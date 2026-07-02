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Desgarrador: el momento en el que el técnico de RD Congo se enteró de la muerte de su papá en plena conferencia tras la eliminación

Al término de la derrota ante Inglaterra por 2-1 en el Mundial, el Asistente de Comunicación de la selección congoleña anunció ante los periodistas presentes el fallecimiento del padre de Sébastien Desabre, quien se levantó, dio las gracias y abandonó la sala

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Sébastien Desabre recibió la noticia del fallecimiento de su padre al término de la rueda de prensa posterior a la derrota de la selección de República Democrática del Congo ante Inglaterra por 2-1 en el Mundial de Fútbol, en un momento que ya era de por sí uno de los más difíciles de su carrera como entrenador.

El anuncio lo hizo el Asistente de Comunicación de la Selección del Congo ante los periodistas que todavía permanecían en la sala. Tras la última pregunta de la sesión, y antes de que los presentes se retiraran, el responsable de comunicación tomó la palabra: “Anunciamos el fallecimiento del padre del seleccionador Desabre, lo sentimos”. El técnico, de nacionalidad francesa, se sorprendió con el anuncio y dio las gracias para luego abandonar la sala con gesto serio.

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La rueda de prensa ya había transcurrido bajo la tensión propia de una eliminación. Congo había plantado cara a uno de los favoritos del torneo durante más de una hora con el marcador a su favor, pero terminó cayendo ante la remontada de Inglaterra. Fue Brian Cipenga quien adelantó a los africanos con un tanto en los primeros compases del partido, disputado en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Los congoleños mantuvieron esa ventaja durante gran parte del encuentro, con el arquero Lionel Mpasi como figura entre los palos: detuvo dos remates de cabeza de Jude Bellingham y una volea de Harry Kane, y aguantó el tipo hasta que las fuerzas no alcanzaron.

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Sébastien Desabre dirigió a Congo en su segunda participación en un Mundial, la primera desde Alemania 1974 (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Sébastien Desabre dirigió a Congo en su segunda participación en un Mundial, la primera desde Alemania 1974 (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

A falta de un cuarto de hora para el final, Kane conectó un centro del ingresado Anthony Gordon para empatar de cabeza. Cuatro minutos antes del pitido final, el capitán inglés encontró un balón en el área, se armó con la derecha y la colocó en el ángulo para darle vuelta al marcador.

Congo, que a esa altura ya pedía la prórroga con el cuerpo, no tuvo respuesta. Inglaterra ganó 2-1 y avanzó a octavos de final.

Fue en ese contexto donde Desabre se sentó ante los medios. El técnico francés, que dirige a la selección congoleña, afrontó las preguntas de la prensa tras una derrota que dejó a su equipo fuera de la competición. Cuando todo parecía haber terminado, llegó el anuncio que convirtió la sala de prensa en un espacio de otro tipo de dolor.

El entrenador de la selección congoleña, destacó que Inglaterra tuvo que recurrir a Harry Kane, el “mejor delantero del mundo” para remontar en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en Atlanta. “Cuando representantas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel”, agregó.

El Asistente de Comunicación de la selección congoleña anunció el fallecimiento ante los periodistas presentes en la sala de prensa (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
El Asistente de Comunicación de la selección congoleña anunció el fallecimiento ante los periodistas presentes en la sala de prensa (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

La forma en que se comunicó la noticia —de manera pública, al cierre de una comparecencia ante los medios— reflejó las circunstancias en que se desarrolló.

El Asistente de Comunicación eligió ese momento para informar a los periodistas presentes antes de que se dispersaran, y fue ante ellos que Desabre se enteró, o al menos ante ellos que la noticia tomó estado público. El entrenador no hizo declaraciones adicionales. Se levantó, agradeció con un gesto y se fue.

La Copa del Mundo marcaba para Congo su segunda participación en el torneo. La primera había sido en Alemania 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire y cayó en los tres partidos que disputó. Cinco décadas después, la selección llegó a un nivel diferente: estuvo a punto de eliminar a una potencia europea y se despidió con una actuación que le valió el reconocimiento del ambiente futbolístico. Pero para su entrenador, ese reconocimiento llegó al mismo tiempo que una pérdida personal.

Desabre regresó al vestuario sin dar más explicaciones. Lo que vino después de la rueda de prensa ya no fue fútbol.

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