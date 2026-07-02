Costa Rica

Policía de Tránsito intensificará operativos en carreteras durante las vacaciones de medio año en Costa Rica

Los controles se desarrollarán entre el 4 y el 19 de julio, coincidiendo con el receso escolar y las vacaciones colectivas decretadas para buena parte del sector público. Las autoridades reforzarán la vigilancia en las principales rutas nacionales y en destinos turísticos para prevenir accidentes

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Agente de tránsito con chaleco negro y pantalones amarillos habla con el conductor de un SUV blanco. Vehículos adicionales en el fondo.
La Policía de Tránsito desplegará operativos especiales entre el 4 y el 19 de julio en las principales carreteras del país por el aumento de viajeros durante las vacaciones de medio año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el inicio de las vacaciones de medio año y un incremento esperado en la movilización de miles de familias hacia playas, montañas y otros destinos turísticos en Costa Rica, la Policía de Tránsito desplegará un operativo especial en las carreteras del país entre el 4 y el 19 de julio, con el objetivo de reducir los accidentes y garantizar un desplazamiento seguro durante una de las temporadas de mayor flujo vehicular.

Las autoridades informaron que los controles se concentrarán principalmente en las rutas que comunican el Valle Central con las zonas turísticas más visitadas del país, tanto durante la salida de los vacacionistas como en el retorno a sus hogares.

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El operativo coincide con un período en el que se espera una alta movilidad. Según el calendario oficial del Ministerio de Educación Pública (MEP), las vacaciones de medio año para los estudiantes se desarrollarán del 6 al 17 de julio, por lo que miles de familias aprovecharán esos días para viajar dentro del territorio nacional.

A ello se suma que la administración de la presidenta Laura Fernández decretó vacaciones colectivas para gran parte del sector público entre el 6 y el 10 de julio, una medida que busca reducir la acumulación de días de descanso de los funcionarios y que también coincide con el receso escolar. El Gobierno aseguró que la decisión permitirá a muchas familias compartir esos días y, además, podría dinamizar sectores como el turismo y el comercio.

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Precisamente por ese aumento en el tránsito vehicular, la Policía de Tránsito anunció que intensificará la presencia de oficiales en carretera y reforzará los controles sobre las conductas que históricamente generan mayor cantidad de accidentes durante las temporadas vacacionales.

El exceso de velocidad, el adelantamiento indebido y la conducción bajo los efectos del alcohol serán algunas de las principales conductas que fiscalizarán las autoridades. Fuente: MOPT
El exceso de velocidad, el adelantamiento indebido y la conducción bajo los efectos del alcohol serán algunas de las principales conductas que fiscalizarán las autoridades. Fuente: MOPT

Entre las principales infracciones que estarán bajo vigilancia se encuentran el abuso de la velocidad, el adelantamiento indebido, la sobrecarga de vehículos, la conducción bajo los efectos del alcohol y la circulación irregular de automotores en zonas de playa.

Las autoridades recordaron que estos comportamientos representan algunos de los principales factores de riesgo en carretera y suelen incrementar la gravedad de los accidentes de tránsito cuando coinciden con un mayor volumen de vehículos circulando.

Los operativos también se extenderán a las playas, donde los oficiales verificarán que los vehículos respeten las zonas autorizadas para circular y no representen un peligro para peatones o turistas que disfrutan del litoral durante las vacaciones.

El transporte público también formará parte de los controles especiales.

La Policía de Tránsito informó que realizará inspecciones para verificar que autobuses y otras unidades de transporte colectivo operen con todos los permisos al día y respeten la capacidad máxima de pasajeros autorizada.

Los controles se concentrarán en las rutas que comunican el Valle Central con playas y otros destinos turísticos de alta visitación. Fuente: MOPT
Los controles se concentrarán en las rutas que comunican el Valle Central con playas y otros destinos turísticos de alta visitación. Fuente: MOPT

El objetivo, señalaron las autoridades, es evitar el sobrecargo de personas, una práctica que suele aumentar durante temporadas de alta demanda y que puede comprometer la seguridad tanto de los usuarios como de los conductores.

Además de las labores de fiscalización, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para planificar sus viajes con anticipación, revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de salir, respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad y evitar conducir si han consumido bebidas alcohólicas.

También recomendaron programar los desplazamientos con suficiente tiempo para evitar maniobras peligrosas motivadas por el apuro y mantenerse atentos a las condiciones climáticas que puedan presentarse durante la época lluviosa.

El operativo especial finalizará el 19 de julio, fecha en la que se espera el retorno masivo de quienes aprovecharon el receso escolar y las vacaciones colectivas para salir del Valle Central.

Con esta estrategia, la Policía de Tránsito busca disminuir la cantidad de accidentes, lesionados y fallecidos en carretera durante uno de los períodos de mayor movimiento vehicular del año.

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