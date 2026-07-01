Partidos del Mundial 2026: por qué no ver España vs. Austria y Portugal vs. Croacia en Roja Directa

Los encuentros de España contra Austria y de Portugal frente a Croacia representan momentos cruciales dentro de la competencia. (Composición Infobae)

La expectativa que rodea los partidos entre España y Austria, así como Portugal y Croacia, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ha incentivado a miles de seguidores a buscar formas de no perderse ninguno de estos duelos. Entre las alternativas más buscadas en internet figura Roja Directa, una página que promete transmitir gratis los partidos, pero cuyo uso implica severos riesgos legales y de seguridad informática.

Esta plataforma, al ofrecer enlaces a transmisiones no oficiales, se ha convertido en una opción riesgosa que puede acarrear consecuencias graves para quienes optan por seguir el Mundial de esta manera.

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Los encuentros de España contra Austria y de Portugal frente a Croacia representan momentos cruciales dentro de la competencia. España llega al choque tras una fase de grupos impecable, sin derrotas y con la portería invicta, mientras que Austria tuvo un trayecto más accidentado, asegurando su pase con un empate agónico.

España llega al choque tras una fase de grupos impecable, sin derrotas y con la portería invicta. VisualesIA

Portugal, por su parte, avanzó como segundo de su grupo después de empatar con Colombia, y se enfrentará a una Croacia que busca dar la sorpresa en tierras canadienses. Este contexto deportivo coincide con una tendencia creciente de aficionados que optan por plataformas como Roja Directa, buscando eludir las opciones oficiales de transmisión.

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Roja Directa: riesgos de ver partidos del Mundial 2026 online

El funcionamiento de Roja Directa se fundamenta en la difusión de enlaces hacia retransmisiones no autorizadas de eventos deportivos, lo que la coloca bajo la mira constante de autoridades y propietarios de derechos televisivos.

La página sortea bloqueos y restricciones cambiando frecuentemente de dominio y redirigiendo a los usuarios hacia sitios de terceros o redes P2P. Aunque esto le permite seguir operando, lo hace a costa de la seguridad y tranquilidad de quienes la visitan.

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Acceder a Roja Directa para ver los partidos del Mundial 2026 expone a los usuarios a dos tipos de amenazas principales. (Imagen ilustrativa Infobae)

A diferencia de los servicios oficiales, Roja Directa no exige pagos por acceder a los contenidos, sino que se sostiene gracias a la publicidad y acuerdos con casas de apuestas. Los usuarios que ingresan a la página suelen encontrarse con un entorno saturado de anuncios, ventanas emergentes y botones falsos que, en muchas ocasiones, llevan a descargas de archivos sospechosos.

Este diseño incrementa considerablemente el riesgo de que los dispositivos de los usuarios se vean comprometidos por malware, troyanos o programas espía, afectando tanto ordenadores como teléfonos móviles.

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El atractivo de poder ver partidos como España vs. Austria o Portugal vs. Croacia sin coste alguno termina ocultando los peligros reales: desde la posible pérdida de información personal hasta el acceso no autorizado a cuentas bancarias.

Roja Directa no exige pagos por acceder a los contenidos, sino que se sostiene gracias a la publicidad y acuerdos con casas de apuestas. (Gemini)

La gratuidad de la transmisión se convierte en una trampa que puede tener consecuencias inmediatas para quienes buscan alternativas rápidas y sencillas, ignorando los riesgos inherentes a este tipo de plataformas.

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Amenazas legales y de ciberseguridad al usar Roja Directa para partidos del Mundial

Acceder a Roja Directa para ver los partidos del Mundial 2026 expone a los usuarios a dos tipos de amenazas principales. Por un lado, la posibilidad de descargar inadvertidamente software dañino, como ransomware o programas espía.

Muchos de estos archivos se disfrazan como botones de reproducción o enlaces directos a la transmisión, engañando a los usuarios para que realicen descargas peligrosas. Además, existen ventanas emergentes que solicitan datos personales o bancarios bajo pretextos como la verificación de edad o ubicación, lo que puede derivar en fraudes o robos de identidad.

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Para lograr ver un partido, el usuario debe saltar múltiples ventanas emergentes y anuncios que bloquean la pantalla. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el visionado de contenidos a través de Roja Directa constituye una infracción a los derechos de propiedad intelectual. Al tratarse de retransmisiones no autorizadas, quienes acceden a ellas se exponen a consecuencias legales, ya que la distribución y consumo de estos contenidos está penada en muchos países.

Estas acciones pueden derivar en sanciones económicas o incluso en procesos judiciales, especialmente si se detecta un uso reiterado o la descarga y redistribución de los partidos.

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La experiencia de usuario también se ve afectada por la proliferación de anuncios engañosos y enlaces caídos, lo que hace que el seguimiento de los encuentros sea frustrante e inseguro. Los aficionados que buscan disfrutar de partidos clave como los de estas eliminatorias terminan expuestos a riesgos que superan con creces cualquier supuesto beneficio de la gratuidad.

Existen ventanas emergentes que solicitan datos personales o bancarios bajo pretextos como la verificación de edad o ubicación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Proliferación de clones de Roja Directa

El éxito de Roja Directa ha dado lugar a la aparición de numerosos sitios y aplicaciones que imitan su nombre y funcionamiento, multiplicando los peligros para los usuarios. Ejemplos como “Tarjeta Roja Directa” y “Fútbol Directo” prometen acceso gratuito a los partidos, pero en la práctica solo aumentan la exposición a publicidad invasiva, estafas y descargas de malware.

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Estas páginas y aplicaciones suelen utilizar estrategias similares: abundancia de enlaces rotos, calidad de imagen deficiente y una sobrecarga de anuncios que comprometen la experiencia del espectador. En muchos casos, los usuarios terminan en sitios que no ofrecen la transmisión prometida, sino que buscan obtener información personal o instalar programas maliciosos en los dispositivos.

La dificultad para distinguir entre una transmisión legítima y una trampa digital se incrementa con la proliferación de estos clones, lo que agrava aún más el problema.