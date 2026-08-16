Ataron, amordazaron y quemaron a una jubilada durante un robo: la pista del tuerto que permitió dos detenciones

Imágenes de vigilancia y la gorra de un detenido relacionan a un sospechoso con la banda que robó y atacó a una mujer con agua caliente.

Guardar

Dos hombres fueron detenidos acusados de un violento robo a un matrimonio y su cuidadora, ocurrido en una casa de Berazategui, en el que arrojaron agua hirviendo en las piernas de la mujer de 75 años, identificada como Amalia Ortiz, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Ocurrió durante la madrugada del 26 de julio, en una casa de la calle 159, en Berazategui, cuando tres hombres encapuchados y armados irrumpieron por una ventana trasera, amordazaron y ataron a las víctimas: Amalia, su marido, de 76 años, y su cuidadora, de 56. Les exigieron dinero y joyas.

PUBLICIDAD

Los delincuentes se llevaron dos teléfonos celulares, joyas de oro, 20.000 dólares, 5.600.000 pesos y las llaves del domicilio, detallaron las fuentes.

El escape fue igual de planeado: huyeron en un Volkswagen Polo Track blanco, que luego apareció incendiado cerca de la avenida Varela y Río de la Plata, y en un Peugeot 308 blanco, vehículo desde el que continuaron su fuga en moto.

PUBLICIDAD

Los dos sospechosos detenidos por la DDI

La investigación, liderada por la SubDDI Berazategui, avanzó con el aporte de análisis de imágenes de cámaras de seguridad y comunicaciones, vigilancias discretas y el seguimiento de perfiles en redes sociales. Los agentes lograron individualizar a los autores y vincularlos con otros hechos similares.

Un dato resultó clave: una de las víctimas reconoció a uno de ellos por una particularidad física —es tuerto del ojo izquierdo—, característica que también surgió en otros ataques.

PUBLICIDAD

Este sábado, bajo la instrucción de la UFI 3 de Berazategui y la UFI 2 de Quilmes, los agentes ejecutaron cinco allanamientos en Quilmes.

Allí detuvieron a Laureano Julián Ocampos y a Iván Ismael González y secuestraron armas de fuego, municiones, precintos, guantes, celulares, radios portátiles, relojes, bijouterie y las prendas utilizadas en el golpe, además de un bolso negro, precisaron las fuentes a este medio.

PUBLICIDAD

Las autoridades informaron que González cuenta con antecedentes por robos y encubrimiento, y recuperó la libertad en 2020 tras cumplir condena en la Unidad 36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Las pruebas recogidas y la coincidencia de vehículos y modus operandi permitieron establecer la posible participación de la banda en otros robos violentos en San Francisco Solano. Se trata de hechos ocurridos en junio y agosto, donde las víctimas también sufrieron lesiones y pérdidas de dinero, armas y cajas fuertes.

PUBLICIDAD

La investigación continúa en curso, mientras la fiscalía trabaja para identificar a los restantes integrantes de la banda y confirmar su participación en otros golpes similares.

La causa quedó caratulada como “robo agravado en poblado y en banda”, con la particularidad de una violencia planificada y sostenida en el tiempo.