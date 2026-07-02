América Latina

Honduras: Iglesia pide garantizar que la Empresa de Energía Eléctrica mantenga propiedad estatal

La Confraternidad Evangélica de Honduras exhortó al Congreso Nacional y al Gobierno a garantizar que las reformas al subsector eléctrico mantengan la propiedad estatal de la ENEE y se discutan con amplia participación ciudadana.

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La Confraternidad Evangélica de Honduras pidió que las reformas eléctricas preserven el carácter estatal de la ENEE. La organización advirtió que aprobar las modificaciones de forma acelerada y sin suficiente debate sería un error. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)
La Confraternidad Evangélica de Honduras pidió que las reformas eléctricas preserven el carácter estatal de la ENEE. La organización advirtió que aprobar las modificaciones de forma acelerada y sin suficiente debate sería un error. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)

A través de un comunicado emitido este miércoles, la organización religiosa expresó su preocupación por la forma en que se ha planteado la discusión de las modificaciones a la Ley General de la Industria Eléctrica, al considerar que aprobarlas de manera acelerada y sin un debate suficiente representaría un error.

“Discutir las modificaciones que se pretenden realizar a la Ley General de la Industria Eléctrica de forma rápida, superficial y reducida es un error”, señala el pronunciamiento.

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Piden blindar la propiedad estatal

En el documento, la Confraternidad sostuvo que las reformas deben tener como principal objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico, garantizar tarifas justas para la población y fortalecer la institucionalidad del sector, sin poner en riesgo el patrimonio del Estado.

Asimismo, enfatizó que el Gobierno debe garantizar que la ENEE continúe siendo una empresa estatal y que el país mantenga el control sobre la generación, transmisión, distribución, regulación y supervisión del sistema eléctrico.

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“Es indispensable garantizar que el Estado hondureño no perderá la propiedad de los activos, ni mucho menos la autoridad legal del subsector eléctrico en el país”, expresó la organización.

La CEH argumentó que tanto la ENEE como las demás instituciones vinculadas al suministro de energía constituyen entidades de seguridad nacional, además de desempeñar un papel estratégico para el crecimiento económico y el desarrollo del país.

El comunicado insta al Congreso Nacional y al Gobierno a ampliar la socialización de las reformas del subsector eléctrico. La CEH afirmó que el Estado debe mantener la propiedad de los activos y el control de la generación, transmisión y distribución de energía. (FOTO: TNH)
El comunicado insta al Congreso Nacional y al Gobierno a ampliar la socialización de las reformas del subsector eléctrico. La CEH afirmó que el Estado debe mantener la propiedad de los activos y el control de la generación, transmisión y distribución de energía. (FOTO: TNH)

Reconocen problemas en la estatal

En su pronunciamiento, la organización recordó que la ENEE fue durante décadas una de las empresas públicas más importantes de Honduras, gracias a las inversiones realizadas por el Estado en proyectos hidroeléctricos, líneas de transmisión y redes de distribución.

Sin embargo, señaló que actualmente enfrenta importantes desafíos derivados de deficiencias técnicas, problemas administrativos y dificultades financieras, situación que ha impactado directamente a los usuarios mediante un servicio deficiente y tarifas elevadas.

La Confraternidad afirmó que estas condiciones afectan especialmente a las familias de menores ingresos y también reducen la competitividad del país para atraer nuevas inversiones.

Solicitan mayor socialización de las reformas

La organización exhortó al Gobierno y al Congreso Nacional a brindar información clara y suficiente sobre el contenido de las reformas que se pretenden aprobar, así como sobre la situación financiera y operativa de la ENEE.

Además, pidió ampliar los espacios de consulta ciudadana para que diferentes sectores sociales, académicos, empresariales y técnicos puedan aportar propuestas que contribuyan a modernizar el sistema eléctrico.

La organización señaló que la ENEE enfrenta desafíos técnicos, financieros y administrativos que requieren soluciones estructurales. Según la Confraternidad, las reformas deben enfocarse en mejorar la calidad del servicio y garantizar tarifas justas para la población. (FOTO: Diario Tiempo)
La organización señaló que la ENEE enfrenta desafíos técnicos, financieros y administrativos que requieren soluciones estructurales. Según la Confraternidad, las reformas deben enfocarse en mejorar la calidad del servicio y garantizar tarifas justas para la población. (FOTO: Diario Tiempo)

La CEH también consideró necesario incorporar ideas provenientes de sectores no estatales, con el propósito de identificar soluciones que permitan incrementar la eficiencia institucional, mejorar la calidad del servicio y garantizar tarifas más justas para los consumidores.

Llaman a evitar la politización

En la parte final del comunicado, la organización hizo un llamado a los líderes políticos, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación para que el debate sobre las reformas eléctricas se desarrolle con responsabilidad y sin intereses particulares.

La Confraternidad advirtió que un tema de tanta relevancia para el país no debe convertirse en un instrumento de confrontación política ni responder a intereses económicos de grupos específicos.

Asimismo, animó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la discusión, al considerar que las decisiones que se adopten definirán el futuro del sistema eléctrico nacional y la capacidad del Estado para ofrecer un servicio eficiente, transparente y con precios accesibles para la población.

Finalmente, la organización expresó su confianza en que las autoridades actuarán con transparencia durante el proceso de socialización de las reformas y designarán equipos técnicos capaces de responder las inquietudes de los diferentes sectores del país.

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