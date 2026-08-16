Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Ataron, amordazaron y quemaron a una jubilada durante un robo: la pista del tuerto que permitió dos detenciones

El hecho ocurrió hace un par de semanas, pero este sábado la Policía detivo a dos sospechosos. El marido de la mujer y su cuidadora también fueron víctimas

Collage de tres fotografías muestra metraje de cámara de seguridad con personas, círculos rojos, flechas rojas, gorra blanca Nike y un hombre
Imágenes de vigilancia y la gorra de un detenido relacionan a un sospechoso con la banda que robó y atacó a una mujer con agua caliente.
Guardar

Dos hombres fueron detenidos acusados de un violento robo a un matrimonio y su cuidadora, ocurrido en una casa de Berazategui, en el que arrojaron agua hirviendo en las piernas de la mujer de 75 años, identificada como Amalia Ortiz, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Ocurrió durante la madrugada del 26 de julio, en una casa de la calle 159, en Berazategui, cuando tres hombres encapuchados y armados irrumpieron por una ventana trasera, amordazaron y ataron a las víctimas: Amalia, su marido, de 76 años, y su cuidadora, de 56. Les exigieron dinero y joyas.

PUBLICIDAD

Los delincuentes se llevaron dos teléfonos celulares, joyas de oro, 20.000 dólares, 5.600.000 pesos y las llaves del domicilio, detallaron las fuentes.

El escape fue igual de planeado: huyeron en un Volkswagen Polo Track blanco, que luego apareció incendiado cerca de la avenida Varela y Río de la Plata, y en un Peugeot 308 blanco, vehículo desde el que continuaron su fuga en moto.

PUBLICIDAD

Dos hombres con rostros pixelados, de pie frente a un banner azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que indica DDI Quilmes y Sub DDI Berazategui.
Los dos sospechosos detenidos por la DDI

La investigación, liderada por la SubDDI Berazategui, avanzó con el aporte de análisis de imágenes de cámaras de seguridad y comunicaciones, vigilancias discretas y el seguimiento de perfiles en redes sociales. Los agentes lograron individualizar a los autores y vincularlos con otros hechos similares.

Un dato resultó clave: una de las víctimas reconoció a uno de ellos por una particularidad física —es tuerto del ojo izquierdo—, característica que también surgió en otros ataques.

Este sábado, bajo la instrucción de la UFI 3 de Berazategui y la UFI 2 de Quilmes, los agentes ejecutaron cinco allanamientos en Quilmes.

Allí detuvieron a Laureano Julián Ocampos y a Iván Ismael González y secuestraron armas de fuego, municiones, precintos, guantes, celulares, radios portátiles, relojes, bijouterie y las prendas utilizadas en el golpe, además de un bolso negro, precisaron las fuentes a este medio.

Las autoridades informaron que González cuenta con antecedentes por robos y encubrimiento, y recuperó la libertad en 2020 tras cumplir condena en la Unidad 36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Las pruebas recogidas y la coincidencia de vehículos y modus operandi permitieron establecer la posible participación de la banda en otros robos violentos en San Francisco Solano. Se trata de hechos ocurridos en junio y agosto, donde las víctimas también sufrieron lesiones y pérdidas de dinero, armas y cajas fuertes.

La investigación continúa en curso, mientras la fiscalía trabaja para identificar a los restantes integrantes de la banda y confirmar su participación en otros golpes similares.

La causa quedó caratulada como “robo agravado en poblado y en banda”, con la particularidad de una violencia planificada y sostenida en el tiempo.

Temas Relacionados

RobosBerazateguiúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo buscaban por el crimen de un comisario y cayó por el asalto al padre de un exfiscal

Lautaro Gastón Lemos era buscado por el homicidio de Diego Fernando Ponce, baleado por delincuentes cuando retiraba a su hija de una escuela de inglés, en La Matanza

Lo buscaban por el crimen de un comisario y cayó por el asalto al padre de un exfiscal

Qué encontró la Policía al llegar a la casa del femicidio de Villa Devoto: hermanos conmocionados, un perro herido y un conejo

Romina Calvo fue asesinada por su marido, Walter Verón, en una propiedad de la calle Pedro Morán

Qué encontró la Policía al llegar a la casa del femicidio de Villa Devoto: hermanos conmocionados, un perro herido y un conejo

Procesaron a una funcionaria de La Plata por la presunta compra de cuentas que habría utilizado para lavar $27 mil millones

Se trata de una empleada judicial que fue acusada de haber liderado una red de estafas y lavado de dinero. Sospechan que habría utilizado información pública para captar a sus víctimas

Procesaron a una funcionaria de La Plata por la presunta compra de cuentas que habría utilizado para lavar $27 mil millones

Baleado en Concepción del Uruguay: el hombre continúa en terapia intensiva y se sumó una causa por drogas

El hombre, de 45 años, permanece internado en el hospital Justo José de Urquiza. Además, realizaron un allanamiento en el domicilio de la víctima que derivó en el secuestro de droga, municiones y otros elementos

Baleado en Concepción del Uruguay: el hombre continúa en terapia intensiva y se sumó una causa por drogas

Mataron a dos jóvenes en Florencio Varela: los vecinos incendiaron una casa y creen que los culpables se confundieron de blanco

Vecinos de la zona donde ocurrió el ataque fatal, incendiaron una vivienda a la que señalan como punto de venta de drogas. Mientras tanto, la Justicia investiga a los autores y el motivo de la balacera

Mataron a dos jóvenes en Florencio Varela: los vecinos incendiaron una casa y creen que los culpables se confundieron de blanco

DEPORTES

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El gracioso momento que vivió Nicolás Tagliafico y su pareja Caro Calvagni con cerdos salvajes en sus vacaciones: “¡Me mordió!”

Codazos y golpes en la cara: el impactante nocaut del argentino Esteban Ribovics a una leyenda de la UFC

El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura: la agenda con los partidos de la jornada

TELESHOW

Benjamín Vicuña habló del vínculo con sus hijos menores a pesar de la distancia: “Eso no me lo puede robar nadie”

Benjamín Vicuña habló del vínculo con sus hijos menores a pesar de la distancia: “Eso no me lo puede robar nadie”

Luck Ra se emocionó en vivo en su show luego de su separación de La Joaqui: “Yo ya sé quién soy”

Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

Carlos Portaluppi estrena Dribbling, una obra para reflexionar: “Queremos visibilizar el problema del abuso sexual”

De “Si querés llorar, llorá” a “Soy el Obelisco con tetas”: 40 frases icónicas de La One

INFOBAE AMÉRICA

Roban cuatro pinturas renacentistas de “de extraordinario valor” en Italia

Roban cuatro pinturas renacentistas de “de extraordinario valor” en Italia

Médicos del sistema público en Nicaragua habrían registrado casos de chikungunya como “virus indefinido”

Noche violenta en Guatemala deja tres muertos y un herido en ataques armados

Estudio costarricense advierte sobre circulación silenciosa de parásito en felinos

El Instituto Salvadoreño del Café reporta más de 32 mil productores beneficiados, pese a los retos presupuestarios