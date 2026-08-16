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El Instituto Salvadoreño del Café reporta más de 32 mil productores beneficiados, pese a los retos presupuestarios

El informe del período junio de 2025 a mayo de 2026 indica que la renovación del parque cafetalero avanzó con obstáculos por la baja disponibilidad de plantas y semillas de distintas variedades

El Instituto Salvadoreño del Café enfrenta retos presupuestarios que limitan su capacidad de respuesta ante las necesidades del sector caficultor. (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Instituto Salvadoreño del Café enfrenta retos presupuestarios que limitan su capacidad de respuesta ante las necesidades del sector caficultor. (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
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En medio de un panorama climático que exige respuestas ágiles para proteger la producción nacional, el Instituto Salvadoreño del Café (ISC) enfrenta retos presupuestarios que condicionan su capacidad de acción ante las necesidades del sector caficultor. De acuerdo con la memoria de labores correspondiente al periodo de junio de 2025 a mayo de 2026, presentada ante la Asamblea Legislativa, la institución ha debido reorganizar prioridades y ajustar estrategias para continuar respaldando una industria clave para la economía salvadoreña.

El documento oficial detalla que el ISC, máxima autoridad encargada de dirigir la política cafetalera en El Salvador, recibió para 2025 un presupuesto aprobado de $4.07 millones, aunque un traspaso de fondos solicitado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dejó el saldo final en $3.99 millones. Para el ejercicio 2026, la asignación presupuestaria vuelve a fijarse en $4.07 millones. Según el propio instituto, la magnitud de los recursos ha sido insuficiente para cubrir la totalidad de demandas del sector, especialmente en áreas como investigación, asistencia técnica y modernización del equipamiento.

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El ISC reportó que la cobertura de asistencia técnica y transferencia de tecnología permanece limitada respecto a la demanda, ya que el número de especialistas técnicos y científicos continúa siendo reducido. Las necesidades de modernización de la infraestructura y los laboratorios también han restringido la prestación de servicios, aunque la institución asegura que se han implementado acciones para fortalecer las capacidades técnicas internas y mantener la continuidad de las actividades prioritarias.

Café
El ISC recibió en 2025 un presupuesto de 4.07 millones de dólares, pero un traspaso solicitado por el MAG redujo el saldo final a 3.99 millones. (Foto: Shutterstock)

A pesar de los retos financieros, el ISC priorizó la atención en territorios considerados estratégicos y buscó optimizar los recursos existentes. El informe institucional revela que la dependencia de la calidad y disponibilidad de información proporcionada por los propios actores del sector ha dificultado la generación de estadísticas y registros de producción completos. Esta situación añade complejidad a la toma de decisiones y a la planificación de políticas públicas dirigidas al rubro.

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El proceso de renovación del parque cafetalero y la expansión hacia nuevas zonas productivas también ha enfrentado obstáculos. El ISC identifica que la baja disponibilidad de plantas y semillas de distintas variedades de café ha limitado los avances en este apartado. Además, el sector caficultor afronta dificultades para acceder a financiamiento climático, ya que los mecanismos disponibles suelen implicar requisitos técnicos complejos y procesos de gestión prolongados.

Para 2026, el presupuesto del ISC vuelve a fijarse en 4.07 millones de dólares, una asignación que el instituto considera insuficiente para cubrir la demanda del sector cafetalero. EFE/ Luis Eduardo Noriega
Para 2026, el presupuesto del ISC vuelve a fijarse en 4.07 millones de dólares, una asignación que el instituto considera insuficiente para cubrir la demanda del sector cafetalero. EFE/ Luis Eduardo Noriega

Durante el periodo cubierto por la memoria de labores, el ISC informó que 32,889 personas del sector caficultor fueron beneficiadas mediante la entrega de insumos y la promoción de la marca Café País en embajadas y ferias internacionales. El instituto, creado en agosto de 2023 en sustitución del Consejo Salvadoreño del Café (CSC), surge en respuesta a la necesidad de una nueva institucionalidad capaz de responder a los desafíos históricos y actuales del sector.

La memoria institucional subraya que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, el ISC mantuvo la continuidad de los servicios esenciales y la ejecución de proyectos orientados a fortalecer la capacidad productiva de los caficultores. El informe también pone de relieve la importancia de la colaboración entre el ISC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, actores públicos y privados, con el objetivo de superar los obstáculos financieros y técnicos que enfrenta la caficultura salvadoreña.

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