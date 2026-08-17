Se cierra la fecha 5 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber de los partidos de la jornada

La quinta fecha del Torneo Clausura terminará este lunes

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La quinta fecha del Torneo Clausura sigue este lunes con cuatro partidos de relevancia porque se enfrentan equipos que pelean por la permanencia, el ingreso a las copas internacionales vía Tabla Anual o los primeros lugares de cada una de las dos zonas.

El más destacado será la visita de Independiente a Lanús (17), pero también juegan Estudiantes de Río Cuarto ante Atlético Tucumán (14:45), Vélez contra Defensa y Justicia (19:15) y Gimnasia de Mendoza frente a Talleres de Córdoba (21:30).

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ESTUDIANTES (RC) VS. ATLÉTICO TUCUMÁN

Estudiantes de Río Cuarto y Atlético Tucumán abren la grilla de este lunes

Duelo cargado de responsabilidades en Río Cuarto porque Estudiantes está obligado a ganar este lunes a partir de las 14:45 ante Atlético Tucumán en un cruce clave por la Zona B para soñar con la permanencia en la Primera División. El árbitro será Fernando Echenique y la televisación corresponderá a ESPN Premium.

El León del Imperio está muy cerca de superar su floja cosecha en el Apertura porque sumó cinco puntos al cabo de 16 presentaciones y, en la actualidad, posee cuatro unidades en la misma cantidad de partidos, aunque todavía está lejos de salir de la zona de descenso: está último en la tabla de los promedios y en la Anual.

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En la vereda opuesta, el Decano de Julio César Falcioni llega a este compromiso después de la goleada 4-0 contra Independiente por los octavos de final de la Copa Argentina, que terminó con el despido de su colega Gustavo Quinteros en el Rojo. El elenco norteño está a tres partidos de jugar la próxima Copa Libertadores, pero no se puede relajar en el campeonato local porque no aseguró su estadía en la Primera División para 2027.

Probables formaciones:

Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga; Nicolás Talpone, Francisco Romero; Tomás González, Gabriel Alanís, Juan Garro y Yeison Moreno. DT: Ruben Forestello.

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Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Manuel Brondo. DT: Julio César Falcioni.

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Adrián Franklin

Hora: 14:45

Estadio: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini

TV: ESPN Premium

VÉLEZ - DEFENSA Y JUSTICIA

Vélez y Defensa y Justicia, cara a cara en Liniers

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia desde las 19:15 en el Estadio José Amalfitani con la necesidad de obtener los tres puntos para permanecer en la cima de la Zona A frente a un rival que buscará igualarlo en puntos. El arbitraje estará comandado por Nicolás Ramírez y la transmisión corresponderá a TNT Sports.

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El Fortín dirigido por Guillermo Barros Schelotto tuvo un inicio de torneo muy regular con tres victorias consecutivas a Instituto e Independiente en Liniers y Talleres en Córdoba, sumado al reciente empate contra Boca Juniors en la cancha de Huracán. De esta manera, arrancó la fecha como líder de su grupo y está tercero en la Tabla Anual con 38 unidades, en zona de clasificación al Repechaje de la Copa Libertadores 2027.

En contraposición, el ciclo de Julio Vaccari en el Halcón comenzó con turbulencias porque Racing lo eliminó en 16avos de final de la Copa Argentina y empató contra Aldosivi en su presentación por el Clausura. A continuación, logró su primer triunfo contra Deportivo Riestra, cayó 3-0 ante Estudiantes en La Plata, se recuperó frente a Newell’s para imponerse 2-1 y permanece cerca de los puestos de clasificación a la Sudamericana.

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Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza o Simón Escobar, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy, Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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Defensa y Justicia: Matías Borgogno; David Martínez, Damián Fernández, Fernando Román Villalba, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, César Pérez; David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Agustín Hausch; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Nicolás Lamolina

Hora: 19:15

Estadio: José Amalfitani

TV: TNT Sports

GIMNASIA (M) VS. TALLERES (C)

El Talleres de Sampaoli necesita ganar en Mendoza

Gimnasia de Mendoza se medirá en Cuyo a Talleres de Córdoba en el cierre de la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro está programado para las 21:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie con el arbitraje de Andrés Gariano y la televisación de ESPN Premium.

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El Lobo mendocino sigue su camino en pos de consolidar la permanencia en Primera División después de haber sellado su retorno en la temporada pasada. El plantel de Darío Franco recolectó 25 puntos a lo largo de 2026 y una victoria contra la T lo meterá de lleno a la pelea por el ingreso a las copas internacionales.

Mientras tanto, Jorge Sampaoli ya no tiene margen de error en el cuadro cordobés con tres derrotas en sus primeras cuatro presentaciones en el cargo. Con un solo triunfo (4-0 ante Platense), perdió terreno en la Tabla Anual y está en la 15° ubicación con 29 puntos, a una unidad de los lugares clasificatorios a la Sudamericana.

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Probables formaciones:

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini, Julián Ceballos; Matías Vargas, Agustín Modica, Facundo Lencioni. DT: Darío Franco.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Valentín Frascendini, Román Riquelme, Alexandro Maidana; Emiliano Chiavassa, Federico Fattori, Matías Galarza, Franco Cristaldo; Rick y Valentín Depietri. DT: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Maximiliano Macheroni

Hora: 21:30

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

TV: ESPN Premium

La tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual