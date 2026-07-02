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OpenAI desarrolla el chip Jalapeño para ofrecer un ChatGPT más ágil

El nuevo chip no estará restringido únicamente a los productos de la compañía, sino que podrá utilizarse con una amplia variedad de modelos de IA de distintos orígenes

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El rendimiento definitivo del chip de OpenAI aún está en evaluación. REUTERS/Dado Ruvic
El rendimiento definitivo del chip de OpenAI aún está en evaluación. REUTERS/Dado Ruvic

La compañía OpenAI anunció el lanzamiento de Jalapeño, su primer chip diseñado a medida, cuya función será potenciar ChatGPT y otros productos de inteligencia artificial con mayor rapidez y a un menor costo operativo. Esta iniciativa representa un paso estratégico para la optimización de los sistemas de IA, al permitir una mayor eficiencia energética y un control directo sobre la infraestructura tecnológica utilizada en sus servicios.

Jalapeño: el nuevo chip de OpenAI para acelerar la inteligencia artificial

OpenAI, en alianza con Broadcom, ha desarrollado un chip específico para la inferencia de modelos de inteligencia artificial. La inferencia es el proceso mediante el cual un modelo de IA ya entrenado genera respuestas o realiza tareas, diferenciándose del entrenamiento, que implica un mayor gasto de recursos y tiempo.

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Es menester señalar que Jalapeño está orientado a mejorar justamente esta fase, que es fundamental para la operatividad cotidiana de aplicaciones como ChatGPT.

Con el objetivo de agilizar el funcionamiento de ChatGPT, OpenAI ha creado el chip Jalapeño, una solución propia orientada a mejorar la velocidad de su IA. REUTERS/Dado Ruvic
Con el objetivo de agilizar el funcionamiento de ChatGPT, OpenAI ha creado el chip Jalapeño, una solución propia orientada a mejorar la velocidad de su IA. REUTERS/Dado Ruvic

La empresa comunicó que, aunque el rendimiento definitivo del chip aún está en evaluación, las pruebas iniciales muestran que Jalapeño podría superar en rendimiento por vatio a la tecnología más avanzada disponible actualmente.

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Este avance permitiría que los modelos de IA procesen información de manera más veloz y con menor consumo energético, beneficiando tanto a usuarios finales como a las compañías que implementan estas soluciones.

OpenAI también destacó que el diseño de Jalapeño contó con la participación de sus propios modelos de inteligencia artificial, lo que refuerza la integración entre el desarrollo de hardware y software dentro de la empresa.

OpenAI, en alianza con Broadcom, ha desarrollado un chip específico para la inferencia de modelos de inteligencia artificial. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
OpenAI, en alianza con Broadcom, ha desarrollado un chip específico para la inferencia de modelos de inteligencia artificial. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Colaboración entre OpenAI y Broadcom en el desarrollo de hardware para IA

El desarrollo de Jalapeño se realizó en conjunto con Broadcom, una de las principales fabricantes de semiconductores a nivel global. Según Hock Tan, director ejecutivo de Broadcom, este lanzamiento marca apenas el inicio de la colaboración entre ambas empresas en materia de hardware para inteligencia artificial.

Las declaraciones de Tan sugieren que futuras innovaciones podrían surgir de esta alianza, ampliando las capacidades de procesamiento y eficiencia en el sector.

El nuevo chip no estará restringido únicamente a los productos de OpenAI, sino que podrá utilizarse con una amplia variedad de modelos de IA de distintos orígenes. Además, su despliegue se realizará en centros de datos administrados por Microsoft y otros socios tecnológicos, lo que facilitará su integración en diferentes servicios y aplicaciones empresariales a lo largo del año.

Ilustración fotorrealista de un chip CPU moderno sobre un fondo oscuro, con luces de neón azules y púrpuras que emanan de sus circuitos.
El nuevo chip no estará restringido únicamente a los productos de OpenAI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción de la dependencia de proveedores externos en la infraestructura de IA

Al diseñar y producir su propio chip, OpenAI busca disminuir la dependencia de proveedores externos como Nvidia, que hasta ahora dominaba el mercado de procesadores para inteligencia artificial.

Este movimiento estratégico otorga a OpenAI mayor control sobre su cadena de suministro y capacidad de innovación, al tiempo que podría contribuir a la reducción de costos y a una mayor autonomía tecnológica.

El chip Jalapeño representa una apuesta por la diferenciación en un sector donde la demanda de hardware especializado no deja de crecer. Su integración en la infraestructura de OpenAI y sus socios permitirá analizar, en condiciones reales, el impacto de este desarrollo en la eficiencia y escalabilidad de los modelos de IA.

El chip Jalapeño desarrollado por OpenAI se convierte en una pieza clave para los centros de datos. REUTERS/Dado Ruvic
El chip Jalapeño desarrollado por OpenAI se convierte en una pieza clave para los centros de datos. REUTERS/Dado Ruvic

Con la implementación de Jalapeño prevista para este año, la expectativa se centra en la posibilidad de ofrecer servicios de inteligencia artificial más rápidos, económicos y menos dependientes de los proveedores tradicionales de chips para centros de datos.

El chip Jalapeño desarrollado por OpenAI se convierte en una pieza clave para los centros de datos, ya que permite disminuir de manera significativa los gastos asociados al procesamiento y, al mismo tiempo, mejora notablemente la eficiencia en el uso de energía.

Este procesador fue creado con el objetivo específico de encargarse de las tareas de inferencia, es decir, ejecutar modelos de inteligencia artificial en lugar de entrenarlos desde cero, lo que se traduce en una mayor optimización del rendimiento energético de los modelos de lenguaje.

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