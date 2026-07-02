El gesto de Bellingham con Venezuela cuando se retiraba del estadio tras la victoria ante RD Congo en el Mundial

Jude Bellingham se detuvo cuando escuchó ‘Venezuela’ y le dedicó unas palabras a la gente en el país.



Me habría encantado poder preguntarle acerca del juego, pero como pueden ver, no fue una zona mixta fácil. pic.twitter.com/4DMlf2brCR — Маnu Gutiérrez (@ManuSportsVE) July 1, 2026

Jude Bellingham protagonizó un momento de alto valor humano al finalizar el partido entre Inglaterra y RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026. Mientras transitaba la zona mixta rumbo a la salida del estadio Mercedes Benz de Atlanta, el mediocampista escuchó que un periodista le mencionaba a Venezuela y detuvo su marcha para dejar un mensaje a la población de ese país, afectada por los recientes terremotos.

La situación se dio cuando el reportero, Manu Gutiérrez, intentaba dialogar con los jugadores ingleses en el sector habilitado para la prensa y, al ver pasar a Bellingham, le pidió unas palabras “para Venezuela, en español”.

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El futbolista del Real Madrid se detuvo al instante y respondió: “Sí, mucho ánimo y mucho cariño para todos en Venezuela”. La frase, sencilla y directa, fue recibida con agradecimiento en redes sociales y medios venezolanos, en un contexto marcado por el dolor.

Los movimientos sísmicos sacudieron varias regiones de aquel país. Según las últimas cifras oficiales, a una semana de la catástrofe, hasta el momento el saldo es de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 desaparecidos. El mensaje de Bellingham se suma a las muestras de solidaridad internacional que han surgido desde distintos ámbitos, no solo del deportivo.

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El mediocampista celebra el gol de la victoria de Harry Kane (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

En lo estrictamente futbolístico, la actuación del mediocampista fue destacada dentro del esquema de Inglaterra, que terminó imponiéndose por 2-1, resultado que les aseguró el pase a la siguiente ronda, donde enfrentará a México.

El desarrollo del partido tuvo a los británicos en desventaja durante más de una hora, tras un gol de Brian Cipenga para el conjunto africano. El equipo inglés generó situaciones de peligro durante la primera mitad, aunque debió sobreponerse a la figura del arquero congoleño Lionel Mpasi, que tuvo intervenciones clave ante remates del propio Bellingham y de Harry Kane.

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La reacción del equipo dirigido por Thomas Tuchel finalmente llegó en el tramo final, cuando un centro de Anthony Gordon encontró la cabeza del capitán inglés, iniciando la remontada.

La definición del partido llegó en los últimos minutos y tuvo a Kane nuevamente como protagonista. El centrodelantero halló un balón en la puerta del área grande, se armó el remate con derecha y la clavó en el ángulo para dar vuelta el resultado. Los congoleños, que a esa altura ya imploraban por la prórroga, se quedaron sin fuerzas para ir por el empate que no se les dio.

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Gracias al doblete, Kane se sumó a la pelea entre los máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo. Hasta acá, lleva 13 gritos en tres torneos disputados.

Los ingleses enfrentarán a México en octavos de final (REUTERS/Paul Childs)

De esta manera, Inglaterra sacó chapa de candidato y ahora tendrá que vérselas ante México en el estadio Azteca. Será el próximo domingo, a partir de las 21 (hora argentina). Si avanza a cuartos, le tocará Brasil o Noruega.

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Por su parte, más allá de que estuvieron cerca de dar el golpe, los congoleños se despidieron con un gran certamen en la que fue su segunda participación (la otra había sido con tres derrotas en Alemania 1974 cuando jugaron con el nombre de Zaire).