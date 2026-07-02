“Ni Messi se libra”: la divertida reacción de un medio español al video de las carcajadas de Messi en el control aeroportuario

El astro argentino fue protagonista de un divertido momento antes de subir al avión con destino a Miami

Un video que muestra el riguroso control de seguridad al que fue sometido Lionel Messi y la selección argentina antes de abordar el vuelo hacia Miami no tardó en viralizarse en redes sociales. En las imágenes, los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) revisan minuciosamente el equipaje del plantel, incluida la valija de Cristian “Cuti” Romero, donde se encontró un encendedor de gran tamaño -conocido en Argentina como Magiclick-, lo que provocó la risa del máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Entre las repercusiones apareció la del popular programa deportivo español El Chiringuito de Jugones, que sorprendió a su audiencia al dedicar un informe especial al episodio. El segmento fue presentado por el conductor Josep Pedrerol, quien al presentarlo puso el foco en el “exhaustivo registro” a los jugadores, señalando la llamativa reacción a las carcajadas del capitán argentino.

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El informe, musicalizado con la clásica banda sonora de suspenso que suele usar el show para imprimir un tono humorístico o irónico, repasó la secuencia ocurrida en la pista del aeropuerto. La interlocutora narró: “Argentina pasa el control antes de embarcar a Miami cuando encuentran algo en la maleta de Cuti Romero: un enorme encendedor. Messi se percata y no puede evitar la sonrisa. Eso sí, no se libra del cacheo exhaustivo”.

Cuti Romero llevaba en su valija un encendedor de gran tamaño

En medio del reporte, apareció la frase de la persona que filmó el video viral, Josh Chavis, director creativo de VML Global: “Just remember, next time you get annoyed at TSA, even Messi has to do it”. (“Solo recuerda, la próxima vez que te molestes con la TSA, ni Messi se libra”).

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Con esas palabras, el hombre subrayó que las normas se aplican por igual a todos, sin importar la celebridad o el estatus y aunque a veces los controles de la TSA pueden resultar molestos o tediosos para cualquier pasajero, incluso alguien tan famoso como el astro argentino debe pasar por el mismo procedimiento.

La cronista añadió sobre el final: “Sin parar de sonreír, a Messi le terminan revisando su maleta prácticamente vacía. Un registro al detalle del que nadie se libra”.

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La risa de Lionel Messi al ver lo que encontró el personal de seguridad

En el plano deportivo, la Argentina dirigida por Lionel Scaloni llegó a Miami tras superar con solvencia la fase de grupos. El seleccionado albiceleste logró avanzar a la siguiente fase con puntaje ideal y mantuvo la solidez defensiva, así como variantes en el ataque que potenciaron su rendimiento. En su andar dentro del Grupo J, el combinado nacional inició su camino con una goleada 3-0 ante Argelia. Luego superó 2-0 a Austria y cerró con un triunfo por 3-1 contra Jordania.

El duelo ante Cabo Verde será este viernes a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. El rival, debutante en mundiales, se instaló como una de las revelaciones del torneo, al avanzar como segundo del Grupo H, solo por detrás de España y por delante de Uruguay y Arabia Saudita. Vale mencionar que el vencedor de este encuentro accederá a los octavos de final, donde lo espera el ganador del cruce entre Egipto y Australia.

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La situación se dio cuando la delegación albiceleste estaba por volar hacia Miami

En lo que respecta a la probable formación para enfrentar al elenco africano, se vislumbran tres interrogantes sobre la base que viene utilizando Scaloni en la Copa del Mundo. En la defensa el entrenador deberá decidir si vuelve el Cuti Romero, quien ya se recuperó de la molestia sufrida en el partido ante Austria. En la última línea también existe la puja por el lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina. Además, Lautaro Martínez y Julián Álvarez luchan por un lugar para acompañar a Messi en la delantera.