La expansión de la inteligencia artificial trae consigo un nuevo peligro, según la ONU

El informe de la ONU señala que la concentración de la inteligencia artificial en pocos países puede debilitar la democracia. (Reuters)

El avance acelerado de la inteligencia artificial podría profundizar la desigualdad global y aumentar riesgos para la democracia, según advierte un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El documento, elaborado por un panel internacional independiente de expertos sobre IA, resalta la urgencia de establecer reglas compartidas para gestionar el impacto de la tecnología.

Durante una conferencia de prensa, António Guterres, secretario general de la ONU, subrayó que “cuanto más avance la IA sin reglas compartidas, menos voz tendrán los gobiernos y las personas en el resultado”. El informe fue presentado una semana antes del primer diálogo global sobre gobernanza de la inteligencia artificial, organizado por la ONU para gobiernos y expertos.

PUBLICIDAD

El panel, convocado por la Asamblea General de la ONU como el primer organismo científico global dedicado a la IA, expone oportunidades y amenazas: desde mejoras en agricultura y educación hasta riesgos catastróficos como el fraude y la manipulación electoral por parte de actores malintencionados.

La ONU recomienda establecer reglas compartidas para el desarrollo responsable de la IA. (Reuters)

Concentración de poder y desigualdad digital

El informe señala que el acceso a herramientas de IA no garantiza beneficios iguales. Países que dependen de modelos, infraestructura en la nube y flujos de datos extranjeros pueden obtener acceso a la IA, pero pierden control sobre estándares, salvaguardas y adaptación local. La periodista Maria Ressa, copresidenta del panel, enfatizó que “el ritmo no disminuye, el poder se concentra y el control no está garantizado”.

PUBLICIDAD

Actualmente, más de mil millones de personas usan IA semanalmente, aunque el acceso varía de manera drástica. El reporte destaca que en el sur global la adopción avanza mucho más despacio que en el norte global. Estados Unidos y China lideran el desarrollo de modelos avanzados e inversión en infraestructura, lo que podría facilitar el “control autoritario y socavar la rendición de cuentas democrática”.

Recomendaciones y advertencias sobre la infraestructura de IA

El panel recomienda a los países rezagados invertir en infraestructura de datos y cómputo, incluyendo la construcción de centros de datos y el aseguramiento del suministro energético. Sin embargo, advierte sobre los costos ambientales de estos centros, como el consumo elevado de energía y agua y la emisión de gases de efecto invernadero.

PUBLICIDAD

La falta de infraestructura local limita la capacidad de muchos países para controlar el uso de inteligencia artificial. (Reuters)

El informe también destaca la dificultad de evaluar la seguridad y supervisar los modelos de IA más potentes. La mayoría de los países, incluso las economías avanzadas, carecen de la experiencia técnica necesaria para analizar los modelos de frontera o participar activamente en su gobernanza.

Desafíos lingüísticos y brecha de acceso

Las diferencias en idioma y acceso a internet amplifican la brecha digital. El informe de la ONU resalta que “la inteligencia artificial deja atrás a la mayoría de los idiomas”. Las herramientas generativas obtienen mejores resultados en inglés y lenguas populares, mientras que la mayoría de los idiomas están excluidos o presentan un rendimiento inferior.

PUBLICIDAD

Estas disparidades tienen consecuencias graves, especialmente en la salud. El documento cita errores de traducción de términos médicos en idiomas poco representados, como la confusión de enfermedades o instrucciones clínicas, lo que puede poner vidas en riesgo.

Los errores de traducción en aplicaciones de IA pueden tener consecuencias graves en contextos como la salud. (Europa Press)

Además, más de 2.000 millones de personas, casi un tercio de la población mundial, permanecen completamente desconectadas, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El papel científico del informe y futuras discusiones

El panel, integrado por 40 expertos de todo el mundo, presentó el informe como el primero de su tipo y destacó que la ONU representa el foro global más importante para abordar riesgos transfronterizos de esta magnitud. El enfoque es científico, no político, y el documento busca ofrecer hechos y herramientas a los Estados miembros, sin prescribir políticas concretas.

PUBLICIDAD

“La prescripción política llegará la próxima semana en Ginebra, cuando los Estados se sienten a la mesa”, explicó Ressa. La intención es que el informe sirva de base para el debate y la toma de decisiones en los foros internacionales sobre inteligencia artificial.