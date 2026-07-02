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Thiago Medina deslizó que Daniela Celis lo habría vuelto a buscar tras separarse de Nick Sícaro: “Hacé tu vida”

El ex Gran Hermano publicó mensajes con tono de hartazgo y dejó ver que hubo un nuevo contacto con la madre de sus hijas, justo después de la ruptura sentimental de ella con el cantante

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Thiago Medina confirmó en Instagram que Daniela Celis lo habría vuelto a buscar tras su separación de Nick Sícaro

Thiago Medina publicó este miércoles una serie de historias en Instagram que encendieron las redes: visiblemente molesto, el exparticipante de Gran Hermano confirmó que Daniela Celis lo habría contactado tras su separación de Nick Sícaro, con un mensaje que no dejó lugar a la ambigüedad.

“Ahora que no tiene con qué entretenerse, me viene a joder a mí. A ver si hacés tu vida y me dejás tranquilo”, escribió en una de las historias, acompañada de una selfie con cara de pocos amigos y el otro cuadro de texto que indicaba: “Candado” con un emoji de enojo. En la siguiente publicación, Medina sumó otra imagen desde el espejo de su casa con el texto corregido: “Cansado. Ahí está. Una sola cosa puse mal”, con el emoji de ojos en blanco.

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Thiago Medina expresó su enojo en redes y le pidió a Daniela Celis que haga su vida y lo deje tranquilo
Thiago Medina expresó su enojo en redes y le pidió a Daniela Celis que haga su vida y lo deje tranquilo

Las historias llegaron en un momento de alta tensión entre ambos. Días atrás, Celis había protagonizado un nuevo gesto que no pasó inadvertido: volvió a sacar del living de su casa el cuadro familiar que la mostraba junto a Medina y sus hijas gemelas Aimé y Laia, y lo reemplazó por una fotografía de su embarazo en la que aparece ella sola.

El video del momento lo publicó en sus redes con dos palabras al pie: “Cerrando etapas”. Las imágenes mostraron el antes y el después de la pared del living: donde antes colgaba la foto familiar, ahora hay una producción en tonos tierra con Celis de espaldas, la panza al descubierto y diseños dorados sobre el cuerpo. Las gemelas aparecen en el clip mirando el nuevo cuadro, de espaldas a la cámara, con vestidos marrones combinados.

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Thiago Medina dijo en un vivo de TikTok que Daniela Celis tenía derecho a sacar el cuadro, aunque cuestionó que lo grabara
Thiago Medina dijo en un vivo de TikTok que Daniela Celis tenía derecho a sacar el cuadro, aunque cuestionó que lo grabara

Medina reaccionó en un vivo de TikTok antes de publicar las historias. Cuando le preguntaron por el cuadro, intentó cerrar el tema con mesura: “Si sacó el cuadro es porque ella quería y listo. Está bien, tiene su derecho, no hay ningún problema”. Pero agregó una frase que reveló que sí había hablado con Celis al respecto: “Lo único que le dije es que lo hubiese sacado sin grabarlo. Es así. Está más que bien, yo no tengo ningún problema”. La aclaración de que le había dicho algo dejó en claro que la comunicación entre ellos existe, aunque tensa.

El trasfondo de todo esto es una historia larga y pública. Celis y Medina se conocieron en la casa de Gran Hermano, formaron una familia con el nacimiento de las gemelas y atravesaron una separación que ninguno de los dos describió como definitiva hasta que dejó de ser reversible. En La Noche de los EX (Streams Telefe), Pestañela había sido directa sobre el fin de la relación: “Nosotros lo intentamos miles de veces y no funcionamos. ¿Y por qué íbamos a reforzar algo que no estaba funcionando? Creo que la mejor decisión que tuvimos fue separarnos”. Al mismo tiempo, fue cuidadosa con la imagen de Medina como padre: “Es un padrazo. Amo el padre que es con mis hijas, pero es más de lo que se habla en redes sociales que lo que realmente pasa dentro de casa”.

Daniela Celis retiró del living el cuadro familiar con Thiago Medina y sus hijas gemelas Aimé y Laia (Video: Instagram)

Después de la separación, Celis tuvo un breve romance con el cantante Nick Sícaro que también llegó a su fin en medio de una polémica. El periodista Santiago Riva Roy había revelado en Bondi Live que Sícaro le habría sido infiel en varias oportunidades, algo que la influencer desconocía al momento de la ruptura. Celis fue directa al respecto: “Él me prometió una exclusividad mutua. Yo la respeté y pensé que él también. Me estoy enterando de que no”. El entorno de la influencer, según ese mismo relato, nunca terminó de aceptar la relación y sentía que Sícaro la había utilizado para acceder al repechaje del reality.

El clima entre los entornos de Celis y Medina tampoco fue siempre tranquilo. La madre de Daniela, Silvia, protagonizó un cruce en redes con la familia del exparticipante tras publicar frases interpretadas como indirectas hacia la hermana de Medina. La respuesta desde el otro lado fue sin filtros: “Si hablamos de sacar el decorado, te lo tendrían que sacar a vos metida”. Medina cortó el conflicto desde sus propias historias: “Quédense tranquilos que de parte de mi familia no hay ninguna guerra. No estoy para estupideces”.

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