Tecno

La expansión de la inteligencia artificial trae consigo un nuevo peligro, según la ONU

Expertos alertan que el acceso desigual a la IA profundiza la brecha digital entre el norte y el sur global

Guardar
Google icon
El informe de la ONU señala que la concentración de la inteligencia artificial en pocos países puede debilitar la democracia. (Reuters)
El informe de la ONU señala que la concentración de la inteligencia artificial en pocos países puede debilitar la democracia. (Reuters)

El avance acelerado de la inteligencia artificial podría profundizar la desigualdad global y aumentar riesgos para la democracia, según advierte un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El documento, elaborado por un panel internacional independiente de expertos sobre IA, resalta la urgencia de establecer reglas compartidas para gestionar el impacto de la tecnología.

Durante una conferencia de prensa, António Guterres, secretario general de la ONU, subrayó que “cuanto más avance la IA sin reglas compartidas, menos voz tendrán los gobiernos y las personas en el resultado”. El informe fue presentado una semana antes del primer diálogo global sobre gobernanza de la inteligencia artificial, organizado por la ONU para gobiernos y expertos.

PUBLICIDAD

El panel, convocado por la Asamblea General de la ONU como el primer organismo científico global dedicado a la IA, expone oportunidades y amenazas: desde mejoras en agricultura y educación hasta riesgos catastróficos como el fraude y la manipulación electoral por parte de actores malintencionados.

La ONU recomienda establecer reglas compartidas para el desarrollo responsable de la IA. (Reuters)
La ONU recomienda establecer reglas compartidas para el desarrollo responsable de la IA. (Reuters)

Concentración de poder y desigualdad digital

El informe señala que el acceso a herramientas de IA no garantiza beneficios iguales. Países que dependen de modelos, infraestructura en la nube y flujos de datos extranjeros pueden obtener acceso a la IA, pero pierden control sobre estándares, salvaguardas y adaptación local. La periodista Maria Ressa, copresidenta del panel, enfatizó que “el ritmo no disminuye, el poder se concentra y el control no está garantizado”.

PUBLICIDAD

Actualmente, más de mil millones de personas usan IA semanalmente, aunque el acceso varía de manera drástica. El reporte destaca que en el sur global la adopción avanza mucho más despacio que en el norte global. Estados Unidos y China lideran el desarrollo de modelos avanzados e inversión en infraestructura, lo que podría facilitar el “control autoritario y socavar la rendición de cuentas democrática”.

Recomendaciones y advertencias sobre la infraestructura de IA

El panel recomienda a los países rezagados invertir en infraestructura de datos y cómputo, incluyendo la construcción de centros de datos y el aseguramiento del suministro energético. Sin embargo, advierte sobre los costos ambientales de estos centros, como el consumo elevado de energía y agua y la emisión de gases de efecto invernadero.

La falta de infraestructura local limita la capacidad de muchos países para controlar el uso de inteligencia artificial. (Reuters)
La falta de infraestructura local limita la capacidad de muchos países para controlar el uso de inteligencia artificial. (Reuters)

El informe también destaca la dificultad de evaluar la seguridad y supervisar los modelos de IA más potentes. La mayoría de los países, incluso las economías avanzadas, carecen de la experiencia técnica necesaria para analizar los modelos de frontera o participar activamente en su gobernanza.

Desafíos lingüísticos y brecha de acceso

Las diferencias en idioma y acceso a internet amplifican la brecha digital. El informe de la ONU resalta que “la inteligencia artificial deja atrás a la mayoría de los idiomas”. Las herramientas generativas obtienen mejores resultados en inglés y lenguas populares, mientras que la mayoría de los idiomas están excluidos o presentan un rendimiento inferior.

Estas disparidades tienen consecuencias graves, especialmente en la salud. El documento cita errores de traducción de términos médicos en idiomas poco representados, como la confusión de enfermedades o instrucciones clínicas, lo que puede poner vidas en riesgo.

