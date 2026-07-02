Volvió la “Placa planta” a Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron para la eliminación

Gran Hermano definió la placa planta con siete participantes que siguen en riesgo de eliminación hasta el lunes 6 de julio (Video: GH, Telefe)

La arena de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) fue este miércoles el escenario de una de las galas más esperadas de la temporada. El público eligió a sus 12 favoritos entre los 19 participantes que estaban en placa, y los siete que no alcanzaron el corte quedaron como la “placa planta”, el grupo que enfrentará la votación negativa hasta el lunes 6 de julio, cuando uno de ellos abandonará la casa.

Todo había arrancado la semana pasada, cuando Santiago del Moro anunció que, tras la eliminación de Nenu López, todos los participantes quedaban nominados por decisión de Gran Hermano. La medida respondía al pedido insistente de varios jugadores, que desde hacía semanas cantaban al unísono “todos a placa” con la intención de que el público pudiera sacar a quienes consideraban que no jugaban. La producción los escuchó y les dio el gusto: primero una votación positiva para salvar a los más queridos, y luego, con los que quedaran, una votación negativa hasta la eliminación.

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La gala arrancó con los 19 participantes parados en la arena sobre una alfombra verde. Del Moro fue llamando los nombres de a uno, en orden aleatorio, y cada salvación generó una reacción distinta en el grupo. La primera en bajar de placa fue Steffany “Campanita” Pereira, que explotó en gritos y festejó con todo el cuerpo. Segundos después llegó el turno de Andrea del Boca, que celebró junto a Yipio, Manuel y Nigro. La tercera fue Cinzia Francischiello, que agradeció a sus fans y a sus compañeros que seguían en la arena esperando su nombre.

El público de Gran Hermano salvó a 12 de los 19 jugadores nominados en una votación positiva

Yisela “Yipio” Pintos fue la cuarta en salvarse y se emocionó visiblemente, con agradecimientos que incluyeron a todo Uruguay. Le siguió Juanicar, que saltó de alegría días después del Congelados más emotivo de la temporada. Tamara Paganini también entró entre los favoritos, un resultado que la propia jugadora no esperaba después de haber atravesado días complicados: la semana anterior había recibido la palabra “activá” de parte de sus familiares y había considerado seriamente abandonar el juego.

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Emanuel Di Gioia corrió al living a festejar apenas escuchó su nombre. La Pincoya, Jennifer Galvarini, ya se lamentaba creyendo que no iba a entrar, cuando Del Moro la llamó y terminó festejando. Sol Abraham saludó a sus fans y a su hija. Charlotte Caniggia fue la décima salvada, lo que representó una sorpresa para muchos: es una de las participantes más nuevas del juego y su salida de la placa positiva fue interpretada como un golpe para los jugadores originales. Yanina Zilli celebró con su clásico “Ju gan do”, y Manuel Ibero Durigón cerró la lista de los doce salvados, festejando a los gritos junto a sus aliados.

Con esas doce salidas, la placa planta quedó conformada por Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro. Los siete seguirán en riesgo hasta el lunes, cuando el público definirá con voto negativo quién abandona la competencia. Entre los analistas del programa, la presencia de Luana en la placa generó cierta sorpresa: es una participante original que supo estar entre las favoritas del público en distintos momentos del juego, y su permanencia en la placa planta no era el resultado más esperado.

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La placa planta de Gran Hermano quedó integrada por Sebastián Cola, Matías Hanssen, JC López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro

La noche también tuvo su cuota de emoción por fuera de la definición de la placa. Después de que se conociera la lista de nominados, Tamara Paganini protagonizó un nuevo Congelados: su prima ingresó a la casa para darle saludos de su pareja, confirmarle que toda la familia está bien y que sus gatos también. El gesto apuntó directamente a la angustia que Tamara había mostrado la semana anterior, cuando la palabra de sus familiares la había dejado con dudas sobre si seguir o no en el juego. La visita funcionó como el ancla que necesitaba para retomar la competencia con más tranquilidad.

Este jueves habrá cena de nominados, el ritual que reúne a los siete jugadores en placa antes de la gala de eliminación. El lunes 6 de julio, uno de ellos cruzará la puerta de salida.

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