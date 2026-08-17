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Honduras captura a hombre requerido por Estados Unidos por el asesinato de una mujer en Pensilvania

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), capturó en el sur de Honduras a Darwin David Espinal del Cid

La extradición de Darwin David Espinal del Cid está vinculada con el asesinato de María Bernarda Popol Guerra en Pensilvania.
El FBI participó junto con la ATIC en el operativo que permitió ubicar y detener al hondureño requerido por la justicia estadounidense. (Foto:Cortesía)
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La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Honduras informó sobre la captura de Darwin David Espinal del Cid, un ciudadano hondureño requerido en extradición por las autoridades de Estados Unidos por su presunta vinculación con el asesinato de una mujer guatemalteca en el estado de Pensilvania.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Pespire, departamento de Choluteca, durante un operativo desarrollado por agentes de la ATIC con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades hondureñas, Espinal del Cid era objeto de una investigación y seguimiento debido a la solicitud de extradición presentada por la justicia estadounidense.

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El caso se remonta a aproximadamente tres años atrás y tiene como víctima a María Bernarda Popol Guerra, una mujer guatemalteca de 23 años cuyo cuerpo fue localizado en Telford Borough, en el condado de Bucks, Pensilvania.

El director de la ATIC, comisario Ángel Murillo, explicó que la captura fue posible después de un proceso de localización, búsqueda y vigilancia realizado por investigadores de la institución en el departamento de Choluteca.

Había sido deportado

Murillo señaló que, al momento de su captura, Espinal del Cid no tenía procesos judiciales pendientes en Honduras, por lo que su detención responde a la solicitud presentada por las autoridades estadounidenses para que enfrente el proceso correspondiente en ese país.

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El director de la ATIC atribuye a una vigilancia en Choluteca la captura del hondureño buscado por Estados Unidos.
El director de la ATIC atribuye a una vigilancia en Choluteca la captura del hondureño buscado por Estados Unidos.

El funcionario también indicó que el hondureño habría regresado a Honduras después de haber sido deportado desde Estados Unidos. Las autoridades hondureñas todavía trabajan para establecer con precisión cuándo ingresó nuevamente al territorio nacional, información que forma parte de las diligencias relacionadas con el caso.

Los cargos en Estados Unidos

Según la información trasladada a las autoridades hondureñas, la justicia estadounidense atribuye a Espinal del Cid una presunta participación en los hechos que terminaron con la muerte de la joven.

El crimen habría ocurrido aproximadamente tres años antes de la captura, aunque las autoridades hondureñas no proporcionaron detalles sobre las circunstancias específicas en las que ocurrió el homicidio ni sobre la relación que habría existido entre el acusado y la víctima.

El expediente estadounidense incluye varios cargos relacionados tanto con la muerte de Popol Guerra como con hechos posteriores.

Entre las acusaciones mencionadas figuran homicidio criminal, posesión de instrumentos del delito, hurto por apropiación ilícita, hurto por engaño y profanación de cadáver.

Estos cargos corresponden a las acusaciones formuladas por la justicia de Estados Unidos y deberán ser examinados dentro del proceso judicial que se desarrollará a partir de la solicitud de extradición.

La justicia de Estados Unidos le atribuye cargos por homicidio criminal, hurto, posesión de instrumentos del delito y profanación de cadáver.
La justicia de Estados Unidos le atribuye cargos por homicidio criminal, hurto, posesión de instrumentos del delito y profanación de cadáver.

Después de su captura en Pespire, Espinal del Cid fue trasladado y puesto a disposición del juzgado de extradición en Tegucigalpa.

A partir de este momento, un magistrado designado para conocer este tipo de solicitudes deberá analizar la petición presentada por las autoridades estadounidenses y determinar los siguientes pasos dentro del procedimiento.

La captura no implica por sí misma una declaración de culpabilidad, ya que corresponde a las autoridades judiciales analizar los elementos presentados por Estados Unidos y resolver conforme al procedimiento establecido para los procesos de extradición.

El proceso determinará si el detenido es entregado a las autoridades estadounidenses para responder por los cargos que se le atribuyen en relación con la muerte de María Bernarda Popol Guerra.

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