Crunchyroll gratis: cómo tener una prueba gratuita de premium de anime

Crunchyroll es la plataforma streaming más conocida para ver anime de diferentes géneros. (Crunchyroll )

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Acceder al catálogo de Crunchyroll sin pagar es posible de forma legal y segura mediante su periodo de prueba gratuita de 7 días. Esta opción permite usar la membresía Premium por tiempo limitado, eliminando la publicidad y habilitando la reproducción en alta definición sin necesidad de recurrir a sitios piratas que comprometen la seguridad de los dispositivos.

El proceso es sencillo y requiere únicamente seguir los pasos oficiales de registro dentro de la plataforma. A continuación, se detallan las respuestas a las dudas más comunes sobre cómo activar esta prueba, sus condiciones, el contenido disponible y las alternativas al finalizar el periodo.

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Cómo activar la prueba gratuita de Crunchyroll Premium

Para activar la prueba gratuita de Crunchyroll Premium, se debe ingresar al sitio web oficial de Crunchyroll o descargar su app en celulares, consolas o Smart TV.

El acceso a través del portal oficial evita los riesgos de ciberseguridad presentes en plataformas de piratería. (Foto: Crunchyroll)

Una vez en la plataforma, hay que seleccionar la opción de prueba gratuita y crear una cuenta nueva con un correo y una contraseña, o iniciar sesión con una cuenta gratuita existente que no haya usado este beneficio anteriormente.

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El sistema solicitará elegir entre los planes disponibles (Fan o Mega Fan) e ingresar un método de pago. Aunque se piden datos bancarios para verificar la identidad del usuario, no se realiza ningún cobro durante los días de prueba. Tras confirmar los datos, el acceso Premium queda habilitado de inmediato.

Cuáles son las condiciones y la duración de este beneficio de Crunchyroll

Los usuarios con acceso Premium pueden ver episodios de estreno tan solo una hora después de su emisión en Japón. (Foto: Europa Press)

La prueba gratuita estándar dura 7 días consecutivos. Durante este plazo, el usuario accede a todo el catálogo sin anuncios, con emisión de episodios una hora después de su estreno en Japón y con calidad de video en alta definición.

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Es indispensable tener en cuenta que el servicio incluye renovación automática. Si no se cancela la suscripción antes de que venza el periodo de prueba, el sistema cobrará automáticamente la tarifa mensual del plan seleccionado. La cancelación se puede gestionar en cualquier momento desde la configuración de la cuenta.

Qué animes se pueden ver durante la prueba gratuita de Crunchyroll

El catálogo de Crunchyroll da acceso a miles de títulos de diversos géneros. Entre las series más populares se encuentran Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, My Hero Academia y One Piece, sumado a clasicos como Naruto Shippuden y Dragon Ball Super.

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Producciones populares como Demon Slayer forman parte de la oferta accesible durante la prueba. (Foto: captura de video)

Aparte de las series de emisión semanal y los títulos finalizados, la plataforma incluye películas animadas, episodios con doblaje al español, contenido musical y acceso a manga digital en ciertos planes.

Las aplicaciones streaming requieren un método de pago válido para evitar el uso duplicado de cuentas de prueba por el mismo usuario. Se aceptan tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard y American Express, sumado a PayPal en la mayoría de los países.

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La activación de la prueba Premium requiere la creación de un perfil y la elección previa de un plan de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el registro se realiza desde la aplicación en dispositivos, el pago se gestiona a través de Google Play Store o Apple App Store, utilizando los fondos o tarjetas vinculadas a esas tiendas. En algunos casos, el sistema realiza una retención temporal de un monto mínimo para verificar la tarjeta, la cual se reembolsa de inmediato.

Cuáles alternativas existen al finalizar la prueba gratuita de Crunchyroll

Al concluir el periodo de prueba, el usuario puede continuar con la suscripción de pago en el plan Fan (uso en un dispositivo) o Mega Fan (múltiples dispositivos y descargas sin conexión). El cobro se aplicará de forma mensual según la tarifa vigente en su región.

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Si se elige el plan Mega Fan, la opción más costosa de Crunchyroll, se puede reproducir simultáneamente en hasta cuatro dispositivos, como televisores, tablets y celulares, y la descarga de episodios para verlos sin conexión a internet.