la economía digital mundial.

El crecimiento se relaciona no solo con un aumento en la capacidad de estos centros, sino con requerimientos específicos derivados del auge de la inteligencia artificial.

Mapa digital azul y naranja de América del Sur sobre un fondo oscuro, con líneas de luz que conectan puntos y representan flujo de datos y tecnología.
América del Sur se consolida como hub estratégico por su conectividad avanzada, uso de energías renovables y políticas de apoyo tecnológico. (VisualesIA)

Según Cirion, industrias como la financiera en Colombia encuentran ejemplos concretos en el centro de datos BOG2, que opera bajo estándares de alta resiliencia y maneja cargas para bancos y aseguradoras. Ubicado en Bogotá, Colombia, el BOG2 dispone de 7 MW, 713 racks y más de 4.900 cross-connects. Fue construido para resistir terremotos de hasta 8,0 en la escala de Richter y funciona íntegramente con energía renovable.

Lo anterior, conecta con la idea de que la presión sobre las compañías para elegir soluciones sostenibles crece, ya que las cargas de trabajo de inteligencia artificial pueden multiplicar entre tres y cuatro veces la densidad energética habitual de los centros de datos.

Además, la expansión de la nube obliga a las empresas a diseñar arquitecturas distribuidas y altamente escalables, lo que genera oportunidades de crecimiento tanto en capitales principales como en mercados secundarios. Este escenario refuerza la importancia de asociarse con actores locales que conozcan las condiciones regulatorias, energéticas y de licenciamiento, elementos críticos para la llegada de actores internacionales.

Vista aérea estilizada de América del Sur con una red brillante de puntos de luz y líneas azules interconectadas sobre un fondo oscuro, simulando infraestructura de datos.
Países como Brasil, Argentina y Chile atraen capital extranjero para centros de datos, promoviendo ecosistemas digitales integrados regionalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gabriel del Campo, Chief Revenue Office – Datacenter de Cirion Latam, afirmó: “En el Día Internacional del Data Center, celebramos el papel esencial que estas infraestructuras desempeñan en el desarrollo de América Latina. Nuestra plataforma opera en siete países de América Latina, en mercados estratégicos como Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Quito, Curitiba, São Paulo y Río de Janeiro. En cada una de estas localidades, nuestros Data Centers albergan ecosistemas que impulsan los negocios y la economía mediante sus interconexiones.”

Del Campo añadió que la compañía acompaña tanto a los hyperscalers globales como a las empresas locales en el impulso de sus plataformas digitales, integrándolas a estándares mundiales de tecnología.

Ecosistemas integrados con inversiones récord en la región

Las nuevas aplicaciones tecnológicas requieren una mayor capacidad, baja latencia y proximidad a los usuarios. Este paradigma obliga a que las grandes operadoras planifiquen centros de datos escalables, resilientes y con una amplia red de interconexiones. En este contexto, Cirion Technologies anunció la expansión de infraestructura con unidades de 20 MW en Santiago (SAN2) y Lima (LIM2), ampliaciones en Quito (QUI2), Buenos Aires (BUE1), São Paulo (SAO1 y SAO2), Río de Janeiro (RIO1 y RIO2) —el último, en construcción, sumará 80 MW de capacidad por fases— y refuerzos en Bogotá.

La presión por soluciones sostenibles aumenta ante cargas de trabajo energéticamente intensivas generadas por la inteligencia artificial.
La presión por soluciones sostenibles aumenta ante cargas de trabajo energéticamente intensivas generadas por la inteligencia artificial.

La empresa sostiene que este modelo permite satisfacer tanto la demanda futura de espacio y energía como la necesidad de albergar ecosistemas de proveedores múltiples de servicios digitales. La integración de la red regional, junto al compromiso de sostenibilidad y resiliencia, aparece como factor diferencial en el mercado.

Cirion Technologies impulsa la migración de los data centers de infraestructuras fragmentadas a verdaderas plataformas de interconexión, donde coinciden proveedores de nube, empresas y plataformas de conectividad. Este enfoque facilita la continuidad e innovación para las compañías alojadas, en un entorno donde la disponibilidad de energía eléctrica, la previsibilidad regulatoria y la transmisión son requisitos imprescindibles para el crecimiento.

El avance de la infraestructura digital eficiente y sostenible se evidencia en proyectos como el Data Center de Gtd Perú en Lurín. Con una inversión inicial de USD 13 millones, la primera fase logró 2 MW de potencia operativa y proyecta alcanzar 20 MW y más de 10.000 m² de superficie en cuatro etapas modulares desarrolladas sucesivamente. La iniciativa, que cuenta con soluciones de Schneider Electric para distribución eléctrica y climatización de alta disponibilidad, redujo en 30% la necesidad de refrigeración y disminuyó notablemente la huella de carbono.

El mercado latinoamericano de centros de datos revela una tendencia clara: la convergencia entre sostenibilidad, resiliencia energética y arquitectura distribuida constituye la base para consolidar las ventajas competitivas de la región dentro de la economía digital global.

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