Cuál es la diferencia entre WhatsApp Plus y WhatsApp normal

Con tantas actualizaciones y suscripciones nuevas, distinguir entre WhatsApp estándar y WhatsApp Plus se volvió más confuso que nunca. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Con tantas actualizaciones y ahora suscripciones, puede ser díficiles diferenciar ahora que es WhatsApp Plus y normal o estándar.

WhatsApp, en su versión estándar, es la aplicación oficial desarrollada por Meta. No requiere suscripción, no tiene modificaciones de terceros y se descarga exclusivamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store.

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Su funcionamiento está respaldado por los protocolos de seguridad de la compañía.

WhatsApp Plus, en cambio, agrupa dos realidades distintas bajo un mismo nombre: una suscripción de pago dentro de la app oficial y una aplicación no oficial modificada por desarrolladores externos.

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WhatsApp Plus no es una sola cosa: el nombre agrupa dos realidades distintas. (WhatsApp)

La versión oficial de pago

Dentro de la aplicación legítima de WhatsApp existe una opción de suscripción mensual denominada WhatsApp Plus.

Por esa tarifa, el usuario accede a funciones exclusivas que no están disponibles en el plan gratuito: temas visuales propios, iconos de aplicación personalizados, tonos de llamada únicos, la posibilidad de fijar hasta 20 chats simultáneos y stickers con efectos especiales.

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Esta modalidad opera dentro del ecosistema oficial de Meta, pasa por los controles de seguridad de la plataforma y puede consultarse directamente en el sitio de WhatsApp Plus.

Dentro de la app oficial existe una suscripción mensual llamada WhatsApp Plus. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La aplicación modificada por terceros

La acepción más extendida del término refiere a una versión no oficial de WhatsApp, creada por desarrolladores externos y distribuida fuera de las tiendas autorizadas.

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Quienes la instalan buscan funciones que la app original no ofrece de forma gratuita: ocultar el estado “en línea” o el doble tilde azul, leer mensajes eliminados, ver estados borrados, enviar archivos de mayor tamaño y calidad, y modificar por completo el diseño visual de la plataforma.

Instalar esta versión modificada expone la información personal del usuario, ya que la aplicación no pasa por los controles de seguridad oficiales y puede ser vulnerable a hackeos.

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A eso se suma otro riesgo concreto: WhatsApp puede bloquear la cuenta del usuario —de forma temporal o permanente— por violar sus términos de servicio al utilizar software no autorizado.

Cualquier usuario puede probar WhatsApp Plus gratis durante un mes directamente desde la aplicación. (WhatsApp)

Cómo probar gratis WhatsApp Plus

WhatsApp Plus ofrece un mes de prueba gratuito que cualquier usuario puede activar directamente desde la aplicación oficial, sin necesidad de tarjetas ni registros externos.

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El proceso toma menos de un minuto: hay que abrir WhatsApp, ingresar a Ajustes, seleccionar Suscripciones, elegir WhatsApp Plus y pulsar Iniciar mes gratuito. Al vencer el período de prueba, la suscripción se renueva de forma automática a USD 2,99 mensuales, salvo que el usuario la cancele antes.

Qué incluye el mes gratuito

Durante la prueba, el usuario accede a todas las funciones de la suscripción: 18 colores de acento para personalizar la interfaz completa, 14 íconos alternativos para la pantalla de inicio, la posibilidad de fijar hasta 20 chats, stickers animados con efectos que ocupan la pantalla completa y 10 tonos de llamada y notificación exclusivos.

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Si se cancela la suscripción, los temas vuelven al diseño predeterminado y los chats fijados por encima del límite gratuito se desanclan. El historial de mensajes y los contactos no se ven afectados.

WhatsApp lanzó la reserva de nombres de usuario: una función que permite chatear con otros sin revelar el número de teléfono. (WhatsApp)

Reserva de nombres de usuario en WhatsApp

WhatsApp activó la posibilidad de reservar nombres de usuario, una herramienta que permitirá comunicarse con otros sin compartir el número de teléfono.

La apertura fue simultánea para todos los usuarios del mundo. Con más de tres mil millones de personas en la plataforma, los nombres se repiten con frecuencia, por lo que quien reserve el suyo primero lo asegura antes del lanzamiento oficial, previsto para más adelante en 2026.

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Reservarlo toma unos segundos desde la versión más reciente de la app: Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.

Los nombres aceptan letras latinas, números, puntos y guiones bajos —una estructura idéntica a la de Instagram y Facebook— y son únicos: una vez reservado, ningún otro usuario puede reclamarlo.

Para quienes no sepan qué nombre elegir, la app incluye un generador de sugerencias. Creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones con presencia en Instagram o Facebook pueden reclamar ese mismo nombre durante el período de reserva.