Los errores de traducción en aplicaciones de IA pueden tener consecuencias graves en contextos como la salud. (Europa Press)
Los errores de traducción en aplicaciones de IA pueden tener consecuencias graves en contextos como la salud. (Europa Press)

Además, más de 2.000 millones de personas, casi un tercio de la población mundial, permanecen completamente desconectadas, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El papel científico del informe y futuras discusiones

El panel, integrado por 40 expertos de todo el mundo, presentó el informe como el primero de su tipo y destacó que la ONU representa el foro global más importante para abordar riesgos transfronterizos de esta magnitud. El enfoque es científico, no político, y el documento busca ofrecer hechos y herramientas a los Estados miembros, sin prescribir políticas concretas.

“La prescripción política llegará la próxima semana en Ginebra, cuando los Estados se sienten a la mesa”, explicó Ressa. La intención es que el informe sirva de base para el debate y la toma de decisiones en los foros internacionales sobre inteligencia artificial.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialONUDesigualdadTecnología-noticiasLo último en tecnologíaPeligros de la IA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos desarrollan un traje impreso en 3D para que “cucarachas cíborg” de búsqueda y rescate operen bajo el agua

Un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang y de la Universidad de Waseda crea una cubierta flexible con generador de oxígeno que mantiene activos a los insectos hasta tres horas en zonas inundadas

Científicos desarrollan un traje impreso en 3D para que “cucarachas cíborg” de búsqueda y rescate operen bajo el agua

6 señales ayudan a distinguir un rostro real de uno hecho con inteligencia artificial, según una experta

La investigadora Amy Dawel advierte que los generadores de retratos reducen fallos evidentes, aunque existen rasgos recurrentes que pueden delatar que una imagen creada con IA. Cuándo sospechar

6 señales ayudan a distinguir un rostro real de uno hecho con inteligencia artificial, según una experta

Alerta en Chrome: una extensión pirata se hacía pasar por Perplexity para espiarte letra por letra

El mecanismo de la extensión Search for Perplexity ai se basa en la suplantación de un servicio legítimo de inteligencia artificial

Alerta en Chrome: una extensión pirata se hacía pasar por Perplexity para espiarte letra por letra

Elon Musk convierte en fenómeno global desde X la película ‘Citizen Vigilante’, vetada en Alemania por incitación a la violencia

La decisión del magnate, tomada sin previo aviso, permitió que miles de usuarios pudieran ver la película de forma gratuita durante 48 horas

Elon Musk convierte en fenómeno global desde X la película ‘Citizen Vigilante’, vetada en Alemania por incitación a la violencia

Estos son los Galaxy que no podrán recibir la actualización One UI 9

El límite de cuatro años de actualizaciones deja fuera a varios modelos aún en uso por miles de usuarios

Estos son los Galaxy que no podrán recibir la actualización One UI 9

DEPORTES

Una figura del Mundial asistió a un banderazo a la selección argentina y se hizo hincha de la Scaloneta: “Fue increíble”

Una figura del Mundial asistió a un banderazo a la selección argentina y se hizo hincha de la Scaloneta: “Fue increíble”

La fuerte discusión entre dos figuras de Bélgica cuando se quedaban sin Mundial y el abrazo de reconciliación tras la remontada

Los mejores memes de la épica remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial: las burlas que se convirtieron en elogios

Tuchel fue categórico sobre el problema que sufrirá Inglaterra ante México en el Mundial : “Imposible de superar en cuatro días”

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

TELESHOW

Georgina Barbarossa sufrió un intento de secuestro virtual: “Estén atentísimos y no se asusten”

Georgina Barbarossa sufrió un intento de secuestro virtual: “Estén atentísimos y no se asusten”

Ekaterina Ojeda habló tras los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Él me escribió”

Sofía Gonet desmintió la reconciliación con Homero Pettinato: “Jamás saldría así de desarreglada”

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

INFOBAE AMÉRICA

Roy Thompson renuncia como ministro de Trabajo y se convirte en la primera baja del gabinete de Laura Fernández

Roy Thompson renuncia como ministro de Trabajo y se convirte en la primera baja del gabinete de Laura Fernández

Enfermero es investigado por presunta agresión sexual a paciente al interior de un quirófano en Guatemala

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Estados Unidos e Irán concluyeron en Doha una ronda de conversaciones centrada en el estrecho de Ormuz sin avances sustanciales

Por qué los terremotos más grandes ocurren en fallas casi planas: la explicación científica