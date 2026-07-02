Cómo usar Google Maps para planear tu visita a los estadios del Mundial

Para quienes se dirigen, por ejemplo, al Kansas City Stadium, el proceso comienza abriendo la aplicación desde cualquier dispositivo. (Composición Infobae: EFE/ Tomas Pérez / Google Maps)

Planificar la visita a los estadios sede del Mundial 2026 requiere herramientas digitales que faciliten el desplazamiento, la ubicación de estacionamientos y la elección del transporte más conveniente. Google Maps se presenta como una solución eficaz para los asistentes, permitiendo calcular rutas óptimas, identificar opciones de estacionamiento y mantenerse actualizado ante posibles cambios en la circulación.

La FIFA también aporta recursos oficiales con información clave sobre accesos y movilidad en cada ciudad anfitriona, orientando a los aficionados para que lleguen sin inconvenientes a los partidos.

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Cómo utilizar Google Maps para trazar la mejor ruta hacia los estadios del Mundial

Google Maps permite a los aficionados del Mundial organizar sus trayectos hacia los estadios de manera sencilla y rápida. Para quienes se dirigen, por ejemplo, al Kansas City Stadium, el proceso comienza abriendo la aplicación desde cualquier dispositivo, buscando el nombre del estadio y seleccionando la opción para calcular el trayecto.

Google Maps se presenta como una solución eficaz para los asistentes. (Foto: Google Maps)

Es posible definir el punto de partida, elegir entre automóvil, transporte público, bicicleta o caminar, y visualizar las sugerencias de ruta junto con el tiempo estimado de llegada.

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Este servicio se adapta a las condiciones del tráfico en tiempo real. Si surge congestión o se reportan cierres viales, la plataforma ajusta la ruta recomendada para garantizar el arribo más ágil al destino. De este modo, los usuarios pueden evitar contratiempos y planificar mejor su asistencia al evento.

La respuesta a la pregunta sobre cómo encontrar la mejor ruta al estadio con Google Maps es directa: solo es necesario ingresar el nombre del estadio en la aplicación, seleccionar el medio de transporte y revisar las rutas sugeridas, las cuales se actualizan automáticamente según las condiciones del momento. Esta funcionalidad resulta especialmente útil ante la alta afluencia de público y las distancias entre sedes del torneo.

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Solo es necesario ingresar el nombre del estadio en la aplicación, seleccionar el medio de transporte y revisar las rutas sugeridas. REUTERS/Dado Ruvic

Localización y gestión de estacionamientos cerca de los estadios

Otra de las ventajas de Google Maps radica en la posibilidad de ubicar estacionamientos disponibles en las inmediaciones de los estadios. El usuario puede realizar una búsqueda combinando el nombre del estadio con términos como “parking” o “parqueaderos”.

La aplicación mostrará en el mapa las opciones cercanas, junto con detalles relevantes como la distancia, la ruta para llegar, horarios de funcionamiento, imágenes de referencia y valoraciones de otros usuarios.

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Una vez seleccionado el estacionamiento y estacionado el vehículo, la plataforma permite guardar la ubicación exacta para que, al finalizar el partido, sea sencillo regresar al automóvil. Este recurso minimiza contratiempos y contribuye a una experiencia más fluida, especialmente cuando la cantidad de asistentes puede complicar la ubicación del vehículo entre la multitud.

Otra de las ventajas de Google Maps radica en la posibilidad de ubicar estacionamientos disponibles en las inmediaciones de los estadios. REUTERS/Dado Ruvic

Recomendaciones oficiales de la FIFA para el acceso y transporte durante el Mundial

La FIFA ha elaborado una guía de movilidad específica para cada una de las sedes del Mundial 2026. A través de esta plataforma, los aficionados pueden consultar todas las alternativas disponibles para acceder a los estadios según sus necesidades.

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Entre las opciones que se detallan figuran el uso de transporte público, con información sobre rutas y conexiones; el transporte compartido, ideal para quienes se movilizan en grupo o mediante aplicaciones; estacionamientos habilitados con sus condiciones de acceso y servicios de transporte accesible para personas con movilidad reducida.

Se recomienda consultar esta información antes del día previsto para el partido, ya que algunos servicios podrían requerir reservas anticipadas o verse modificados debido a la operativa especial que supone la organización de un evento de esta magnitud. Con estas herramientas, tanto digitales como oficiales, los asistentes cuentan con alternativas seguras y eficientes para desplazarse por las sedes del Mundial 2026 y disfrutar de los encuentros sin complicaciones logísticas.

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