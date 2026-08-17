Así quedó la subestación que se prendió fuego y provocó un apagón en La Plata: ya se restableció el 60% del servicio

Las imágenes mostraron cómo quedó el predio de Tolosa que se incendió durante la madrugada y provocó severos daños en las casas linderas. Desde EDELAP señalaron que cerca de 22 mil usuarios aún no tenían suministro eléctrico

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El brutal incendio en la subestación de Tolosa que provocó un apagón en La Plata durante las primeras horas de este lunes generó no solo daños en el predio, sino también en las casas linderas y ahora el servicio recién comienza a normalizarse durante la tarde.

Las imágenes mostraron cómo quedó el predio ubicado en la calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, se prendió fuego cerca de las 2.30 de la madrugada, por causas que todavía permanecen bajo investigación. Esto provocó un gran despliegue de bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP que para las 6 de la mañana pudieron controlar las llamas.

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El siniestro se registró a las 3 de la madrugada sobre la calle 9, entre 527 y 528.

Según el Cuartel Central de Bomberos de La Plata, en el operativo de extinción trabajaron tres dotaciones propias —que aportaron dos autobombas y una cisterna— y otras tres provenientes de los cuarteles de San Carlos, Gonnet y Villa Elisa.

A las 15 horas, más del 60% de los usuarios afectados ya contaba con el servicio eléctrico normalizado. De acuerdo con el comunicado oficial de EDELAP, el incendio dejó sin suministro a casi 65 mil usuarios de distintas zonas de La Plata y localidades aledañas. Para el momento de la publicación de ese parte, 43.000 usuarios habían recuperado el servicio, mientras que 22.000 —equivalentes al 5% del total de la distribuidora— aún permanecían sin suministro. La empresa activó su Plan Operativo de Emergencia desde las primeras horas y desplegó todos sus recursos técnicos y operativos para la reconfiguración de la red, con la instalación de más de 15 grupos electrógenos, priorizando los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud y los usuarios electrodependientes.

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Por el incendio, quedó afectado el predio de Tolosa y las casas linderas (AG La Plata)

Las zonas afectadas por el corte incluyeron sectores del casco urbano de La Plata y los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet. Según informó el diario El Día, el apagón se extendió desde los hipermercados ubicados en los caminos Centenario y Belgrano hasta las calles 7 y 38, con reportes adicionales de vecinos sin energía en La Loma y otras zonas aledañas. El tramo final de la Autopista Buenos Aires-La Plata también quedó sin iluminación, lo que generó dificultades para los conductores que regresaban tras el fin de semana largo.

La explosión también provocó el derrumbe de una vivienda cercana a la subestación. César, propietario de la casa afectada, relató en declaraciones a Radio Mitre que la pared del inmueble se desplomó por completo, cayendo sobre la pileta y derribando una palmera de gran tamaño.

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Algunas de las medianeras quedaron completamente destruidas (AG La Plata)

El hombre explicó que no se encontraba en el domicilio al momento del siniestro: “Mi cuñado estaba viviendo acá y me llamó un vecino para que lo ayudáramos, porque mi cuñado tiene un ACV y todavía se está recuperando; no podía valerse por sus propios medios”. Según relató, la prioridad fue rescatar a las personas mayores y a las mascotas del interior de las viviendas afectadas. Como medida preventiva, EDELAP dispuso la evacuación de vecinos que residen en inmuebles cercanos a la instalación mientras se desarrollaban las tareas de extinción.

Las máquinas retroexcavadoras removieron durante la mañana los restos quemados de la subestación, que se encuentra pegada a la cancha de fútbol de Ringuelet. Una parte de las instalaciones quedó destruida y las autoridades realizaban balances sobre los daños causados a la infraestructura.

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Las llamas se extendieron hasta las primeras horas de este lunes (AG La Plata)

El incendio también impactó sobre los servicios de agua y cloacas. Según el comunicado de ABSA, se encuentran afectadas múltiples instalaciones, entre ellas el rebombeo de agua de 120 y 33 —que afecta directamente los barrios El Dique, Villa Catella, Ringuelet, El Mercadito y Tolosa— y la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Ringuelet, además de varias perforaciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad. La empresa informó que se están coordinando traslados de grupos electrógenos para el rebombeo y camiones cisterna para asistir a instituciones de salud prioritarias, y solicitó a los usuarios “cuidar las reservas domiciliarias de agua y destinarlas solo a consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales”.

EDELAP informó además que mantiene diálogo permanente con los gobiernos municipal y provincial para coordinar recursos y brindar asistencia a los vecinos de La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa. El plan de reposición total se ejecutará de forma paulatina, dado que requiere un amplio operativo de personal técnico y la instalación del equipamiento de generación necesario para cubrir los sectores aún sin suministro.

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