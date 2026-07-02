Este producto, denominado Pod 5, ha captado la atención de personalidades influyentes en el mundo tecnológico, como Elon Musk y Mark Zuckerberg. (eightsleep.com)

Así es la cama inteligente de 2026 que entusiasma a las figuras de la tecnología: una funda innovadora, fabricada por una empresa estadounidense, que utiliza sensores y un sistema de control térmico para ajustar la temperatura de la cama según las necesidades del usuario durante la noche.

Este producto, denominado Pod 5, ha captado la atención de personalidades influyentes en el mundo tecnológico, como Elon Musk y Mark Zuckerberg, quienes han elogiado públicamente sus prestaciones. La funda no solo regula el calor o el frío en cada mitad de la cama de manera independiente, sino que también recopila información detallada sobre el descanso, abriendo un nuevo capítulo en el vínculo entre tecnología y bienestar.

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Cómo funciona la funda inteligente Pod 5

La principal característica de este desarrollo radica en su capacidad para regular la temperatura de la cama de forma automática y personalizada. La funda Pod 5, con un espesor de aproximadamente dos centímetros, se adapta sobre el colchón convencional, permitiendo una fácil instalación sin necesidad de sustituir la cama completa.

Fabricada por una empresa estadounidense, que utiliza sensores y un sistema de control térmico para ajustar la temperatura de la cama. (@eightsleep)

El sistema utiliza una manguera conectada a un depósito de agua para enfriar la superficie hasta 13 ℃ (55 ℉) o calentarla hasta 43 ℃ (110 ℉), cubriendo así un amplio rango de preferencias térmicas.

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Cada lado de la cama puede configurarse por separado, lo que resulta especialmente práctico en camas matrimoniales donde las preferencias térmicas de los ocupantes pueden diferir considerablemente. Mientras una persona duerme a una temperatura fresca, la otra puede optar por un entorno cálido, sin interferencias entre ambos sistemas.

La regulación automática de la temperatura se basa en sensores integrados que monitorean en tiempo real el estado corporal del usuario y las condiciones ambientales. De esta manera, durante la noche, la funda ajusta el frío o el calor según los cambios detectados en el sueño de la persona, garantizando un ambiente ideal para el descanso.

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(@eightsleep)

Celebridades tecnológicas y sus experiencias con la cama inteligente

El impacto de Pod 5 en el sector tecnológico se vio multiplicado gracias a los comentarios de reconocidas figuras. Elon Musk, fundador de empresas como Tesla y SpaceX, intervino en una publicación en la plataforma X para expresar su satisfacción con la funda inteligente, resumiendo su opinión con una afirmación concreta: “Es buena”.

Por su parte, Mark Zuckerberg, creador de Facebook y actual director ejecutivo de Meta, respondió en Threads acerca de sus hábitos de sueño y señaló que logra dormir entre siete y ocho horas gracias a la ayuda de dispositivos como Eight Sleep y Oura.

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Estas declaraciones públicas han contribuido a posicionar el producto en el radar de quienes buscan tecnología avanzada para mejorar la calidad de vida.

Funciones adicionales: despertador inteligente y registro de datos de sueño

Además de su sistema de regulación térmica, la funda inteligente incorpora otras funciones pensadas para mejorar la experiencia de descanso. Una de las más llamativas es el despertador sin alarma sonora. En lugar de emitir sonidos, el producto modifica la temperatura de la superficie o aplica una vibración suave para despertar al usuario, sin perturbar el sueño de la persona que se encuentra al lado.

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(Instagram @eightsleep)

La recopilación de datos es otra de las prestaciones clave. Durante la noche, la funda monitorea parámetros como la frecuencia cardíaca, las variaciones de esta, las fases del sueño, la respiración y la presencia de ronquidos.

Toda esta información queda disponible en una aplicación móvil, permitiendo a los usuarios analizar sus patrones de descanso y realizar ajustes informados en sus rutinas.

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El software denominado Autopilot añade un nivel extra de personalización: a través de inteligencia artificial, el sistema aprende los hábitos y necesidades de cada persona, ajustando automáticamente la temperatura según los cambios detectados en la calidad y profundidad del sueño.

(@eightsleep)

Accesorios complementarios y expansión del ecosistema

El ecosistema de Eight Sleep se amplía con la oferta de accesorios diseñados para potenciar la experiencia del usuario. Uno de los principales es la Base, una estructura que se coloca bajo el colchón y permite modificar la inclinación de la cama para facilitar la lectura, el descanso o reducir los episodios de ronquidos.

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Este accesorio incluye parlantes integrados que reproducen sonidos relajantes, ruido blanco y meditaciones dirigidas, orientadas a promover el sueño profundo.

También está disponible una manta inteligente, compatible con el sistema de agua que controla la temperatura, funcionando como una sábana térmica avanzada. A esto se suma una funda para la almohada que puede conectarse al mismo circuito, completando así una propuesta integral para quienes buscan transformar la cama tradicional en un entorno totalmente adaptado a las necesidades modernas de confort y salud.

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