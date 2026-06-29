Construyeron el Coliseo, recaudaron impuestos y murieron jóvenes: la historia oculta de los esclavos romanos

La esclavitud fue la base de la economía, la política y la vida cotidiana en la antigua Roma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema esclavista fue el motor y la base de la economía y la vida cotidiana en la antigua Roma. Según Emma Southon, doctora en Historia Antigua por la Universidad de Birmingham, en National Geographic, la esclavitud no era un aspecto marginal ni un capítulo más en la historia del imperio: constituía la base sobre la que se levantó toda la estructura social, política y económica romana. Este fenómeno, que suele ser minimizado en las representaciones modernas del mundo romano, estaba presente en todos los ámbitos, desde las tareas domésticas hasta la recaudación de impuestos.

La magnitud de la esclavitud era tal que, a medida que Roma conquistaba nuevos territorios, el número de personas esclavizadas crecía. Las campañas militares no solo estaban motivadas por la expansión territorial o el botín material, sino también por la captura de seres humanos que luego serían convertidos en propiedad. La fuerza de trabajo de los esclavos permitía sostener desde los lujos de las élites hasta los servicios públicos esenciales, constituyendo un engranaje para el funcionamiento del imperio.

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La economía romana dependía de la explotación sistemática de millones de personas privadas de su libertad, que realizaban desde las labores más pesadas en minas, campos y canteras hasta tareas especializadas en la administración y el comercio. Esta realidad, documentada por fuentes arqueológicas y literarias, revela que la esclavitud era tan común y aceptada que ningún romano, libre o esclavo, imaginaba una vida sin ella.

El aumento del número de esclavos con la expansión imperial

A medida que el poder de Roma se extendía por el Mediterráneo y más allá, la cantidad de personas esclavizadas aumentó en proporción directa al éxito militar. Tras cada victoria, miles de hombres, mujeres y niños de ciudades saqueadas o territorios conquistados eran convertidos en propiedad y vendidos como mercancía.

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En algunos periodos, hasta el 30% de la población del territorio romano era esclava (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos documentados incluyen la captura de 1.740 personas tras la toma de Perusia en el 295 a.C., el envío de 25.000 personas a la esclavitud tras la batalla de Agrigentum y la afirmación de Julio César de haber esclavizado un millón de individuos tras la conquista de la Galia.

El crecimiento del imperio generó una demanda de mano de obra, de modo que, en determinados periodos, se estima que hasta el 30% de los habitantes del territorio romano era esclavo. La esclavitud no solo alimentaba la economía, sino que se convirtió en un fenómeno social y demográfico que atravesó la vida pública y privada.

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El papel del trabajo esclavo en la construcción y funcionamiento de la ciudad

Las obras de la antigua Roma —templos, foros, anfiteatros, baños y acueductos— fueron edificadas y mantenidas por manos esclavas. La producción de materiales de construcción, como ladrillos y tejas, recaía sobre quienes eran forzados a trabajar en condiciones duras, incluso en fábricas donde predominaba el trabajo femenino. La explotación se extendía también a las minas, donde las condiciones eran especialmente duras y los castigos frecuentes.

El trabajo esclavo sostuvo la construcción y el mantenimiento de templos, foros, anfiteatros, baños y acueductos en Roma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de levantar monumentos, los esclavos se ocupaban del mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las ciudades. Existían esclavos públicos encargados de labores como la limpieza de templos, el mantenimiento de fuentes y acueductos, la preparación de sacrificios religiosos y la administración de documentos.

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La organización y ejecución de todas estas tareas recaía sobre personas que no tenían derechos ni posibilidad de autonomía, y cuya existencia muchas veces solo queda registrada en epitafios, grafitos y documentos dispersos.

La administración pública y la burocracia controlada por esclavos

El aparato administrativo romano dependía en gran medida del trabajo de esclavos y libertos. La burocracia imperial estaba centralizada y era gestionada por personas que, pese a su condición servil, podían alcanzar posiciones de responsabilidad y riqueza a través de mecanismos legales como el peculium, que les permitía administrar bienes y dinero sin ser legalmente propietarios. Algunos, como el tesorero provincial Musicus Scurranus, lograron acumular grandes recursos y rodearse de asistentes y personal médico esclavizado.

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La administración pública romana dependía de esclavos y libertos que gestionaban tareas burocráticas y recursos del imperio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la mayoría de los esclavos en la administración experimentaba una realidad muy distinta, marcada por la precariedad, el desprecio social y la violencia. Testimonios como las cartas de Septimianus ilustran cómo el origen servil restaba autoridad incluso a quienes ocupaban cargos oficiales, y cómo la discriminación persistía aun en el aparato de gobierno.

Condiciones de vida, violencia y deshumanización de los esclavos

La esclavitud romana se caracterizaba por la deshumanización sistemática y la violencia cotidiana. Los esclavos, tanto en entornos urbanos como rurales, eran considerados “instrumentos vivos” sin derechos legales sobre su cuerpo, su descendencia ni su patrimonio.

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Los casos de Primus, Pagus y Passia reflejan las condiciones de vida, el trabajo forzado y la falta de protección de los esclavos en Roma (Freepik)

Eran vendidos, marcados, encadenados y sometidos a trabajos extenuantes desde la infancia. La explotación abarcaba desde la producción agrícola y el trabajo en talleres, hasta la venta de mujeres y niños en tabernas y mercados.

Muchos esclavos vivían y morían jóvenes; otros, como Primus, supervisor de mensajeros, alcanzaban edades avanzadas sin dejar nunca de ser propiedad ajena. Casos como el de Pagus, un joyero esclavo que murió a los once años, y la historia de Passia, vendida a los cinco años para trabajar en una mina de oro, muestran la brutalidad y la falta de protección que definían la vida de quienes eran privados de libertad.

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