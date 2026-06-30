Televisor o proyector: qué pantalla elegir para ver los partidos del Mundial 2026 sin delay o demoras

Los dos aparatos se enfocan en diferentes tipo de espacios y necesidades de uso. (Fotocomposición Infobae)

En pleno desarrollo del Mundial 2026, la elección de la pantalla adecuada para disfrutar de los partidos sin delay, demoras ni interrupciones se ha convertido en una de las principales inquietudes de los fanáticos del fútbol.

El avance tecnológico ha diversificado la oferta, y la decisión ya no se limita a escoger un televisor tradicional, sino que abarca proyectores, dispositivos portátiles y pantallas móviles, cada uno con ventajas específicas según el espacio y el contexto de uso.

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Los fabricantes, como LG, coinciden en que no existe una pantalla universal para ver deportes. La clave está en adaptar la tecnología a las necesidades de cada usuario, ya sea en el salón de casa, en una terraza, junto a la piscina o durante un viaje laboral.

Qué factores influyen en la ausencia de delay o demoras al ver el Mundial 2026

Se debe considerar que la visualización por streaming suele tener mayor delay que la conexión por cable tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión sin retrasos depende de varios elementos técnicos y de conectividad. El tipo de señal recibida (antena, cable, satélite o streaming) y la velocidad de internet pueden provocar diferencias de varios segundos entre dispositivos.

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Por ejemplo, el streaming suele presentar más delay respecto al cable tradicional, algo que se acentúa en los proyectores inteligentes conectados a la red.

Los televisores OLED y QNED incorporan procesadores que aseguran una respuesta inmediata ante las imágenes en movimiento, una característica prioritaria en la visualización de eventos deportivos.

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De qué forma el tamaño de la pantalla afecta la experiencia en partidos

Los televisores presentan una mayor calidad de colores en la imagen mientras los proyectores dan una imagen más amplia en el espacio. (Imagen ilustrativa Infobae)

La experiencia visual varía según el tamaño y la calidad de la pantalla. Los televisores OLED ofrecen imágenes nítidas y colores precisos gracias a sus píxeles autoemisores, lo que se traduce en negros más profundos y un contraste realista.

Esta tecnología resulta muy útil para partidos de fútbol, donde el movimiento rápido y los detalles del césped adquieren protagonismo. En cambio, en espacios amplios o reuniones con varios espectadores, los proyectores permiten crear superficies de visualización de gran formato, superando fácilmente las 100 pulgadas (2,54 metros).

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LG CineBeam es uno de los dispositivos que convierte una pared o terraza en un estadio improvisado. No obstante, la luminosidad ambiental y la calidad de la superficie proyectada pueden incidir en la percepción final.

Qué opciones portátiles existen para ver el Mundial 2026

Las opciones portátiles ofrecen la posibilidad de ver los partidos desde cualquier parte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la movilidad ha impulsado el desarrollo de dispositivos diseñados para trasladar la experiencia fuera del salón principal.

Entre las soluciones portátiles, destacan modelos que son pantallas táctiles de 27 pulgadas (68,58 cm) con batería de hasta cuatro horas y base con ruedas, siendo modelos que admiten cambios de ubicación entre habitaciones, terrazas o jardines sin requerir instalación fija.

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Para quienes siguen los partidos durante viajes o desplazamientos de trabajo, en el mercado hay ordenadores ultraligeros que combinan autonomía y rendimiento. Esta opción permite alternar entre trabajo y entretenimiento desde cualquier lugar, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo que surgieron en los últimos años.

Cómo impacta el espacio de uso en la elección

El proyector necesita un espacio libre de luz para operar de forma adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto es determinante al seleccionar el dispositivo adecuado. La luminosidad de la estancia, el número de espectadores y la disposición del mobiliario inciden en la experiencia.

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Los televisores OLED minimizan los reflejos, facilitando la visualización en ambientes muy iluminados. Por su parte, los proyectores requieren preferentemente espacios oscuros o superficies optimizadas para evitar pérdidas de contraste.

Fabricantes como LG sostienen que la mejor elección depende del espacioy del momento de uso. “No todos ven el fútbol igual: hay quien lo disfruta en el salón, quien lo lleva a la terraza, quien lo proyecta con amigos o quien lo sigue desde cualquier lugar”, afirmó Miguel Ángel Fernández, director de Marketing de LG España a Europa Press.

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Los expertos insisten en que la tecnología debe integrarse de forma natural en la vida cotidiana y acompañar a cada usuario según sus hábitos.