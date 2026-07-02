República Dominicana: Edesur invertirá RD 962.9 millones -USD 14.7 millones-en modernizar la red eléctrica de Peravia

Edesur Dominicana iniciará en Peravia un programa de modernización de la red eléctrica con una inversión de RD 962.9 millones y financiamiento de la CAF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una inversión de RD 962.9 millones (USD 14.7 millones) se iniciará un programa de modernización de la red eléctrica en la provincia de Peravia, que beneficiará a más de 46,000 usuarios. La iniciativa está a cargo de Edesur Dominicana y cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El objetivo principal es fortalecer y actualizar la infraestructura de distribución eléctrica para mejorar la calidad y estabilidad del servicio en diferentes localidades de la provincia.

El proyecto se desarrollará en el circuito BANP102. Está prevista la construcción de 72.19 kilómetros de redes de media tensión y 22.79 kilómetros de redes de baja tensión. Además, se instalarán 735 transformadores y 2,557 postes para reforzar el tendido eléctrico existente. Estas acciones buscan aumentar la capacidad y cobertura del sistema de distribución en la zona de intervención.

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Entre los componentes del plan se incluye la colocación de 2,670 luminarias tipo led en ubicaciones estratégicas. El propósito de esta medida es mejorar la iluminación en espacios públicos, lo que podría contribuir a una mayor visibilidad y seguridad en las áreas beneficiadas. Por otra parte, se incorporarán 2,123 Módulos de Medición Concentrados en Altura (MCA), dispositivos equipados con tecnología orientada a reforzar la seguridad en la medición y el control del consumo eléctrico. Estos módulos están diseñados para dificultar prácticas fraudulentas y mejorar la eficiencia del registro energético.

El programa contempla también la instalación de 806 micromedidores en transformadores, con el fin de obtener registros más precisos de la energía servida. Este recurso técnico permitirá tener un mejor control sobre el flujo eléctrico y facilitará el monitoreo de la energía en tiempo real. La normalización de 18,703 suministros forma parte de las metas establecidas, proceso que incluye la regularización técnica y administrativa de los puntos de conexión.

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El proyecto de Edesur en Peravia beneficiará a más de 46,000 usuarios con mejoras en la calidad y estabilidad del servicio eléctrico. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Se prevé que la actualización de la infraestructura, sumada al monitoreo y control remoto de la energía suministrada, ayude a reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en el sistema eléctrico. A su vez, estas acciones permitirán optimizar la atención a los usuarios, facilitando la detección y respuesta ante eventuales incidencias en el servicio.

Comunidades y alcance de la intervención

Las comunidades beneficiadas por el programa abarcan sectores como El Maní, La Colonia, El Fundo (Mirador Norte), Centro del Pueblo (parcial), El Invi, Fundación de Peravia, La Saona, Los Barrancones, Las Laderas del Cucurucho y Brisa de Guazuma, entre otras. El alcance de la intervención busca que usuarios de distintas zonas experimenten mejoras tangibles en la calidad del suministro y en la gestión del servicio eléctrico.

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La presentación de los detalles del programa tuvo lugar en la Gobernación provincial de Peravia. Al encuentro asistieron ejecutivos de la empresa y autoridades locales, entre ellos el gerente general de Edesur, José Luis Actis, la gobernadora Angela Yadira Báez, el alcalde de MatanzasRaúl Antonio Batista Mordán y la presidenta del Consejo de Regidores de BaníCarolina Díaz, junto a otros representantes provinciales.

El impacto del proyecto se determinará durante la ejecución de las obras y la instalación de los sistemas planificados, incluyendo el monitoreo remoto, la nueva red de distribución y la normalización de suministros. Los resultados estarán sujetos al desarrollo de estas acciones en las comunidades incluidas y a la implementación efectiva de cada componente técnico previsto en el programa.

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