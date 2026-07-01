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Estafa por correo electrónico suplanta a Telepase para robar datos y vaciar cuentas bancarias

El mensaje redirige a la víctima una página falsa que sustrae información privada y permite a los ciberdelincuentes realizar fraudes

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Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los fondos perdidos por el engaño son difíciles de recuperar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación de correos electrónicos fraudulentos que imitan notificaciones de Telepase encendió nuevas alertas esta semana tras múltiples denuncias en redes sociales.

Los mensajes, que simulan provenir de la empresa encargada del sistema de peajes electrónicos, buscan inducir a los destinatarios a entregar información sensible, exponiéndolos a la pérdida de dinero en sus cuentas bancarias.

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La maniobra utiliza el asunto “Actualizá tus datos ahora para mantener tu Telepase activo” y notifica ficticiamente un supuesto pago rechazado, generando preocupación en quienes reciben el correo.

Cómo opera la estafa que suplanta a Telepase por correo

El mecanismo de la estafa se basa en reproducir la estética y el lenguaje característicos de las comunicaciones oficiales de Telepase, con el fin de dar verosimilitud al engaño.

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Cinco capturas de pantalla de una aplicación móvil TelePASE con menús, datos de usuario, lista de vehículos y dispositivos, y un formulario de adhesión
Telepase es una aplicación vehicular muy utilizada en Argentina. (Foto: Google Play Store)

Según citó TN, el correo presenta un logo muy similar al original y utiliza un tono urgente, informando al usuario que un pago no pudo procesarse y que debe actuar “de inmediato” para evitar la suspensión del servicio.

Dentro del mensaje, el botón de actualización representa el eje del fraude. Al hacer clic, la persona es dirigida a una página web que simula el portal oficial, pero que en realidad fue creada para recolectar números de tarjeta de crédito, claves y otros datos sensibles.

Una vez que los ciberdelincuentes obtienen esta información, pueden acceder a billeteras digitales, realizar transferencias no autorizadas y vaciar cuentas bancarias.

Qué buscan los ciberdelincuentes con este tipo de correos fraudulentos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ciberdelincuentes buscan robar información privada de sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), las campañas de phishing suelen explotar la confianza y el desconocimiento del usuario promedio, recurriendo a amenazas o advertencias sobre la suspensión de servicios esenciales para aumentar el nivel de urgencia.

El objetivo principal de los ciberdelincuentes es obtener datos personales y financieros de los usuarios, sobre todo números de tarjetas, contraseñas de acceso y claves bancarias.

Con estos elementos, pueden ejecutar operaciones fraudulentas como compras en línea, transferencias de fondos y solicitudes de créditos que luego se desvían a cuentas denominadas “mulas”, diseñadas para dificultar el rastreo del dinero.

Cómo diferenciar un correo legítimo de uno falso

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay varias señales que revelan un correo fraudulento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE sugiere prestar atención a varios aspectos antes de interactuar con cualquier correo que solicite información personal. El primer paso es verificar el remitente y preguntarse si se esperaba un mensaje de esa empresa.

Comprobar si la dirección de correo coincide exactamente con la oficial puede evitar caer en trampas. Las entidades reconocidas como Telepase no solicitan datos personales ni financieros por correo, una política que debe alertar ante cualquier pedido que contradiga este principio.

Otro indicio clave es el asunto del mensaje. Los correos fraudulentos suelen usar asuntos llamativos o amenazantes para captar la atención y presionar al destinatario. Si el mensaje parece urgente, amenaza con la suspensión de un servicio, o promete beneficios fuera de lo común, conviene desconfiar de inmediato.

Qué indicios permiten identificar un intento de phishing

Ilustración de una ratonera con un icono de email, simbolizando las trampas de fraude y robo de identidad en internet. Resalta la necesidad de estar alerta en la tecnología e informática para protegerse contra virus y cyber ataques. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los correos falsos presentan errores ortográficos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La calidad de la redacción y la personalización del mensaje constituyen señales importantes. Errores ortográficos, gramaticales o frases poco naturales pueden indicar el uso de traducciones automáticas y delatan la falsedad del correo.

Además, es frecuente que estos mensajes carezcan de personalización, utilizando fórmulas genéricas como “Estimado cliente” en lugar de nombres reales.

Antes de hacer clic en cualquier enlace, se aconseja situar el cursor sobre el mismo (o mantenerlo presionado en celulares) para visualizar la dirección real. Si la URL no coincide con la oficial o no utiliza un certificado de seguridad (https://), se sugiere no ingresar los datos solicitados.

Asimismo, el análisis de archivos adjuntos es esencial. Cualquier archivo inesperado debe ser escaneado con un antivirus, porque puede contener malware orientado a tomar el control del dispositivo o robar información personal o financiera.

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