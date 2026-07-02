Por qué saludamos varias veces a una persona en un día, según la inteligencia artificial

Según ChatGPT, saludar varias veces es una conducta con varias funciones sociales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cruzar a un compañero de trabajo o a un vecino varias veces en una misma jornada puede generar ese instante de duda: ¿hay que volver a decir “hola” o basta con una mirada? Este gesto repetido, lejos de ser una simple cuestión de costumbre, obedece a mecanismos sociales y psicológicos que influyen en nuestra vida cotidiana.

Para entenderlo en profundidad, se consultó a dos sistemas de inteligencia artificial, Gemini y ChatGPT, sobre las razones detrás de este comportamiento frecuente.

Ambas plataformas coincidieron en que el saludo múltiple es mucho más que un acto de cortesía. Gemini señaló que “saludar a alguien varias veces al día no es un error de nuestra memoria, sino una respuesta a cómo funcionamos social y psicológicamente”. ChatGPT, por su parte, explicó que estos saludos reafirman la presencia del otro y ayudan a mantener buenas relaciones, además de seguir las normas culturales propias de cada sociedad.

PUBLICIDAD

Gemini señaló que “saludar a alguien varias veces al día no es un error de nuestra memoria, sino una respuesta a cómo funcionamos social y psicológicamente”. (Imagen ilustrativa Infobae)

El enfoque de Gemini: entre el reconocimiento y la cortesía

Gemini describe el fenómeno como una reacción instintiva alimentada por nuestra naturaleza social. Cuando se produce un contacto visual con alguien conocido, el cerebro activa la necesidad de responder, ya que ignorar a esa persona podría interpretarse, incluso de forma inconsciente, como un gesto de rechazo o enfado. De este modo, saludar de nuevo equivale a transmitir el mensaje: “Te veo y todo está bien entre nosotros”.

Otra razón identificada por la IA de Google es la percepción fragmentada del día. Para el cerebro, cada tramo horario y cada espacio físico puede funcionar como un capítulo aparte.

PUBLICIDAD

Así, si un saludo se produce a primera hora de la mañana y el próximo encuentro ocurre por la tarde, o si el escenario cambia del puesto de trabajo al supermercado, el acto de saludar se justifica nuevamente: el contexto se ha “reiniciado”.

En ocasiones, el saludo surge simplemente como un reflejo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, existe un componente cultural. El chatbot destaca que, en América Latina, la calidez y la cordialidad ocupan un lugar central en la interacción diaria. Por eso, se tiende a preferir el exceso de amabilidad antes que el riesgo de parecer distante o descortés, optando por fórmulas como “¡Hola de nuevo!” cuando los encuentros se repiten.

PUBLICIDAD

En ocasiones, el saludo surge simplemente como un reflejo. “Hemos sido condicionados desde niños a saludar cuando alguien se cruza en nuestro camino”, señala Gemini. Ante la distracción, muchas veces la reacción automática precede al razonamiento, y así el saludo se repite incluso si la persona ya fue saludada antes.

Gemini también detalla cómo la intensidad del saludo suele disminuir con cada repetición. El primer encuentro del día implica un saludo completo, el segundo se convierte en una fórmula breve y, a partir del tercero, suele bastar con gestos mínimos como una sonrisa leve o una inclinación de cabeza. Esta progresión permite que las relaciones sociales se mantengan en equilibrio, evitando tanto la frialdad como el exceso de formalidad.

PUBLICIDAD

Gemini también detalla cómo la intensidad del saludo suele disminuir con cada repetición. (Imagen ilustrativa Infobae)

ChatGPT: el saludo como ritual social y cultural

Según ChatGPT, saludar varias veces es una conducta con varias funciones sociales. Una de las principales es reconocer la presencia del otro en cada encuentro separado en el tiempo, por breve que este sea. El saludo reitera el mensaje: “te he visto y reconozco que estás aquí”, reforzando así el vínculo y la confianza en la relación.

Para la IA de OpenAI, repetir el saludo también ayuda a “mantener un ambiente cordial” y a mostrar respeto y amabilidad, lo que favorece la convivencia en espacios compartidos como el trabajo o el vecindario. Además, el acto de saludar marca el inicio de una nueva interacción, diferenciando cada encuentro como un momento distinto del día, aunque sea con la misma persona.

PUBLICIDAD

Las normas culturales tienen un peso decisivo en este ritual. ChatGPT apunta que en algunos países es común saludar con cada cruce, mientras que en otros basta con un solo saludo diario. El tipo de saludo también varía: puede ser un “hola” por la mañana, un “buenas tardes” más adelante, o un simple gesto para los reencuentros frecuentes.

Desde una perspectiva psicológica, estos rituales sociales refuerzan la confianza y reducen la incertidumbre en las relaciones, transmitiendo interés y disposición para interactuar. El chatbot agrega que, entre personas con gran confianza, los saludos pueden reducirse a gestos mínimos como una sonrisa o un asentimiento de cabeza, adaptándose a la cercanía y al contexto de cada relación.

PUBLICIDAD