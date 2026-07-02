El Salvador

Hijo que mató a su madre asfixiándola con una cadena recibió 40 años de cárcel en El Salvador

La justicia salvadoreña concluyó que planeó el crimen para quedarse con inmuebles, la asfixió con una cadena metálica y después modificó la escena para fingir un asalto

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Hombre con barba, gafas, camiseta blanca, short blanco y esposas de pie frente a arbustos verdes. Zuecos blancos se ven en el suelo a su izquierda.
La Fiscalía General de la República señaló que el crimen ocurrió en febrero de 2021 en la colonia Escalón, en San Salvador, y que el acusado habría actuado para obtener beneficios patrimoniales.

El sistema judicial de El Salvador dictó una condena de 40 años de prisión contra Klaus Fernando Orantes Ramírez por el homicidio de su madre, Enyeda Ramírez Servellón, crimen ocurrido en febrero de 2021 en la colonia Escalón, en el distrito de San Salvador. La decisión fue comunicada por la Fiscalía General de la República (FGR), que indicó que el acusado planificó el asesinato para beneficiarse económicamente de bienes de la víctima.

De acuerdo con la información oficial publicada por la FGR, la investigación estableció que Orantes Ramírez y su madre regresaban de un viaje a la playa, donde la víctima consumió bebidas alcohólicas. Al llegar a la vivienda, el imputado la asfixió con una cadena metálica.

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Luego, Orantes Ramírez se autoinfligió golpes y alteró la escena del crimen para simular un robo e intentar engañar a las autoridades sobre la naturaleza del hecho.

¿Qué informó la investigación?

El caso tomó estado público tras la difusión del proceso por parte del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien aseguró que “toda persona que cometa un delito, debe enfrentar la #Justicia”.

Un juez, dos abogados, un acusado, dos agentes de seguridad en un juzgado. Un micrófono y documentos sobre una mesa.
El hijo condenado a 40 años de prisión por el asesinato de su madre con una cadena de metal asiste a la audiencia en el juzgado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villatoro indicó que la captura y condena de Klaus Fernando Orantes Ramírez y de Fernanda Nicole Orantes Ramírez corresponden a la política de “#ImpunidadCero”. Según el funcionario, la investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía permitió comprobar que ambos participaron en el asesinato de Ramírez Servellón, ocurrido el 14 de febrero de 2021.

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¿Cómo intentaron encubrir el crimen?

Los informes oficiales señalan que la víctima fue embriagada hasta quedar indefensa y luego fue asfixiada. Después del crimen, los involucrados presentaron una versión falsa ante las autoridades e intentaron hacer creer que se trató de un robo que también los había dejado a ellos como víctimas.

Según los investigadores, esa estrategia buscó desviar la atención policial y evitar responsabilidades penales. La FGR precisó que la sentencia de 40 años por homicidio agravado recae exclusivamente en Klaus Fernando Orantes Ramírez, quien, según el expediente judicial, planificó el homicidio para apropiarse de algunos inmuebles de su madre.

Los feminicidios en El Salvador subieron 18 % entre enero y mayo de 2026, alcanzando 13 casos según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), difundidos por EFE. Este incremento aparece tras un año en el que, según la misma organización, la cifra anual había descendido respecto a 2024.

Tres personas adultas lloran junto a un altar con la fotografía enmarcada de una mujer sonriente, velas, flores y una bandera de El Salvador en una casa.
Familiares salvadoreños, con lágrimas en los ojos, se congregan alrededor de un altar con la fotografía de su ser querido, velas encendidas y la bandera de El Salvador, tras el asesinato en Houston y su ruego por la repatriación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que utiliza información publicada en medios locales, señala que cinco de los trece feminicidios ocurrieron en mayo. Además, el 54 % de los hechos fue atribuido a la pareja o expareja de la víctima, lo que evidencia la presencia de vínculos íntimos en la mayoría de los casos.

En el periodo analizado de 2026, la cantidad de feminicidios supera los once reportados en el mismo lapso del año anterior. Ormusa considera que, pese a la disminución interanual registrada en 2025, resulta relevante fortalecer las acciones para identificar y atender escenarios de riesgo, con el objetivo de prevenir nuevos casos.

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