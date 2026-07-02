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La escalofriante patada de la estrella de Estados Unidos que le valió la roja ante Bosnia en el Mundial

El equipo de Mauricio Pochettino se impuso 2-0 en California a pesar de la expulsión de Folarin Balogun y avanzó a los octavos de final

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Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

Estados Unidos dio otro golpe sobre la mesa y sigue a paso firme en el Mundial 2026 con una victoria justa por 2-0 ante Bosnia por los 16avos de final y enfrentará a Bélgica en la siguiente instancia, pero el equipo de Mauricio Pochettino tendrá a un ausente para ese duelo por la expulsión a su principal estrella, Folarin Balogun, tras una brutal infracción en el segundo tiempo.

Todo ocurrió a los 60 minutos del tiempo general en el Estadio Bahía de San Francisco de California. El trámite del compromiso no entregaba mayores movimientos en el resultado porque Las Barras y Las Estrellas controlaban la ventaja inicial anotada por Balogun a los 45 minutos de la etapa inicial. Y justamente, el protagonista de la jugada ocurrida en el complemento fue el propio atacante, quien disputó una pelota en campo ajeno contra el defensor Tarik Muharemović.

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El delantero de 24 años intentó ganarle la posesión al zaguero del Sassuolo de Italia, pero le terminó pisando el tendón de aquiles de la pierna derecha a Muharemović, quien quedó tendido en el césped por la gravedad de la falta.

Inicialmente, el árbitro brasileño Raphael Claus dio continuidad y cobró lateral para el anfitrión, pero el juego se frenó para atender al futbolista bosnio y, dos minutos después, el juez fue advertido por el venezolano Juan Soto, encargado del VAR, para ir a revisar la acción en el monitor. A partir de ese mensaje, Claus revisó la jugada en la pantalla casi un minuto y, a su regreso al campo de juego, comunicó la tarjeta roja directa a Folarin Balogun a todo el estadio y la sanción de un tiro libre para los europeos en su propio campo.

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Esta decisión disciplinaria fue la correcta, ya que la tecnología corrigió una acción al considerar que se trató de un claro episodio de juego brusco grave. El punta del Mónaco de la Ligue 1 de Francia ingresó desde atrás y aplicó de manera plena la suela de su botín sobre el tendón de Aquiles de su rival. Esta infracción reunió todos los elementos técnicos de la Regla 12 para considerar que aplicó fuerza excesiva porque la forma de la entrada, la superficie de contacto utilizada y el punto de impacto generaron un riesgo evidente para la integridad física de Tarik Muharemović.

En tiempo real, el árbitro no logró apreciar con claridad la verdadera magnitud del contacto y permitió la continuidad del juego. Sin embargo, el VAR identificó que existía un error claro y manifiesto en la valoración disciplinaria de la acción y lo convocó a repasarla en el Área de Revisión Arbitral (OFR).

Tras observar las imágenes desde distintos ángulos y velocidades, Raphael Claus pudo confirmar que la falta desde atrás con la suela impactando plenamente sobre el tendón de Aquiles excedía ampliamente los límites de una disputa normal por el balón.

El árbitro le muestra la tarjeta roja a Folarin Balogun (Crédito: Reuters/Phil Noble)
El árbitro le muestra la tarjeta roja a Folarin Balogun (Crédito: Reuters/Phil Noble)

Con esta nueva valoración, rectificó su decisión inicial y procedió a mostrar la tarjeta roja directa al futbolista estadounidense, en una intervención del VAR que constituyó un claro ejemplo del correcto funcionamiento del protocolo al corregir un error disciplinario de máxima trascendencia. La víctima de la infracción pudo seguir en cancha y completó los 90 minutos.

A pesar de estar en inferioridad numérica, el plantel de Mauricio Pochettino nunca dejó de ser superior a Bosnia y liquidó el partido en el cuarto de hora final con un gran remate de Malik Tillman en un tiro libre en la puerta del área. De esta manera, sorteó la primera ronda eliminatoria después de ser líder del Grupo D y se medirá en los octavos de final a Bélgica el próximo lunes desde las 21:00 (hora argentina) en Seattle. Si supera esa instancia, se cruzará con España, Austria, Portugal o Croacia en cuartos.

Cabe remarcar que Estados Unidos solo llegó a estar entre las ocho mejores selecciones en dos oportunidades en toda la historia. Su mejor participación fue el tercer puesto de 1930, mientras que cayó en cuartos durante la edición de Corea-Japón 2002.

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