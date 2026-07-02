Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña: declaran la abuela, una prima y otros familiares del niño en la séptima audiencia del debate

Catalina Peña, dueña de la casa donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición, será una de las testigos más esperadas. También declararán Macarena Peña, Camila Núñez y dos tíos maternos del menor

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Catalina Peña abuela de Loan partida
Catalina Peña, abuela de Loan

Enviado especial a Corrientes.— El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este jueves con una nueva audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, en la que está previsto que declaren cinco familiares del niño desaparecido el 13 de junio de 2024.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, fueron citados Catalina Peña, abuela paterna de Loan y dueña de la casa donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición; Camila Núñez, esposa de Diego “Huevo” Peña, primo del niño; Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez y prima del nene; además de Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, hermanos de María Noguera y tíos maternos de Loan.

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La audiencia marcará el cierre de la ronda de testimonios familiares iniciada esta semana. El martes declararon los padres del niño, José Peña y María Noguera, junto con Mariano Peña, el hermano mayor. Este miércoles fue el turno de los otros cinco hermanos: Cristian, Alfredo, José Omar, César Iván y Fernando.

padres de Loan
José Peña y María Noguera, los padres de Loan

Entre los testigos convocados, las mayores expectativas están puestas en Catalina, Camila y Macarena. Catalina fue la anfitriona del almuerzo realizado el 13 de junio de 2024 en su casa del paraje Algarrobal, donde Loan fue visto por última vez.

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Camila Núñez, prima política de Loan, estuvo presente en el almuerzo, tomó algunas de las últimas fotografías conocidas del niño con vida y, tiempo después, puso en duda la versión del supuesto accidente impulsada por Laudelina Peña, al sostener que nunca presenció un hecho de esas características.

Desaparición de Loan Danilo Peña: concentración en Plaza de Mayo
La foto que Macarena Peña le tomó a Loan fue utilizada para pedir por su aparición

En tanto, Macarena, hija de Laudelina, tomó la última fotografía conocida de Loan con vida durante el almuerzo y declaró que la captó porque el niño golpeaba los cubiertos antes de comer. Su testimonio también cobró relevancia por las explicaciones que dio sobre esa imagen y sobre lo ocurrido durante aquella jornada.

El Tribunal Oral Federal busca completar con estas declaraciones la reconstrucción de las horas previas y posteriores a la desaparición de Loan antes de avanzar hacia la siguiente etapa del debate oral, en el que son juzgadas 17 personas: siete acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño y otras diez por supuestas maniobras para desviar y entorpecer la investigación.

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