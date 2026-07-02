“Más fuerte que Pelé, Cruyff y Maradona”: el análisis de un medio de Francia sobre el inicio de la selección de Mbappé en el Mundial

Kylian Mbappé está liderando a Francia en el Mundial 2026 (Reuters/Vincent Carchietta)

Francia es de las selecciones más temidas del Mundial 2026. Con 4 victorias y 13 goles marcados en la fase de grupos, los Bleus de Didier Deschamps encabezan el torneo con una contundencia que no se veía desde hace décadas, y que el medio francés RMC Sport puso en perspectiva histórica al compararla con las grandes selecciones de todos los tiempos.

Incluso, el portal galo se animó a ir fuerte con un titular que marcó el tono de su nota: “Más fuerte que Pelé, Cruyff y Maradona: ¿qué lugar ocupa el inicio de Francia en la Copa del Mundo en la historia?”.

PUBLICIDAD

El balance ofensivo del seleccionado galo resulta difícil de ignorar: 3,25 goles por partido en promedio, con apenas 2 goles encajados en cuatro encuentros. Para encontrar un antecedente comparable hay que remontarse casi un siglo atrás. Según el análisis de RMC Sport, la única selección que superó ese registro en los primeros cuatro partidos de un Mundial fue la Uruguay de 1930, campeona con 15 goles marcados y 3 encajados. Desde aquella edición inaugural, ningún equipo había arrancado un torneo con semejante nivel de eficacia sostenida.

Países Bajos cayó en la final del Mundial 1974 con Alemania (AP Foto/stf, Archivo)

El recorrido histórico que traza RMC Sport es extenso y abarca casi todas las grandes épocas del fútbol mundial. En las ediciones de 1934 y 1938, la Italia campeona tuvo que sufrir en varios encuentros antes de alzarse con el título. En 1954, la Alemania que terminó ganando el torneo recibió una goleada de Hungría por 8-3 en la fase de grupos. Incluso el Brasil que hizo el doblete en 1958 y 1962, con figuras como Zagallo, Garrincha y Vava, atravesó momentos de dificultad en su camino al título.

PUBLICIDAD

El Brasil de 1970, con Pelé, Jairzinho y Rivelino, es uno de los equipos más recordados de la historia. Ganó sus seis partidos y anotó 19 goles, pero recibió 7, lo que dejó al descubierto fisuras defensivas que la Francia actual no ha exhibido en la misma medida. Los Países Bajos de Johan Cruyff en 1974, pese a aplicar el mismo fútbol total que llevó al Ajax a ganar tres veces consecutivas la Copa de Europa entre 1971 y 1973, tampoco fueron el rodillo que se esperaba: empataron 0-0 con Suecia en la fase de grupos antes de caer en la final ante Alemania.

La selección argentina, liderada por Maradona, en México 1986 (Photo by Bongarts/Getty Images)

La Argentina de Diego Maradona en 1986 también registró tropiezos que la Francia de 2026 no ha tenido. Pelusa condujo a la Albiceleste hasta el título e inscribió uno de los goles más celebrados de la historia, pero en la fase de grupos empató 1-1 con Italia, entonces campeona vigente. Tan es así que, en aquel arranque del torneo disputado en México, fue el Brasil de ese año —con 9 goles marcados y ninguno encajado— el que generó mayor impresión, antes de ser eliminado precisamente por Francia en un partido que se convirtió en uno de los clásicos del fútbol mundial.

PUBLICIDAD

La propia Francia de 1998, campeona en casa con Zinédine Zidane como figura central, queda por detrás del equipo actual cuando se analizan los números. Aquel torneo incluyó un partido más exigente ante Dinamarca (2-1), un gol de oro de Laurent Blanc para eliminar a Paraguay en octavos y una tanda de penales para superar a Italia en cuartos. Fue el doblete de Lilian Thuram en semifinales contra Croacia el que abrió el camino hacia la final, donde el triunfo 3-0 ante Brasil terminó por ocultar las dificultades que los Bleus habían atravesado en los partidos previos.

Pelé en México 1970 (Photo by Colorsport/Shutterstock)

La comparación más cercana con la Francia de 2026 la ofrece el Brasil de 2002, según RMC Sport. Aquella selección, con Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Denilson y el joven Kaká, arrancó con una victoria trabajada ante Turquía (2-1) antes de crecer en el torneo con goleadas ante China (4-0) y Costa Rica (5-2). Tras cuatro partidos, la Canarinha acumulaba 13 goles marcados y 3 encajados, un balance “bastante similar” al de la Francia actual, según el análisis del medio francés. Aquel equipo terminó campeón en Corea del Sur y Japón.

PUBLICIDAD

El equipo actual llega al torneo con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise como principales referencias ofensivas. En el plano defensivo, RMC Sport ubica a Francia en el cuarto lugar del torneo en esa faceta, detrás de México, España —ambos con cero goles en contra— y Argentina, que recibió apenas 1. Los únicos dos goles encajados por los Bleus llegaron ante Senegal y Noruega.

El próximo paso para el equipo de Deschamps es el partido de octavos de final ante Paraguay. La final del torneo está prevista para el 19 de julio.

PUBLICIDAD