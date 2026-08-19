Autos, propiedades y 16 cuentas: las maniobras de lavado que le atribuyeron a “Marianito”, el contador de Los Monos en Rosario

El "Pájaro" Cantero y Mariano Hernán Ruiz (Foto/Archivo Infojus)

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Una semana después de su detención, Mariano Hernán Ruiz (50), condenado en 2015 como miembro de Los Monos y considerado en aquella causa como el contador de la organización, fue acusado este martes por la Justicia federal de Rosario por una serie de presuntas maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

La imputación alcanzó también a su pareja, Teresa Nora Pérez (44), y a su hijo Agustín Ruiz (28), a quienes los investigadores ubicaron como presuntos testaferros en algunas de las operaciones bajo sospecha.

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La audiencia se celebró en los Tribunales federales ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros. Allí, los fiscales de la delegación Rosario de la Procelac, María Virginia Sosa y Juan Argibay Molina, señalaron que los bienes que son objeto de la investigación “provienen de los antecedentes delictivos que registra Ruiz” tanto en la Justicia provincial, donde fue condenado, como en la Justicia federal, donde fue procesado en 2019 por lavado bajo el rol de “principal lavador de dinero” del clan Cantero.

Para los fiscales, ya en aquella causa federal se había observado la compra de ocho vehículos que posteriormente quedaron bajo su posesión, aunque simuló la venta de cada uno de ellos.

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En los últimos años, “Marianito” estuvo vinculado a la gastronomía de Rosario, con bares a su nombre en el centro de la ciudad, y también señalaba que ofrecía un servicio de viandas. Sin embargo, esa supuesta actividad lícita quedó ahora bajo la lupa de los investigadores.

A la hora de abordar las medidas cautelares, los fiscales indicaron: “Debe valorarse negativamente que durante la investigación no se detectó por parte de Ruiz la realización de ninguna actividad lícita. Si bien registró una SRL a su nombre –Romaninno SRL junto con otro hijo y un familiar más– y el objeto social coincidía con su actividad económica registrada en el ARCA, nunca presentó balances, no emitió comprobantes electrónicos y de las tareas de observación en el domicilio fiscal declarado no surgió ningún tipo de actividad que indique el funcionamiento de un local comercial de servicio de catering, usando dicha persona jurídica como pantalla de la actividad lícita”.

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Los funcionarios de la Procelac Rosario remarcaron además que en las intervenciones telefónicas, los seguimientos y los allanamientos realizados durante la investigación no recolectaron evidencias de que Ruiz mantenga actualmente alguna relación con el negocio de las viandas y la comida.

“No se advirtió que tenga un local comercial en funcionamiento, no se advirtió que hable con proveedores, no se advirtió que ese emprendimiento esté montado en el lugar donde residía, no se encontró documentación relacionada con la actividad en su poder. Al contrario, del análisis que arrojó la interceptación de la línea telefónica que usaba surgió que, en numerosas ocasiones en que sus interlocutores le consultaban sobre alguna gestión de naturaleza económica, Ruiz les pedía que conversaran por WhatsApp y no por línea, lo que nos autoriza a sospechar que habría estado motivado en un intento de evitar ser detectado por las autoridades, eludir el accionar de la justicia y asegurar la continuidad de la ejecución de las maniobras de lavado de activos”, sostuvieron.

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Elementos hallados en el domicilio del hijo de "Marianito", Agustín Ruiz

Autos, motos y propiedades bajo la lupa

Respecto de las operaciones objetadas vinculadas con la compraventa de vehículos, Sosa y Argibay Molina detallaron siete casos.

Según la acusación, Ruiz adquirió una Yamaha Ray ZR 125 el 25 de abril de 2025, que luego vendió el 3 de noviembre de ese año; un Yaris Cross el 30 de marzo de 2026, que conserva en la actualidad; una Royal Enfield Meteor 350 el 21 de noviembre de 2023, que vendió el 31 de enero de 2025; y un Peugeot 408 Feline THP Tiptronic el 22 de diciembre de 2025, que comercializó el 26 de marzo de este año.

