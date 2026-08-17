Transparencias, cuero y actitud: Lucila La Tora Villar impactó con una audaz sesión de fotos

La Tora volvió a instalarse en el centro de la conversación digital con una serie de fotos que combinan actitud y estilo propio (Instagram)

Guardar

Si bien sus días de reality quedaron bastante atrás, Lucila La Tora Villar continúa haciéndose un lugar en el mundo del espectáculo. Desde su cobertura en el Mundial 2026 y sus participaciones en streamings hasta los guiños constantes a la casa más famosa del país, la influencer demostró que sabe cómo mantenerse vigente entre sus seguidores. En las últimas horas, la exparticipante de Gran Hermano 2022 sorprendió con una sesión de fotos que hizo furor en las redes y dejó en claro su capacidad para captar la atención con cada aparición pública.

“Apretados”, escribió La Tora al compartir la serie de imágenes que superó los 12 mil ‘me gusta’ y generó una avalancha de comentarios. En la producción, posó sentada sobre una silla de estructura metálica, vestida con un body negro translúcido que dejó ver los tatuajes en sus piernas. El diseño del body se destacó por la presencia de texturas y transparencias, mientras el tapado de cuero aportó un contraste marcado al look. Respecto a los accesorios, las gafas oscuras de diseño angosto y los aros y pulseras metálicas completaron el estilismo, dándole un aire de sofisticación y rebeldía.

PUBLICIDAD

En cada toma, adoptó una postura diferente: en una, cruzó las piernas y apoyó el brazo en el respaldo, proyectando una imagen segura y desafiante. En otra, llevó una mano al cabello y dirigió la mirada hacia el lente, con expresión seria y labios en tonos nude, logrando que el maquillaje resaltara aún más los rasgos de su rostro.

Lucila La Tora Villar posó en una producción de estudio con body negro translúcido y tapado de cuero, marcando tendencia en redes

El posteo desató una catarata de reacciones entre seguidores y colegas, que no tardaron en destacar el atrevimiento y la creatividad de la exparticipante del reality. Entre los comentarios más resonantes se leyeron frases como: “¿Sos Pestañela? Digo, por las gemelas”; “Hermosa”; “Gracias Dios por darme ojos”; “Qué pedazo de mujer”; “Calmate, Lucila, que vas a infartar a varios”; y “De otro planeta, no tiene sentido esta mujer”. Las respuestas no solo elogiaron su look, sino también su actitud y la manera en la que se reinventa con cada aparición pública. La Tora demostró que la interacción con su público sigue siendo uno de sus puntos fuertes, alimentando el ida y vuelta constante que la caracteriza desde su paso por la televisión.

PUBLICIDAD

La influencer sorprendió a sus seguidores con una sesión fotográfica donde se destacaron los tatuajes y los accesorios metálicos

No es la primera vez que Villar sorprende a sus seguidores con un posteo impactante. En diciembre pasado, decidió compartir con su comunidad digital la historia de un año atravesado por cambios físicos, emocionales y espirituales. “2025 fotos randoms que nunca subí. Cambios físicos, en la cabeza y en el pelo. Todo es un progreso y todo está bajo control”, escribió en aquella oportunidad. La frase, simple y directa, funcionó como una invitación a mirar más allá de la superficie y leer entre líneas una historia personal que va mucho más allá de los cambios estéticos. Villar propuso un relato de transformación interna y externa, abriendo la puerta a una conversación más profunda sobre el crecimiento personal y el autoconocimiento.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los comentarios inundaron la publicación con mensajes de aliento y admiración. “Gran año tuviste, Lu. Y como ya sabés... lo mejor está por venir”, celebró un seguidor. Otro sumó: “Tora hermosa. Gracias por todo lo que das haciendo tu laburo. Bendiciones por tantos logros”. Una usuaria fue más allá y expresó: “Esta piba para mí es la más linda de todas las ediciones de GH, la más linda de la TV, aparte de ser linda es humilde, tiene algo especial”. Los mensajes de apoyo y reconocimiento se multiplicaron, evidenciando el impacto de la influencer en el mundo digital y en la audiencia que la acompaña desde sus inicios.

PUBLICIDAD

La ex participante de reality eligió una estética urbana y sofisticada para su última sesión, que superó los 12 mil ‘me gusta’

Así, Lucila La Tora Villar volvió a instalarse en el centro de la escena mediática, combinando su presencia en los medios con la popularidad en las redes sociales. Entre sesiones de fotos comentadas y reflexiones sobre los cambios personales, la influencer reafirmó su capacidad para reinventarse y seguir marcando tendencia. Su perfil, construido a base de autenticidad y cercanía, la posicionó una vez más como referente entre los jóvenes y el público del espectáculo local.