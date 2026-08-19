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El canciller Quirno dio detalles de la misión humanitaria que Argentina enviará a Colombia tras los terremotos

El gobierno dispuso que un contingente de 32 efectivos viaje a las zonas más afectadas por la catástrofe con equipamiento y 7.500 raciones individuales de emergencia. El comunicado oficial

La Cancillería argentina confirmó el envío de 32 efectivos de las Fuerzas Armadas a Colombia en una misión de asistencia humanitaria. (Reuters)
La Cancillería argentina confirmó el envío de 32 efectivos de las Fuerzas Armadas a Colombia en una misión de asistencia humanitaria. (Reuters)
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El canciller Pablo Quirno anunció formalmente el envío de un contingente especializado de asistencia humanitaria a Colombia, en respuesta al sismo de magnitud 7,4 que el pasado 10 de agosto sacudió al país y dejó cerca de 300 muertos, más de 4.000 heridos y decenas de desaparecidos. La misión, denominada “Operación Colombia”, estará integrada por 32 efectivos de las Fuerzas Armadas y partirá desde la I Brigada Aérea de El Palomar a bordo de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.

El despliegue fue confirmado mediante un comunicado oficial de la Cancillería argentina fechado el 18 de agosto de 2026, así como a través de la cuenta en X del propio Quirno. La misión es resultado de una coordinación entre la Cancillería y los Ministerios de Defensa, Seguridad y Salud, en articulación con las autoridades colombianas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, que identificó las necesidades prioritarias sobre el terreno.

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El contingente llegará a Quibdó, capital del departamento del Chocó y una de las zonas más golpeadas por la catástrofe. La ciudad, ubicada a orillas del río Atrato en una región de selva densa, precipitaciones intensas y conectividad vial limitada, representa un desafío logístico particular: las vías fluviales constituyen el principal medio de acceso a numerosas comunidades del área.

El equipamiento que transportará el Hércules C-130 incluye una planta potabilizadora de agua con capacidad de captación, potabilización y distribución, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, sistemas de comunicaciones radiales y satelitales, y 7.500 raciones individuales de emergencia. Parte de esas raciones será distribuida entre la población afectada; el resto garantizará el autoabastecimiento del personal militar durante el tiempo que permanezca desplegado.

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Pablo Quirno anunció la Operación Colombia para asistir a las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que dejó cerca de 300 muertos en Colombia. EFE/Javier Torres
Pablo Quirno anunció la Operación Colombia para asistir a las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que dejó cerca de 300 muertos en Colombia. EFE/Javier Torres

El operativo prevé el uso de dos aeronaves. Mientras el Hércules transportará la carga logística, un Embraer RJ-140 trasladará a los 32 integrantes del contingente. El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, coordinó la partida, prevista en el aeropuerto El Palomar.

Un eje central de la misión es la provisión de agua potable a las comunidades afectadas, una necesidad crítica tras un terremoto de esta magnitud. A esa capacidad se suma un dispositivo de comunicaciones orientado a generar redundancia en los sistemas instalados en los hospitales de la región, y un centro de distribución de alimentos que operará mediante la cocina de campaña.

La preparación del personal incluyó medidas sanitarias específicas para operar en una región tropical. Los 32 efectivos completaron un protocolo que abarcó vacunación y medidas preventivas frente a enfermedades propias del ambiente selvático, entre ellas la malaria. Las condiciones climáticas y sanitarias del Chocó formaron parte de los factores contemplados en la planificación.

El operativo será coordinado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo supervisión del Ministerio de Defensa. La Cancillería intervino por canales diplomáticos para canalizar los requerimientos formulados por Colombia y determinar qué capacidades argentinas podían dar respuesta a las necesidades identificadas tras el sismo.

En su publicación en X, Quirno subrayó que el despliegue se coordina “conjuntamente con nuestro Ministerio de Defensa y la @UNGRD en función de las necesidades de las autoridades colombianas”, y cerró con un número de emergencia para ciudadanos argentinos en territorio colombiano: +57 316 875 9292.

El comunicado oficial de la Cancillería, por su parte, reiteró “el acompañamiento a la República de Colombia y su disposición a colaborar en las tareas de respuesta y recuperación frente a la emergencia”. La misión constituye el único despliegue militar argentino destinado específicamente a la asistencia humanitaria en Colombia tras el terremoto del 10 de agosto.

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