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Cada cuánto cambiar la contraseña del WiFi: mantén a los intrusos fuera de la red de internet

Actualizar la clave de acceso protege datos personales y financieros y limita el número de dispositivos conectados a solo los autorizados

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El servicio WiFi es crucial para ejecutar diferentes tareas laborales y personales en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar la contraseña del WiFi con regularidad es una de las medidas más efectivas para mantener la red de internet protegida contra accesos no autorizados.

Renovar la contraseña cada dos o tres meses reduce el riesgo de que personas ajenas accedan a la conexión, lo que puede derivar en robo de información, disminución del rendimiento y exposición de datos personales.

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En este contexto, actualizar la clave periódicamente permite limitar la cantidad de usuarios conectados, fortalecer la seguridad de los datos y evitar que extraños aprovechen la infraestructura digital sin consentimiento.

Por qué es importante actualizar la contraseña del internet con frecuencia

(Imagen ilustrativa Infobae)
Actualizar la clave reduce los problemas con el WiFi en los dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según expertos como Olin, la principal razón para modificar la clave de acceso reside en la protección frente a intrusos. Los intentos de acceso por parte de vecinos o desconocidos suelen incrementarse en redes que mantienen la misma contraseña durante largos periodos.

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Además, la rotación de contraseñas aporta una capa extra de seguridad para datos personales y financieros almacenados o transmitidos a través de la red.

El robo de identidad mediante acceso a redes WiFi continúa en aumento, así que mantener una clave robusta y actualizada se convierte en una barrera efectiva ante potenciales amenazas.

Cuántos caracteres debe tener una contraseña segura para la red WiFi

La extensión de la clave es fundamental para su fortaleza. Se sugiere utilizar al menos 12 caracteres en cada nueva contraseña, porque una longitud inferior facilita el trabajo a programas diseñados para descifrar combinaciones mediante ataques de fuerza bruta.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La contraseña debe tener más de 12 caracteres y no tener repeticiones de palabras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la composición, conviene mezclar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. La combinación de distintos tipos de caracteres incrementa la dificultad para que una contraseña sea descifrada, incluso mediante técnicas automatizadas.

Qué información debe evitarse al generar la contraseña del WiFi

Uno de los errores más comunes al establecer una clave de acceso es utilizar información personal fácilmente identificable, como nombres, apellidos, fechas de nacimiento o direcciones. Este tipo de datos suele estar disponible en redes sociales o documentos públicos, lo que facilita el trabajo de quienes intentan vulnerar la red.

Para mantener un alto nivel de seguridad, se sugiere elegir una frase o acrónimo fácil de recordar para el propietario, pero difícil de adivinar para desconocidos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las contraseñas deben ser fáciles de recordar para el propietario y difíciles de descifrar para extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, conviene usar combinaciones originales que carezcan de vínculo directo con datos personales, porque las contraseñas basadas en información pública constituyen uno de los puntos más débiles en la protección de las redes WiFi.

Cuáles pasos seguir para cambiar la contraseña del WiFi desde el router

El proceso para modificar la clave de la red varía según el modelo de router, aunque existen pasos generales aplicables a la mayoría de los dispositivos. El primer paso consiste en conectar el dispositivo al WiFi doméstico y abrir un navegador web para ingresar a la dirección IP del módem, que suele ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1.

Tras acceder con el nombre de usuario y contraseña del router, se debe localizar la sección de configuración inalámbrica. Allí, el usuario podrá introducir una nueva contraseña, que debe anotarse en un lugar seguro.

Persona hablando por un smartphone junto a un router Wi-Fi negro con luces azules en un escritorio de madera, sosteniendo un bolígrafo. Se ven ondas de señal.
El proceso de cambio de la credencial se realiza con datos que están disponibles en el módem. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, es necesario guardar los cambios y reiniciar el router para que la nueva clave entre en vigor. Hay que considerar que algunos modelos incluyen instrucciones impresas o manuales para quienes realicen este procedimiento por primera vez.

Cómo visualizar y actualizar la contraseña desde un computador Windows

En ordenadores con sistema operativo Windows, existe la opción de visualizar la contraseña actual antes de realizar el cambio. Para ello, el usuario debe seleccionar el icono de red en la barra de tareas, acceder a las propiedades de red y, en el apartado de seguridad, marcar la casilla para mostrar los caracteres de la clave.

Para modificar la contraseña, es necesario ingresar a la configuración del router desde el navegador y actualizar la clave en el apartado correspondiente. Al completar el cambio, todos los dispositivos deberán reconectarse utilizando la nueva credencial.

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