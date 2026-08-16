En julio se registró un récord de importación de neumáticos: cuántos entraron al mercado y quiénes lideran el ranking

En julio se marcó un nuevo récord de importación de neumáticos en Argentina con más de 760.000 unidades. (Freepik)

Guardar

Desde que el 18 de febrero se cerraron las puertas de FATE, la única fábrica argentina de neumáticos de capitales nacionales en el mercado, la estadística de importación de neumáticos se convirtió en un tema de mayor interés.

La suma de la apertura irrestricta de las importaciones, la eliminación del precio de referencia que protegía a la industria nacional, y la baja progresiva de arancel de importación para ir del 35% al 16% actual, motivaron la decisión irrevocable de Javier Madanes Quintanilla de finalizar una historia familiar de producción argentina de neumáticos que perduró 85 años en el mercado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esa misma situación fue la que permitió que los usuarios tengan disponibilidad de productos, mayor oferta y menores precios de lo que había en diciembre de 2023. En julio de 2026, en la categoría de autos y camionetas, se marcó un nuevo récord de importaciones con 762.548 unidades. La mejor marca anterior había sido mayo de 2025 con 737.341 unidades.

Lo curioso del caso es que, del mismo modo que ocurre con los autos 0 km, gran parte de las importaciones no son de marcas nuevas desconocidas, sino de las propias empresas tradicionales del mercado, que ahora pueden traer más neumáticos a precios competitivos.

PUBLICIDAD

La apertura de las importaciones sin restricciones y la baja de aranceles generaron una competencia que determinó el cierre de Fate, la única marca argentina que había en el mercado.

La mejor prueba de este dato, más allá de las cifras de cada fabricante, es que para julio de 2025 se habían importado 5.217.916 neumáticos, y un año después, frente a la ola de importaciones masivas, los primeros siete meses de este año arrojan un total de 5.227.553, es decir que solo ingresaron al país 9.600 neumáticos más en todo un año, pero lo que cambió fue la composición del mercado.

Los números del sector

Las cifras de julio mostraron que el mayor importador fue Continental, con un volumen de 45.335 neumáticos, seguida por la china Linglong con 37.874 y por la marca brasileña XBRI con 36.983. Después quedaron Firemax con 34.456 y Dunlop con 34.396 unidades cada una.

PUBLICIDAD

En el acumulado de enero a julio, también lidera Continental como la marca que más neumáticos importó con un volumen de 273.015 cubiertas, seguida por Dunlop con 217.089 y Goodyear con 204.251 neumáticos. Cuarta quedó Double Coin con 196.085, y quinta Firemax con 157.294.

Las 10 marcas que mayor cantidad de cubiertas ingresaron al mercado las completan Michelín con 151.834, Pirelli con 148.816, XBRI con 147.178, Aplus con 142.533 y Yokohama con 141.227 unidades. Entre los diez primeros hay seis marcas tradicionales, tres chinas y una brasileña.

PUBLICIDAD

El transporte pesado

En el rubro neumáticos, sin embargo, hay dos categorías completamente diferentes de productos. Por un lado, están esas cubiertas de autos de pasajeros, SUV y pickups o demás vehículos utilitarios livianos, y por otro las gomas de camión, que son las más caras y las que mueven el mayor volumen de dinero en el rubro del neumático en Argentina, un país donde el transporte de cargas es en camión de manera preponderante contra el ferrocarril y los medios navales.

Mientras las marcas tradicionales lideran la lista de importacines de autos y pickups, en camiones el mercado tiene ahora como líder a una nueva marca asiática. REUTERS/Stringer

En el transporte pesado, los números de julio mostraron a la china Double Coin como líder con 15.546 unidades, seguida por XBRI con 7.261 y por Goodyear con 6.531 neumáticos. Los cinco mayores importadores del mes en este rubro se completaron con Firestone y sus 4.973 unidades, y Aplus con 4.728 cubiertas.

PUBLICIDAD

En el acumulado de siete meses entre camiones y buses, Double Coin suma 96.332 neumáticos, seguida por Aplus con 40.386 y Michelín con 38.033 unidades. Luego están Triangle con 37.813, Bridgestone con 32.777, Onyx que sumó 30.467, Anteo con 27.509, XBRI con 26.797, Goodyear y sus 23.542 y Pirelli con 23.045.

La suma de ambos rubros muestra que la marca que más volumen importó en los primeros siete meses del año fue Double Coin con 292.417 neumáticos, segunda está Continental con 275.304 unidades, tercera es Goodyear con 227.793, cuarta Dunlop con 217.727, y quinta Michelin con 189.876 cubiertas. Entre los cinco primeros, cuatro marcas son históricas del mercado y solo una es nueva, aunque la que tiene el primer puesto.

PUBLICIDAD

Las diez marcas que más neumáticos importaron en lo que va del año se completaron con Aplus con 182.919, XBRI con 173.975, Firemax con 172.566, Pirelli con 171.861 y Yokohama con 143.655 unidades. En los diez primeros, seis son fabricantes tradicionales, tres son chinos y uno brasileño.