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¿Tus amigos usan mucho los chatbots de IA? Podrían ser más propensos a creer en mitos antivacunas

Personas con educación universitaria e ingresos altos tienden a buscar información médica en herramientas de IA

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El 35% de los usuarios frecuentes de IA cree que la vacuna MMR puede causar autismo, según una encuesta. (Europa Press)
El 35% de los usuarios frecuentes de IA cree que la vacuna MMR puede causar autismo, según una encuesta. (Europa Press)

El avance de la inteligencia artificial ha facilitado el acceso a información médica, pero también ha traído consigo nuevos riesgos de desinformación. Una encuesta reciente de la firma de investigación sanitaria KFF reveló que los adultos en Estados Unidos que consultan frecuentemente chatbots de IA para temas de salud muestran mayor tendencia a creer en mitos sobre las vacunas. La correlación se mantiene incluso al considerar factores como edad, raza, nivel educativo y afiliación política.

La encuesta, realizada en mayo a una muestra representativa de 2.480 adultos estadounidenses, identificó una relación directa entre el uso recurrente de herramientas de inteligencia artificial y la creencia en afirmaciones falsas.

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Entre quienes usan IA para buscar información de salud al menos una vez por semana, el 35% cree que es “definitivamente o probablemente cierto” que las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) causan autismo en niños. Solo el 20% de quienes no consultan IA sostiene esa creencia, mientras que la cifra sube al 29% entre quienes usan estos sistemas de forma ocasional.

El mito de que las vacunas MMR provocan autismo es uno de los pilares del movimiento antivacunas, que cobró fuerza tras la pandemia de Covid-19 y la designación de Robert F Kennedy Jr como secretario de Salud de Estados Unidos. Esta creencia se basa en un estudio publicado en los años noventa por la revista The Lancet, posteriormente retractado y refutado por numerosas investigaciones.

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Un adolescente de perfil sentado en el borde de una cama oscura, mirando su teléfono móvil iluminado. La pantalla muestra burbujas de conversación de un chatbot con destellos azules.
El 22% de quienes usan IA con regularidad considera que la vacuna contra el sarampión es más peligrosa que el virus mismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitos persistentes y diferencias en el acceso a la información

La encuesta de KFF también revela que el 29% de los usuarios frecuentes de IA para salud cree que las vacunas de ARNm pueden modificar el ADN, frente al 20% de los que nunca usan IA. Además, el 22% de quienes consultan IA con regularidad piensa que la vacuna contra el sarampión es más peligrosa que el propio virus, comparado con el 15% de quienes no recurren a estas herramientas.

El uso de plataformas sociales para buscar consejos médicos mantiene una tendencia similar. Según los datos de KFF, el 37% de quienes usan redes sociales semanalmente para salud cree que la relación entre la vacuna MMR y el autismo es “probable” o “definitiva”, el doble que entre quienes no usan redes para estos fines (16%).

Perfil sociodemográfico de los usuarios de IA y redes sociales

El sondeo muestra diferencias claras en el perfil de quienes buscan información sanitaria en redes sociales y chatbots. Los grupos de menores ingresos y personas sin estudios universitarios prefieren recurrir a redes sociales, mientras que personas con educación universitaria o ingresos superiores a 90.000 dólares anuales optan por herramientas de IA.

IA - inteligencia - chatbot - tecnología - 10 de mayo
El uso semanal de redes sociales para temas de salud también se correlaciona con mayor creencia en mitos antivacunas. (Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de la proliferación de buscadores y chatbots, la exposición a información errónea depende en parte del modelo utilizado. La encuesta de KFF no preguntó qué sistemas de IA emplearon los encuestados, pese a que cada chatbot presenta distintos niveles de precisión y sesgos por el tipo de entrenamiento y las políticas de sus desarrolladores.

IA, motores de búsqueda y el patrón de búsqueda de salud

Buscar información sobre salud en línea es una práctica consolidada. Según un estudio de 2025 de la Universidad de Georgetown, aproximadamente el 5% de las búsquedas en Google están relacionadas con salud, y un 77% de las personas usa buscadores para investigar diagnósticos médicos. La llegada de los chatbots de IA continúa ese patrón, aunque con nuevos desafíos en la identificación y el manejo de la desinformación.

Empresas como OpenAI reconocen el creciente uso de sus plataformas en este campo. De acuerdo con un comunicado de enero, “la salud ya es uno de los temas más consultados en ChatGPT, con cientos de millones de personas haciendo preguntas sobre bienestar cada semana”.

Joven con auriculares y cabello rizado trabaja en una laptop con un chatbot de IA en pantalla, una tableta y un smartphone sobre la mesa en una cafetería luminosa.
El 77% de las personas usa buscadores para informarse sobre diagnósticos médicos, según un estudio de Georgetown. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial en la búsqueda de respuestas médicas pone sobre la mesa la necesidad de mecanismos más robustos para combatir la desinformación, especialmente en temas tan sensibles como las vacunas.

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