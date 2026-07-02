Las dolorosas palabras de la hermana del policía que murió tras una agresión en Santa Fe: “No me resigno a perderte”

Eduardo Damián López - Santa Fe Policía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia de Eduardo Damián López le dio el último adiós durante una ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario. El policía de 33 años murió por un severo golpe en la cabeza durante un operativo de seguridad en una final de la Liga Cañadense de Fútbol, que derivó en un daño cerebral irreversible. Su hermana lo despidió con un sentido mensaje: “No me resigno a perderte”.

El agente permaneció en terapia intensiva durante el domingo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), y falleció al día siguiente. El parte médico indicó que presentaba muerte cerebral. Su estado fue consecuencia de una caída por un piedrazo durante los incidentes ocurridos al término del encuentro entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas, en la ciudad de Carcarañá.

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Este martes, familiares, amigos, allegados y una multitud de agentes de la fuerza a la que pertenecía López, lo despidieron en una sala de servicios fúnebres ubicada en calle Corrientes al 1800 de Rosario. Desde allí partió el cortejo fúnebre con los restos hasta el Cementerio Parque de Villa Gobernador Gálvez.

La publicación de la hermana del policía fallecido tras un golpe que le provocó muerte cerebral, durante incidentes en un partido de futbol

Belén, su hermana, también lo hizo mediante las redes sociales. “Hoy la última vez que te veo, que te voy a tocar, que te voy a besar”, expresó la mujer. “Me dejaste sola con tus princesas Pili y Mía”, agregó en referencia a las dos sobrinas del hombre fallecido. Las emotivas palabras de despedida concluyeron con la frase: “Te amo, amor de mi vida, no te voy a soltar, no me resigno a perderte”.

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Según agregó La Capital, la cuenta Vehículos de la Policía de Santa Fe, vinculada a agentes de la institución, se sumó a los saludos de despedida y publicó un mensaje en el que lamentó el crimen: “Ganó la violencia y perdió la sociedad. Un hombre salió de su casa con un uniforme, con la responsabilidad de cuidar a los demás y nunca volvió. Murió cumpliendo su deber”. El texto continuó: “Da bronca, duele y llena de impotencia pensar que la vida de un policía parezca valer menos que un partido de fútbol”.

El agente murió el lunes

López, oriundo de Rosario y perteneciente al Comando Radioeléctrico de Roldán, fue atacado el domingo mientras prestaba funciones en el duelo final de la Liga. El intendente de Carcarañá, Miguel Vázquez, aseguró que los incidentes comenzaron cuando “un grupo de inadaptados” intentó ir a buscar a los jugadores de Sportivo tras la derrota de Cremería. “Ahí se desató una batalla campal”, dijo a medios locales.

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Según se estableció en el curso de la investigación, el efectivo recibió el impacto de una piedra que le provocó la pérdida del equilibrio y una caída contra una estructura metálica del lugar. El doble golpe le generó una gravísima lesión en la región occipital del cráneo. Fue trasladado en código rojo al HECA de Rosario y horas más tarde murió.

Los detenidos por la muerte del policía a piedrazos en Santa Fe (Imagen Ilustrativa Infobae)

En simultáneo con la confirmación del fallecimiento, la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, ejecutó allanamientos en las localidades de Carcarañá y Correa. Los procedimientos culminaron con la detención de dos hombres de 35 años identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z., señalados como los presuntos autores del ataque. Según pudo saber Infobae, ambos quedaron a disposición del fiscal Juan Pablo Baños, quien encabeza la investigación y los llevará a una audiencia imputativa en los Tribunales de Cañada de Gómez aunque se desconoce el día y la fecha en que se ejecutará.

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Los procedimientos fueron coordinados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe con personal de la PDI del departamento Iriondo y grupos de irrupción de la Unidad Regional XVII. Las autoridades provinciales brindaron ese mismo lunes una conferencia de prensa en la sede ministerial de Rosario para informar los detalles de la investigación.