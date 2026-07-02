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Roberto Moldavsky, a puro humor con Tinelli en Infobae Mundial: “Para los hombres los 50 son fatales; es la caída”

El humorista visitó el ciclo que sale en vivo desde Miami y desarrolló su mirada sobre los vínculos entre varones y mujeres. Abordó el declive físico tras cierta edad y relató cómo conoció a su pareja

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Roberto Moldavsky visitó a Marcelo Tinelli y repasó su mirada sobre las diferencias entre hombres y mujeres (Video: Infobae en Vivo)

Roberto Moldavsky se sentó frente a Marcelo Tinelli en el estudio de Infobae Mundial en Miami y lo que siguió fue una de las charlas más celebradas del ciclo: el humorista desplegó su teoría sobre las diferencias entre hombres y mujeres, habló de la decadencia masculina después de los 50 y confesó que había cerrado las puertas al amor antes de conocer a su actual pareja, Mica. El conductor lo presentó con una definición que el piso festejó: “Uno de los mejores humoristas de toda la historia de Argentina”.

El humorista, que en octubre prepara funciones en Estados Unidos de su espectáculo Moldavsky, salud y amor, llegó solo a Miami —“en pareja, pero vine solo”, aclaró— y arrancó con una reflexión sobre la ciudad que sintetizó su filosofía de viajero. “Poco museo, mucha compra, lo que uno necesita”, dijo, antes de imitar a los que van a Londres y preguntan si tomaste el subte. “No me quiero tomar el subte, me lo tomo en Buenos Aires. ‘No, pero el subte en París te lo tenés que tomar’. No quiero ir al subte, ¿sabés?”, disparó, arrancando las primeras carcajadas del estudio.

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roberto moldavsky
Moldavsky sostuvo que los hombres crecen con pocas palabras y vinculó esa idea con la infancia masculina y el fútbol

Pero el tramo más celebrado llegó cuando Tinelli le preguntó por las diferencias entre hombres y mujeres, y Moldavsky se acomodó en el sillón como quien va a dar una conferencia. “Los hombres crecemos con 90 palabras y las cambiamos de orden enfrentando diez mil situaciones”, arrancó. Y explicó el origen del problema: la infancia entre hombres. “Vas a jugar al fútbol, es gol, penal. Después estabas tres horas, nadie hablaba. Uno decía: ‘Me cagué’. Ese es todo el diálogo. Y así crecimos, con ese nivel”. El remate fue preciso: “Y vos te casás con una persona que no para. Vos querés hablar, pero ni sabés dónde van las palabras. No habías hablado antes todavía”.

El ejemplo que puso para ilustrar la diferencia fue tan reconocible que Tinelli no pudo parar de reír. “Le decís a tu mujer: ‘Me voy a encontrar con un amigo que se separó, vamos a cenar’. Volvés y te dice: ‘¿Y por qué se separó?’”. Moldavsky imitó la cara de quien no tiene respuesta: “Eso no le preguntamos, porque como él no dijo nada...”. La mujer, según su relato, insiste: “‘¿Se fue de la casa?’ ‘¿Y los pibes qué?’ ‘¿Y el departamento lo van a vender?’”. La conclusión fue lapidaria: “Vos tenés que ir con un cuestionario. ‘¿Para qué fuiste?’, te dice”.

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roberto moldavsky
Roberto Moldavsky contó que había cerrado la puerta al amor hasta que conoció a su actual pareja, Mica

Sobre el amor, Moldavsky fue más personal. Contó que había llegado a un punto en su vida en el que decidió cerrar esa puerta. “El amor llamó a mi puerta y no le abrí. Dije: ‘No, mirá, si es un delivery de hamburguesas, sí, pero si es el amor, dejá. Ya fracasé’”. Tinelli le preguntó cuándo había cambiado de postura. “Me crucé con Mica y dije: ‘Bueno’”, respondió, con la sencillez de quien no necesita más palabras para explicar algo importante. Tinelli los elogió: “Hacen linda pareja, son divinos los dos”.

La charla derivó entonces hacia la decadencia masculina y Moldavsky desplegó su teoría con precisión quirúrgica. “Yo creo que el cerebro de los hombres a los 25 frena. Dice: ‘Buah, estos son todos los años’”. El problema, según él, es que el cuerpo no acompaña las órdenes que el cerebro sigue dando. “Te da órdenes que el cuerpo no puede cumplir. La rodilla te dice: ‘Boludo, yo no estoy para más’. Pero el cerebro te sigue dando las mismas órdenes que te daba a los 20”. Tinelli preguntó si a los 50 la cosa empeoraba. “50 es fatal. El bajón después de los 50 es así, la caída”, confirmó Moldavsky, que se incluyó sin pudor en el diagnóstico: “Yo estoy en esa etapa, luchando la decadencia agarrado con alfileres”.

Roberto Moldavsky anunció que en octubre vuelve al área de Miami con Salud, Moldavsky y Amor en North Miami, Miami y Fort Lauderdale
Roberto Moldavsky anunció que en octubre vuelve al área de Miami con Salud, Moldavsky y Amor en North Miami, Miami y Fort Lauderdale

El humorista también tuvo palabras para el feminismo, desde un ángulo que nadie esperaba. “A mí el feminismo me cae bien por algunas cuestiones. Vamos a dejar de hacer cosas que antes teníamos que hacer. Como matar un bicho. Te encierran con el bicho, sale toda la familia. Vos tenés más miedo que todos ellos. Te dan una ojota para un murciélago y de afuera tiran: ‘Matalo, cagón’. No, no quiero. Quiero salir y estar con ustedes”. La lista siguió: sacar la basura, cargar las bolsas, enfrentar los insectos. Para Moldavsky, la igualdad es una causa que los hombres deberían abrazar con entusiasmo, básicamente porque los libera de tareas que nunca les gustaron.

Sobre las parejas y el humor como cemento de una relación, Tinelli lo puso contra la pared: “¿Es el humor lo más importante o es lo sexual?”. Moldavsky se indignó con la pregunta: “¿Qué te hacés el filósofo con estas cosas? No, no me traigás eso. ¿Te volviste loco?”. Y después respondió en serio: “La charla, el compañerismo, se viven otras cosas”. Aunque aclaró que definirse como “noviero” no le genera ninguna vergüenza. “Me gusta estar en pareja”, cerró, con la misma naturalidad con la que había arrancado hablando del subte de París.

Moldavsky también anunció que en octubre regresa al área de Miami con su espectáculo Salud, Moldavsky y Amor, producido por Trident Theater Corp y RGB Entertainment. Las funciones están programadas para el 8 de octubre en North Miami, el 10 de octubre en Miami y una última el 11 de octubre en Fort Lauderdale.

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