El dólar operó estable y cortó una racha de tres subas consecutivas

El dólar mayorista negoció estable este jueves, con un monto en el segmento de contado que alcanzó los USD 558 millones, en un buen nivel, aunque unos USD 260 millones por debajo del volumen diario registrado entre el lunes y el miércoles de esta semana, en máximos del año. Gustavo Quintana, operado de PR Corredores de Cambio, advirtió que el “feriado de mañana en los EEUU anticipa cierto impacto en el nivel de actividad local”, lo que explicaría esta merma.

El dólar mayorista cedió un peso, a $1.488, tras haber anotado en la sesión anterior el precio más alto desde el 24 de octubre del año pasado ($1.492, récord nominal). El tipo de cambio oficial interrumpió así una serie de tres alzas consecutivas con volumen de negocios por encima de los USD 800 millones en el spot.

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El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.809,35, cifra que dejó al dólar mayorista aún a 321,35 pesos o 21,6% de ese umbral para la intervención.

En el mercado de dólar futuro se negoció el equivalente en pesos a más de USD 1.400 millones, un importante volumen que refleja a la vez la participación del BCRA con venta de contratos para fijar la expectativa de precios, puntualmente en las posiciones de vencimiento más próximo, pues las posturas para el cierre de julio se movieron apenas un peso o 0,1%, a 1.508 pesos.

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El interés abierto superó los USD 3.500 millones, pero aún deja un margen muy amplio para una eventual intervención del BCRA en esta plaza, cuyo límite se estableció en el equivalente a USD 9.000 millones -pues las operaciones de dólar futuro se pactan en pesos-.

En las últimas ruedas también había destacado el volumen operado en instrumentos dólar linked, lo que sugeriría ventas oficiales también en esta plaza, con muy relevantes montos de USD 1.137 millones el 25 de junio, USD 408 millones el 29, y USD 512 millones el 1 de julio.

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“Dentro de una operatoria más elevada en las últimas ruedas, principalmente a partir de una mayor demanda privada, el dólar mayorista extiende el gradual deslizamiento, y así es que ahora testea los $1.490. Más allá del reacomodamiento reciente, incluso con algunos cierres de apuestas al carry, es de destacar que dicho proceso se viene dando con orden y sin alterar demasiado las expectativas, ya que era anticipado hacia el segundo semestre", afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“El tipo de cambio oficial inició julio al alza, mientras los financieros cedieron y el BCRA moderó sus compras”, señalaron desde Cohen Aliados Financieros.

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El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, al igual que el dólar blue, que quedó estable a 1.525 pesos.

Se esperan más divisas del agro

Los analistas de Rava Bursátil aportaron que “el sector agroexportador liquidó USD 3.007 millones en junio, con un acumulado semestral de USD 13.378 millones. Esta cifra representa una baja del 13% frente al primer semestre del año anterior, aunque se deben considerar los incentivos para liquidación anticipada durante 2025. De cara a la segunda parte del año, la menor oferta estacional de divisas influye en el alza del dólar oficial y los tipos de cambio financieros”.

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“El ingreso de estas divisas resultó clave para estabilizar el dólar oficial y permitir la acumulación de reservas en el Banco Central. Sin embargo, el mercado ya anticipa el fin de la temporada alta de la cosecha gruesa, factor estacional que presionó al alza a los tipos de cambio financieros en las últimas semanas. Hacia adelante, las perspectivas son optimistas debido a que la campaña 2025/26 proyecta un volumen de 149 millones de toneladas entre trigo, maíz y soja, superando ampliamente las 119 millones del ciclo previo”, refirió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Según datos publicados por la Secretaría de Agricultura, las ventas totales de soja alcanzaban 20,4 millones de toneladas al 24 de junio, de las cuales 12,6 millones correspondían a ventas con precio fijado y 7,8 millones permanecían pendientes de fijación de precio. Utilizando la estimación de producción de 51,5 millones de toneladas de la Bolsa de Comercio de Rosario, las ventas totales representaban el 39,6% de la producción esperada al 24 de junio, frente a un promedio de 47,5% para el mismo momento de la campaña en los últimos seis años.

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“Si bien las ventas pendientes de fijación de precio se encuentran en línea con el promedio histórico, las ventas con precio fijado representan apenas el 24,5% de la producción esperada, más de siete puntos porcentuales por debajo del promedio de los últimos seis años (30,7%)”, precisaron los expertos de Max Capital.

“Esto sugiere que las ventas de los productores continúan relativamente demoradas, lo que probablemente explique parte de la dinámica cambiaria observada en las últimas semanas. Como señalamos en nuestro último informe, Estrategia Argentina: Detrás de un Peso más débil, esperamos que estos ingresos de divisas finalmente se materialicen dada la fuerte cosecha, aunque los productores no parecen tener apuro por vender. Por lo tanto, el momento sigue siendo incierto, ya que podrían esperar un tipo de cambio más favorable o mayores precios internacionales antes de fijar precios”, añadieron desde Max Capital.

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“En un contexto de mayor apertura comercial y competitividad todavía limitada, una proporción creciente de la demanda parece canalizarse hacia bienes y servicios producidos en el exterior. El desempeño de los sectores dinámicos (agro, minería-hidrocarburos, intermediación financiera), aunque importante, no alcanza para compensar la situación de los sectores rezagados, y configura un escenario de bajo crecimiento”, explicó Marcos Cohen Arazi, responsable de la sección Productiva del IERAL de la Fundación Mediterránea.