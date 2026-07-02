Femicidio de Agostina Vega: dictaron prisión preventiva para Barrelier, Fassetta y Andreani

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani

A poco más de un mes del femicidio de Agostina Vega, dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados por el crimen de la adolescente de 14 años que fue asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba.

La medida fue adoptada por el fiscal Raúl Garzón, quien se encuentra a cargo de la investigación desde el minuto cero. El más complicado de los tres se trata de Barrelier, quien enfrenta cargos por homicidio triplemente calificado, imputado por alevosía, ensañamiento y por haber cometido el hecho en un contexto de violencia de género.

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No obstante, en el caso de Fassetta, quien alquilaba en la vivienda de Juan Del Campillo al 800, y Andreani, propietaria del Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, están acusados de encubrimiento agravado.

De acuerdo con la información publicada por Agencia Noticias Argentinas, el fiscal todavía no resolvió el pedido de libertad presentado por el abogado Eduardo Medina Allende en nombre de Fassetta. Asimismo, entre los cuatro detenidos, la única que no recibió prisión preventiva fue Mariana Palmero, pareja de Barrelier, quien está imputada por el mismo delito que el hombre y la presunta proxeneta, pero permanece a la espera de definir su situación judicial.

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Claudio Barrelier y Marianela Palmero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, se dio a conocer que Palmero trabajaba en el bar de la calle Ituzaingó 521, es decir, el lugar que se encontraba bajo administración de Andreani. Según detalló una testigo clave, la mujer “limpiaba las mesas y los baños y servía el vino” a los asistentes que acudían a los espectáculos de tributos a bandas de rock.

En línea con esto, los peritajes acústicos realizados en el marco de la causa podrían complicar la situación procesal de la pareja de Barrelier. Esto se debió a que concluyeron que resultaba imposible que la mujer no hubiera escuchado algún ruido durante la noche del 23 de mayo, ya que ella también se encontraba en la vivienda donde ocurrió el crimen.

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De hecho, el análisis de su teléfono móvil permitió comprobar que le envió un mensaje de WhatsApp al principal acusado esa misma noche en el que preguntó: “¿Qué es ese grito?”. A raíz de estos elementos incorporados al expediente, la Justicia ordenó su inmediata detención.

Hasta ahora, Palmero no prestó declaración indagatoria y se espera que lo haga en los próximos días. Las fuentes del caso indicaron que su testimonio podría aportar nuevos datos sobre los hechos investigados y la participación de cada uno de los imputados.

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La mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio

La madre de Agostina Vega, Melisa Heredia, habló públicamente por primera vez tras el crimen y fue aceptada como querellante en la causa judicial. Tras relatar su vínculo con Barrelier, expresó su dolor por la pérdida de su hija, señalando a los cuatro detenidos: Barrelier, Palmero, Fassetta y Andreani.

A más de un mes del femicidio, la mamá de Agostina Vega aseguró que habría más implicados en el crimen

“Les tienen que dar perpetua, porque me hicieron un daño enorme. Yo a mi hija no la voy a ver más. La extraño todos los días de mi vida. Mi hija vivía conmigo desde los cuatro años”, manifestó Heredia en diálogo con TN. También rechazó los comentarios y rumores sobre su vida y la de Agostina: “Todo lo que se ha dicho son mentiras de mi hija. Me la han tratado de todo a mi hija. A mí también. La gente opina sin saber la verdad. A mí me destrozaron la vida”.

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Heredia afirmó que desconoce detalles del crimen, más allá de lo que le informaron los investigadores: “No sé detalles de lo que le pasó a mi hija. Solo sé que este tipo me la mató, me la violó. Pero más que eso, no sé. No quiero saber”.

Además, la madre subrayó el impacto en su familia: “En mi casa estamos todos con tratamiento psicológico. El daño que nos han hecho es irreparable, porque no vamos a ser nunca la misma familia que éramos”. También contó que Agostina iba a cumplir 15 años este mes y que la fiesta ya había sido organizada.

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Para los investigadores, el crimen se produjo en un contexto de confianza, ya que Barrelier era considerado por Agostina como su “padrastro” por el lazo que tenía con su madre. De hecho, el día del asesinato, Heredia, Agostina y su hermano menor asistieron primero a un partido de fútbol de Barrelier y luego a un cumpleaños en Villa Azalais. Según la reconstrucción judicial, el acusado convenció a la menor de ir a su encuentro con el pretexto de preparar un regalo para su madre.

El audio de la adolescente de 14 años se transformó en una pieza clave para la investigación

A las 22:35 horas, la adolescente salió de la casa diciendo que iría a la rotisería de su abuelo, pero en realidad abordó un remise hacia la intersección de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo. Un audio enviado a sus amigas dejó constancia del engaño: “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”.

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Incluso, Heredia relató cómo identificó a Barrelier como sospechoso: “Cuando el remisero me llama por teléfono y me dice que la había dejado ahí, yo ahí nomás me fui a la comisaría y amplié la denuncia. Di nombre, di apellido. Di dónde vivía, la dirección de él”. Asimismo, criticó las horas que demoraron en tomarle la denuncia en la comisaría.

En línea con esto, la madre de Agostina aseguró que nunca sospechó de Barrelier, a quien consideraba un amigo. También mencionó a Ricardo Moreno, señalado como la persona que “le pagaba todos los mocos que él se mandaba”, y sostuvo que ignoraba aspectos ocultos de la vida del principal acusado.

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“Al que más quiero preso es a Moreno, porque él le pagaba todo lo que él hacía, todas las maldades que él hacía se las pagaba a él”, apuntó Heredia. Asimismo, fue tajante sobre la responsabilidad colectiva: “Para mí hay más involucrados. Mi hija pidió ayuda y nadie hizo nada. ¿Cómo nadie va a escuchar a una nena de catorce años los gritos?”.