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La lista se completa con un Audi A5 3.0T Quattro, que administró entre el 4 de febrero de 2020 y el 7 de enero de 2023; un Yaris, que tuvo desde el 20 de septiembre de 2023 hasta que lo vendió el 2 de julio de 2024; y un Renault Captur 2.0 ZEN, que estuvo en su poder entre el 17 de enero y el 17 de abril de 2023.

Los fiscales también atribuyeron a Ruiz y a su pareja, Teresa Nora Pérez, la compra de un Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L el 28 de agosto de 2024, que mantuvieron hasta su venta el 22 de abril de 2025. El vehículo fue puesto a nombre de la mujer, pero, según la investigación, era gestionado por “Marianito”. Por ese motivo, los investigadores señalaron a Pérez como presunta testaferro.

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La pareja también adquirió un lote de 363,21 metros cuadrados en el barrio semiabierto Tierra de Sueños 3, en Roldán, cuya titularidad fue puesta a nombre de Pérez. La operación se concretó el 14 de enero de este año por 20 millones de pesos, un monto que los fiscales consideraron “subvaluado”.

Pérez también figuró como titular de un Peugeot 207 Compact XT 1.6 Triptronic que la pareja adquirió el 23 de octubre de 2025 y transfirió el 23 de enero de este año.

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El hijo de Ruiz, Agustín, también fue ubicado como presunto testaferro por poner a su nombre un inmueble situado en Canales al 1500, en Roldán. La propiedad tiene 407,26 metros cuadrados y fue adquirida el 28 de octubre de 2024 por 30 mil dólares, otro monto considerado “subvaluado” por los fiscales.

La investigación también puso el foco sobre el patrimonio y los movimientos financieros de “Marianito”. Sosa y Argibay Molina subrayaron que pudieron establecer que el imputado está vinculado de manera directa a cinco propiedades, por lo que no tienen claro cuál es su lugar de residencia fijo.

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Los inmuebles fueron ubicados en Ituzaingó al 1800, Viamonte al 1800, Italia al 1900, Pueyrredón al 1100 y Larrechea al 800. En este último domicilio fue localizado durante los allanamientos realizados por la División de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.

Otra cuestión que los fiscales consideraron relevante es que Ruiz tiene 16 cuentas a su nombre, entre bancarias y financieras no bancarias, donde registra un nivel de cumplimiento normal en sus compromisos financieros.

Antes de su arresto, además, manifestó en conversaciones telefónicas la intención de comprar una propiedad de 67 mil dólares en Ibarlucea y alquilar un comercio en Mar del Plata.

Por otra parte, una conversación telefónica de su ex pareja, mantenida el 16 de junio pasado, describió, según los investigadores, la práctica de Ruiz de depositar y resguardar dinero en circuitos financieros excluidos de las autoridades de control, ya que tendría su dinero en una mutual.

También se encuentra bajo investigación una operación realizada por su ex pareja en Piñero, donde adquirió una propiedad por 17.500 dólares en efectivo, aunque los investigadores creen que la transacción habría sido por el doble de esa cifra.

Juicio a Los Monos

Una junta médica definirá dónde seguirá detenido

Al finalizar la audiencia, el juez Vera Barros otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva a Teresa Pérez y Agustín Ruiz, quienes deberán comparecer a firmar cada 20 días ante la Oficina de Gestión. Además, se les impuso una prohibición de salida del país.

La situación de “Marianito”, en cambio, todavía debe resolverse.

Al momento del allanamiento realizado la semana pasada, se descompensó producto de una patología cardíaca preexistente y permaneció varios días internado.

Por ese motivo, el juez dispuso que una junta médica determine si está en condiciones de continuar el proceso detenido en una unidad penitenciaria o si debe hacerlo bajo arresto domiciliario.