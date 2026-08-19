Crimen y Justicia
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Pidieron la captura internacional de un ladrón que robó la camioneta del hijo de un intendente salteño y escapó a Bolivia

La investigación permitió identificar a Samuel Limón Álvarez, como uno de los integrantes de la banda. Se trata de un delincuente con antecedentes que es conocido en el ambiente delictivo de la frontera. Las autoridades locales y del país limítrofe trabajan para identificar al resto de los miembros y localizar el vehículo

Primer plano de un hombre con pelo oscuro y corto, mirando al frente, con una camiseta clara, sobre un fondo liso, en blanco y negro
El fiscal solicitó la captura y la detención de Álvarez
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Una banda de delincuentes robó la camioneta del hijo del intendente de la ciudad salteña de Salvador Mazza. Tras el asalto, se dieron a la fuga y escaparon a Bolivia. En las últimas horas, solicitaron la captura nacional e internacional de uno de los delincuentes, identificado como Samuel Limón Álvarez, quien cuenta con antecedentes y es conocido en el ambiente delictivo de la zona fronteriza entre Argentina y el país limítrofe.

La investigación comenzó el viernes 14 de agosto, cuando, alrededor de las 16, un grupo de delincuentes robó la camioneta Toyota Hilux modelo 2024 que el hijo de Gustavo Subelza había dejado en un lavadero ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en barrio Luján.

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En diálogo con Infobae, el fiscal Jorge Armando Cazón detalló que tres hombres armados irrumpieron en el local, maniataron al empleado, lo golpearon, lo dejaron encerrado bajo llave y luego huyeron con el vehículo.

El encargado, quien resultó ileso, brindó detalles claves sobre el asalto y permitió la elaboración de un identikit. A partir de ese retrato y el análisis de cámaras de seguridad, identificaron a Álvarez como uno de los responsables.

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Salta captura ladrón
Los delincuentes atravesaron la frontera por un paso ilegal e ingresaron directamente a Yacuiba, Bolivia

El fiscal Cazón remarcó la rapidez y organización del golpe, típico de las bandas que operan en la frontera, y señaló que los delincuentes manejan los tiempos y los pasos clandestinos con precisión. “En cuestión de minutos cruzan de un país a otro y se pierden en la vegetación”, explicó. El seguimiento reconstruyó que la camioneta descendió por la quebrada del Sauzal y, tras atravesar la frontera por un paso ilegal, ingresó directamente a Yacuiba, Bolivia. Testigos observaron además la presencia de dos motos en la ruta, que habrían servido como apoyo logístico y “campana” para monitorear la reacción policial.

En este contexto, le solicitó al Juzgado de Garantías N.º 2 la captura y detención nacional e internacional de Álvarez por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda. Además, requirió que la orden se incorpore al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su vigencia en todo el país y que INTERPOL emita una Notificación Roja para procurar su localización a nivel internacional.

El fiscal también subrayó que la problemática de robo de vehículos en la frontera es de larga data y requiere una respuesta integral y tecnológica. “Estos hechos demuestran la importancia de contar con sistemas de vigilancia inteligente y un 911 con monitoreo en tiempo real, que en Salvador Mazza ya está funcionando y ha sido clave para la investigación”, señaló. Además, remarcó que “la coordinación entre fuerzas y el uso de cámaras de seguridad en puntos estratégicos son herramientas fundamentales para prevenir y esclarecer delitos en una zona tan permeable como la frontera”.

La investigación, que contó con la colaboración del Grupo de Investigaciones Sector 43 y fuerzas federales, continúa para identificar al resto de los miembros de la banda, que, según el fiscal, actúan con base en ambos lados de la frontera. “No son improvisados. Se mueven entre Argentina y Bolivia y están preparados para evadir controles”, sostuvo Cazón.

En estos momentos, la Gendarmería Nacional Argentina y la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) de Bolivia trabajan en conjunto para intentar recuperar la camioneta y detener al principal sospechoso. Por último, el fiscal anticipó que la causa será remitida a la Justicia Federal de Tartagal, que continuará la investigación en coordinación con autoridades de ambos países.

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